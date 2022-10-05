 付国豪已于去年10月去世 其父亲称因抑郁症病故 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2022

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付国豪已于去年10月去世 其父亲称因抑郁症病故

环球时报前记者付国豪的父亲11月17日在社交平台发布了付国豪已于2021年10月25日晚间病逝的消息。香港反送中运动期间，付国豪2019年8月13日在香港机场被质疑是公安卧底后遭到示威者捆绑殴打。其间他高喊“我支持香港警察”的视频在社媒上广为流传。

2019年8月15日，付国豪离开香港的一家医院

2019年8月15日，付国豪离开香港的一家医院

（德国之声中文网）11月17日19时34分，环球时报前记者付国豪的父亲在社交平台今日头条发文写道："知名爱国爱港记者付国豪于公元2021年10月25日晚间因病去逝，逝年三十周岁。另，英雄记者付国豪的骨灰已于公元2022年5月安放在天津憩园，墓碑上刻着：无限追息四个大字。"

据顶端新闻报道，11月17日19时45分，顶端新闻记者联系付国豪父亲证实，付国豪2022年5月已在天津安葬。付国豪父亲说："孩子离职后，我们一家人陪他和抑郁症抗争，但在2021年10月他还是离开了我们，追思会目前尚未确定是否办理。"

"我支持香港警察"

公开资料显示，付国豪1991年在天津出生，毕业于中国海洋大学文学与新闻传播学院新闻学专业。

2019年8月13日，反对逃犯条例修订草案的示威者在香港机场举行"警察还眼"集会。付国豪身穿记者反光衣，并近距离拍摄示威者。示威者怀疑付国豪是冒充记者的公安卧底，将他绑住、搜身并长时间殴打。被围困的付国豪其间喊出"我支持香港警察，你们可以打我了"。当时在场的英国记者史考夫特(Richard Scotford)用自己的身体保护付国豪近40分钟。受伤流血的付国豪后被送上救护车离开，经检查脸部有淤肿与多处擦伤，还有轻微脑震荡和软组织挫伤。

付国豪2019年8月13日在香港机场被示威者捆绑殴打

付国豪2019年8月13日在香港机场被示威者捆绑殴打

8月14日，环球时报宣布付国豪的身份是该报"派往香港机场执行采访任务的记者"。付国豪在被捆绑时喊出"我支持香港警察，你们可以打我了"的视频在社交媒体上广为流传，获得不少中国内地网民赞赏。当天，人民日报发表人民锐评文章《付国豪，真汉子！》，付国豪还登上了央视《新闻联播》，成为"英雄"及遭遇"香港暴徒行凶"的宣传典型。

環時記者在香港遭圍困

香港警方就付国豪被殴案拘捕了四人。其中三人后来被以"暴动"及"袭击致造成身体伤害"的罪名判处51至66个月监禁。

2019年8月13日，付国豪在香港机场遭到示威者围攻和搜身t

2019年8月13日，付国豪在香港机场遭到示威者围攻和搜身，被搜出的物品包括一件我爱警察”的蓝色T恤衫。

去年离开《环球时报》

2020年9月22日，时任《环球时报》总编的胡锡进发帖称，《环时》召开了"香港报道表彰会"，付国豪获得了10万元人民币的最高奖。胡锡进提到，付国豪收入一直不高，租房住，希望他能在北京买上房，娶上媳妇。2021年4月，付国豪从环球时报辞职。父亲付学成在"今日头条"账号发文，代儿子表示，"离开北京、离开《环时》、离开老胡，对于付国豪是一件痛苦且无奈的选择"，但年已三十的他"收入及经济状况很难在北京有一间属于自己的安身之所"，且年迈父母也无法允许独子在北京漂泊，因此决定离开北京和《环时》，"2019‧8‧13，成为了历史，《环时》成为了过去。"

付国豪事件后，各类传闻不断，包括对他真实身份的质疑。付国豪父亲在付国豪去世一年多后突然发声，公布死讯，引起媒体和中国网民的大量关注。

（综合报道）

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