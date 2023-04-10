时政风云

他帮助俄罗斯人逃避乌克兰战场

在俄罗斯入侵乌克兰之前，Grigory Sverdlin在家乡圣彼得堡运营着一家慈善机构。战争改变了他的人生，他在逃到格鲁吉亚之后成立了一个网络组织，帮助不想被派去乌克兰的俄罗斯人躲避兵役。他告诉DW记者，这也是公民抗命的一种形式。