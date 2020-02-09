他们终于从武汉回来了！

这20名生活在武汉及周边地区的德国人和他们的家属，未能赶上一周前飞回德国的撤侨专机。他们周日（2月9日）乘包机抵达柏林后，立即开始14天隔离。
（德国之声中文网）柏林市卫生局局长卡莱其(Dilek Kalayci)周一（2月10日）上午称，20名刚从中国返回柏林的人士，经体检后均没有发现携带新冠状病毒。她说，"这一消息让我们的压力减轻了些。"不过，这些人还都必须经历14天的隔离，卡莱其表示，"鉴于潜伏期的最长期限，14天的观察隔离是为保护当事者以及居民所采取的措施。"
20名滞留武汉的德国人及其家属于周日晚乘包机返回柏林。德国外交部长马斯对此表示欣慰。
在柏林泰格尔机场降落后，该机乘客受到医生的接待，随即由警察开道的救护车队将他们直接送往了柏林东南部的红十字会医院。据德新社报道，这些隔离者每4天接受一次新冠状病毒的检查。
返回的20人被安置在该医院的一座行政大楼里，同普通病房严格分开。照顾他们的人员也不是医院的护理人员。德国红会称，"空间以及人员的隔离措施，是保护工作人员、探视者以及病人的关键手段。"
该医院为这批人腾出了12个房间。德国红十字会国际合作部主任约农（Christof Johnen）说，进驻的人们会倍感压抑，因此要尽量把居住环境搞得舒适些。他们还给孩子们弄来玩具，每日三餐都会按时送过来。这20人可以离开房间到院子里散步，但院子有一道栅栏阻挡同外界的接触。
这20人乘英国一架包机离开武汉，首先抵达英国牛津附近的一座军用机场，然后被一架德国军机从那里接回德国。马斯外长称赞道，"一个欧洲团结的行动，它为未来增添勇气。即便英国退欧之后，同伦敦的密切合作仍至关重要。"
一周前，德国已将100多名德籍人士以及他们的家属接回德国。这些人中的大部分在格尔斯海姆接受隔离检查。
直至周一，在中国武汉爆发的新冠肺炎已造成900多人死亡，确诊感染数人已超过四万。这两个数字均大大超过了2002/2003年间的SARS。
李鱼/叶宣 （德新社）
一名60岁的美国公民在武汉不治身亡，成为首例因感染新冠肺炎而病逝的非中国公民。与此同时德国政府准备和英国联合包机，从武汉接回第二批滞留人员。法国新增五例确诊病例，他们是在阿尔卑斯山区度假的英国公民。 (08.02.2020)
德国政府先前派出国防军飞机，于2月1日下午将102名德国公民及其家属共124人接回德国。在接受医学检查后，11人被送往诊所进行进一步检查。其余人被送往莱法州一个空军基地，在那里接受两周隔离。德国之声中文网电话采访了暂住空军基地的一位德国人：华中科技大学歌德语言中心负责人Sebastian Scholze。 (02.02.2020)