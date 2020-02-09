他们终于从武汉回来了！

（德国之声中文网）柏林市卫生局局长卡莱其(Dilek Kalayci)周一（2月10日）上午称，20名刚从中国返回柏林的人士，经体检后均没有发现携带新冠状病毒。她说，"这一消息让我们的压力减轻了些。"不过，这些人还都必须经历14天的隔离，卡莱其表示，"鉴于潜伏期的最长期限，14天的观察隔离是为保护当事者以及居民所采取的措施。"

20名滞留武汉的德国人及其家属于周日晚乘包机返回柏林。德国外交部长马斯对此表示欣慰。

在柏林泰格尔机场降落后，该机乘客受到医生的接待，随即由警察开道的救护车队将他们直接送往了柏林东南部的红十字会医院。据德新社报道，这些隔离者每4天接受一次新冠状病毒的检查。

返回的20人被安置在该医院的一座行政大楼里，同普通病房严格分开。照顾他们的人员也不是医院的护理人员。德国红会称，"空间以及人员的隔离措施，是保护工作人员、探视者以及病人的关键手段。"

该医院为这批人腾出了12个房间。德国红十字会国际合作部主任约农（Christof Johnen）说，进驻的人们会倍感压抑，因此要尽量把居住环境搞得舒适些。他们还给孩子们弄来玩具，每日三餐都会按时送过来。这20人可以离开房间到院子里散步，但院子有一道栅栏阻挡同外界的接触。

这20人乘英国一架包机离开武汉，首先抵达英国牛津附近的一座军用机场，然后被一架德国军机从那里接回德国。马斯外长称赞道，"一个欧洲团结的行动，它为未来增添勇气。即便英国退欧之后，同伦敦的密切合作仍至关重要。"

一周前，德国已将100多名德籍人士以及他们的家属接回德国。这些人中的大部分在格尔斯海姆接受隔离检查。

直至周一，在中国武汉爆发的新冠肺炎已造成900多人死亡，确诊感染数人已超过四万。这两个数字均大大超过了2002/2003年间的SARS。

同是被隔离 待遇大不同 南法小村 距离法国南部马赛以西约30公里的Carry-le-Rouet气候宜人、风景优美。一些从武汉返回法国的民众被安置在这里的一处度假村。他们要在这里被隔离观察两个礼拜度过潜伏期。

同是被隔离 待遇大不同 悠长假期 与照片上的普通游客一样，法国被隔离的民众可以静赏海上日出日落的美丽天幕。人们可以在度假村里面随意走动，但是要戴医用口罩。碧海蓝天之下，被隔离也仿若是度了一个长假。

同是被隔离 待遇大不同 孤独的偏僻小岛 与法国美丽的地中海海滩截然不同，返回澳大利亚的该国公民被送到一个偏僻的孤岛上观察14天。圣诞岛位于印度洋，全岛135平方公里。那里曾经是流放罪犯和隔离患有严重精神疾病的病人的地方。澳大利亚政府去年对设施进行了翻修，重新启用了岛上的拘留中心。

同是被隔离 待遇大不同 离开武汉也担忧 澳大利亚广播公司ABC本周二报道，第一批澳大利亚公民已经抵达圣诞岛，一些人抱怨卫生条件欠佳，网络信号也有限。有人担心有感染新型冠状病毒的风险，因为多个家庭需要公用一个厕所和其他公共设施。

同是被隔离 待遇大不同 军机来接 德国派出国防军军机负责撤侨行动，据悉飞机在飞往武汉的同时还带去了一批医疗用品（其中包括1万套防护服）。在法兰克福下了飞机后，人们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。

同是被隔离 待遇大不同 中规中矩的德国风 他们之后被送到距离法兰克福大约120公里的格麦斯海姆（Germersheim）一处军营。在那里接受隔离的一位德国人接受德国之声采访时表示，大家被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。

同是被隔离 待遇大不同 房车住住看 新西兰为从武汉撤离人员准备了房车。他们被送到了位于奥克兰以北的Whangaparāoa军事基地。每个家庭都分配了一辆房车。根据新西兰国家广播电台报道，新西兰卫生部一名发言人说：“隔离者不会被锁在房车内，他们可以在基地附近活动。”人们得戴口罩。另外，所有人都要定期接受健康检查。

同是被隔离 待遇大不同 娱乐设备齐全 英国派出大巴接送从武汉返回民众，对比身旁全副武装的医护人员，司机却“裸着嘴“，连口罩也没有带。中央社报道，巴士上有一名身穿特殊防护设备的医护人员的安排是为了防止乘客在旅途中出现发病症状。这些影像传出引发忧心之后，司机们进行自主隔离。NOW新闻报道，有从武汉撤侨的英国人介绍说，他们居住的隔离地点，每个人都有独立的房间及卫浴，同时还有PS4 游戏机、以及撞球桌等设备；不过隔离者到隔离区公共场所时必须戴口罩，在自己房间时则不用。

同是被隔离 待遇大不同 被隔离的邮轮 停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮截至2月7日，有多达61名游客被确诊感染新冠病毒。日方称，船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时，与他人保持两米距离。在所有检疫工作完成前，船上所有人不可以下船。身在豪华邮轮之上的人们忧心忡忡。

同是被隔离 待遇大不同 撤离无门 在多国陆续展开武汉撤侨行动之际，仍有数千名巴基斯坦与尼日利亚公民受困于武汉。巴基斯坦学生海丽说，疫情爆发初期，巴基斯坦学生变立即与巴基斯坦大使馆联系，但大使馆向他们再三保证他们持续与中国官方保持密切联系后，便再也没回应学生的诉求。她认为该国政府之所以不愿协助受困武汉的学生返回该国，是因为他们担忧这些学生会把新冠病毒带入巴基斯坦。



李鱼/叶宣 （德新社）