令人不安！帝企鹅种群急剧减少

（德国之声中文网）过去35里，曾经的帝企鹅最大种群萎缩近90％。1980年代，尚有约50万对企鹅在南太平洋的一座岛上繁殖，现在，仅剩下6万对。一个国际研究小组在专业杂志《南极科学》上报告了这一情况。

报告指出，造成这一现象的原因不明。帝企鹅生息于亚南极岛屿。1962年，科学家们在属于科兹岬（Crozetinseln）的猪岛（Île aux Cochons）上发现了约30万对帝企鹅。八十年代，根据对卫星图片的评估，那里生存有约50万对帝企鹅。这一种群被认为是帝企鹅的最大群体、全球第二大企鹅群体。

"难以找到食物"

以法国拉罗谢尔大学（Université de la Rochelle）教授魏默斯基尔希（Henri Weimerskirch）为首的研究人员们评估了摄于1988至2017年的卫星图片。他对法国《费加罗报》解释说："帝企鹅安身之处，植被消失。其周围地区，植被保持着。所以，很容易看到帝企鹅种群所占地方的大小"。

此外，研究人员们还评估了在1962年和2016年之间先后4次从直升机上拍摄的企鹅帝国的航空照片。科学家们确认，在过去30年里，企鹅帝国"超出预料"锐减约85%，"整个群岛上，企鹅们难以吃饱，从而导致总体数量减少。从那以来，其它企鹅帝国有所恢复，猪岛上的情况却越来越糟" 。

实地考察有必要

研究人员们在报告中指出，造成这一现象可能有多种原因：人类带来的猫，吃掉了企鹅幼崽；疾病；与尼诺气候现象有关的环境条件改变。不过，魏默斯基尔希指出，所有这些假设都无法充分解释，怎么会有如此规模的萎缩。他表示，"的确需要去实地考察，力图解开这一令人不安之谜" 。

凝炼/达扬（德新社）