他帮助俄罗斯人逃避乌克兰战场

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在俄罗斯入侵乌克兰之前，Grigory Sverdlin在家乡圣彼得堡运营着一家慈善机构。战争改变了他的人生，他在逃到格鲁吉亚之后成立了一个网络组织，帮助不想被派去乌克兰的俄罗斯人躲避兵役。他告诉DW记者，这也是公民抗命的一种形式。
巴西总统卢拉12日在上海降落，展开他为期4天的访华行程。在上海以经济为主题，他参观了金砖银行和华为研发中心。卢拉此行的政治部分将在北京展开。
乌克兰国家预防腐败局4月13日将中国手机厂商小米列入了国际战争资助者名单，主要理由是俄乌战争爆发后，小米手机在俄罗斯销量大涨，从而导致向俄罗斯的纳税额也暴涨。小米集团则发布声明，称从不支持战争。
美国驻欧洲陆军前司令官霍奇斯周一表示，如果西方为乌克兰提供所需要的远程精准武器，那么，基辅可以在夏季结束前收复俄罗斯吞并的克里米亚半岛。霍奇斯向德国之声电视台作出上述分析。
巴西总统卢拉周六在北京表示，美国应该停止“鼓励”在乌克兰的战争，“开始谈论和平”，如此，国际社会才能说服普京和泽连斯基“和平符合全世界利益”。
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