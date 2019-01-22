 付费就能当″经理″ 德国小球队闯荡中国 | 足坛体坛 | DW | 27.01.2019

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付费就能当"经理" 德国小球队闯荡中国

无论是拜仁慕尼黑、多特蒙德或是沃尔夫斯堡，都希望在中国市场上分一杯羹。如今，一支来自德国埃森的小球队也进军中国，他们将管理全面电子化，会员只要支付会费就能投票决定球队大小事。

China DFB-Fans in Shanghai (DW/J. Qian)

德国队在中国有大批球迷

（德国之声中文网）中国一直有个远大的足球梦，弗赖森布鲁赫便是看准其中的商机。来自北威州埃森的TC弗赖森布鲁赫（TC Freisenbruch）自称是全德国首个全面电子化的足球俱乐部，由一个网络社群负责领导。只要每月支付5欧元就能成为球队经理人，拥有针对俱乐部内各种大小事务的投票权，例如共同决定球队阵容、体育场内香肠的价格、新球迷杯子的颜色等。

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北京工人体育场这几周没有球赛，目前是冬季的休整时期。三月初，中国的新足球赛季即将展开。球场外，三名来自德国的年轻人--更正确地说，是弗赖森布鲁赫的成员--仍旧起了个大早来参观中超俱乐部北京国安队的主场。他们本来是希望能见到国安队的德国籍主教练罗格·施密特（Roger Schmidt），不巧的是施密特与球队正在葡萄牙集训。德国县级联赛球队弗赖森布鲁赫的目标与许多德甲俱乐部相同：进军中国。

该球队的彼得·林格（Peter Ring）表示："我们的构想是吸引人到我们的网站登录，让所有人都能一同决定或否决各种足球俱乐部里的事务--从球队阵容到转会、财政、排期，甚至能将教练开除。有个中国足球APP'懂球帝'报道过我们，反响特别惊人。那篇文章下有近6000则评论。我们才注意到：中国人可能觉得我们干的事情很有意思。"

总之，他们来到北京参加ISPO亚洲运动用品与时尚展，弗赖森布鲁赫打算征服中国！该俱乐部的经营管理全面电子化，而中国在各领域上的电子网络化相当超前，林格认为这势必有利于俱乐部运作。他们希望吸引中国人作为网络球队经理人，甚至成为赞助者。

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在展览会场上，弗赖森布鲁赫的看板印着中文标语："你的俱乐部，你做主！"有些来参展的人士看得一头雾水，无法理解其中的名堂。此外，人们也需要一点时间消化如此拗口的德国地名。

一名中国民众询问："这是一家俱乐部管理公司吗？还是协助经营俱乐部？"不少人提出疑问，是发自内心地感兴趣。高星星（音译）仔细地参观了弗赖森布鲁赫的摊位。毕竟一支德国第八级别的球队到中国参加体育展，听起来就挺有趣的。此外，多年前开始，中国官方高层便极力推广足球。

高星星在受访时表示："我想知道他们如何通过网站来经营。这里说球队里都是真正的足球员，那这些球员是哪里来的？这是给粉丝还是球队经理的软件？还有，我想知道他们的盈利模式是什么？"

大约两年半前，弗赖森布鲁赫进行了电子化。登录的使用者能成为球队经理人，目前的人数约有650人，来自世界各地。每名使用者必须支付5欧元的月费。中国民众对这样的经营模式相当感兴趣，俱乐部的新闻发言人林格已经开始着眼未来。

他表示："ISPO体育展夏天时将在上海举行。我们会评估那是否是个推广球队的选项。我们在这里认识了一些人，有中国人也有生活在此的德国人表达了支持我们的意愿。他们认为这个项目很酷，也有人觉得俱乐部相当棒。有些人表示愿意帮我们在中国立足，让我们更出名。"

无论如何，弗赖森布鲁赫还得更努力打响知名度。在北京的体育展上，已经有30名中国人加入球队经理人的行列，不过俱乐部还有很大的成长的空间。想要真正进军中国，弗赖森布鲁赫势必得再次造访这片土地。

 

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