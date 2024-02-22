他们为何铤而走险？“走线”的中国年轻人

（德国之声中文网）他露着脚踝，沾满灰尘的塑料凉鞋上贴着巴塞罗那俱乐部的徽章。“不，我不是球迷”，小郭说。他表示，这是他在哥伦比亚买的。他走的是一条众所周知的路线，是拉丁美洲人逃往美国的必经之路。

一段时间以来，这条线路上像小郭这样的人越来越来多——他们来自中国。

24岁的小郭在中国深圳开始了他的“旅程”，他先从深圳飞往厄瓜多尔。他说：“我们大部分人都要去厄瓜多尔，因为厄瓜多尔对中国护照免签。”然后他经陆路前往墨西哥，穿过达连峡（也称“达连隘口”）——哥伦比亚和巴拿马之间一片危险的丛林。从那里一直走到这里：美国圣地亚哥以东60公里处的哈昆巴温泉镇（Jacumba Hot Springs）。

小郭坐在地上的塑料布上。现在是清晨。他用双臂抱住膝盖来御寒。他说：“我非常激动，因为我终于来到了美国。”

在这个晚上，他和其他50人跨越了墨西哥和美国之间的边境围栏，踏入了这个他们盼望能过上好生活的国度。他们排成一排，在等待美国边境巡逻队来接他们，以便正式申请庇护。他们有的穿着羽绒服，有的裹着毯子。他们的行李很少，只有两个人带着有轮子的行李箱。他们中的大多数人都来自中国。

迅速增加的中国“走线”群体

根据美国边境巡逻队的数据，在2022年10月后的6个月里，中国移民是美国南部边境增长最快的群体。华盛顿特区移民政策研究所（Migration Policy Institute）通讯领域的负责人米特尔施塔特（Michelle Mittelstadt）说，自2023年10月以来，美国边境的120万人次（包含驱逐出境和逮捕移民的总人数）中，中国移民占到29000多人次，是2021年的50多倍。

米特尔施塔特表示，这一增长可能与中国政府2022年12月才取消世界上最严格的防疫流动限制有关，取消流动限制后，之前两年积累的未能成行的人又流动起来了。

美国外交关系委员会的研究员约翰逊（Ian Johnson）解释说，由于美国对中国公民的签证限制和入境审查，许多人选择经由墨西哥边境入境。

不过，与其他国籍的人相比，中国人获得庇护的机会相当不错。根据美国司法部的数据，在2023财年，超过50%的中国公民的庇护申请获准。这远远高于所有国家14%的平均水平。

社媒上的“最佳路线”

“这些信息都是我从网上、从TikTok上获得的”，小郭这样说。

介绍走线的视频在各种短视频以及社媒平台上流传。这些视频展示了从中国到美国的“最佳路线”，非常详细地介绍了路线上的住宿和交通工具，甚至解释了在不同国家贿赂警察的费用。

“走线”一词也有“铤而走险”的意味，这个新兴词汇描述了一些中国人通过墨西哥南部边境进入美国的现象。而它在社交媒体上的广泛传播正吸引着许多中国年轻人踏上旅途。

“在中国，人们更依赖社交媒体获取信息。在西方国家，人们会问‘主流媒体是怎么说的？’” 美国外交关系委员会的研究员约翰逊表示，许多人并不清楚自己正在经历什么，这很危险。

“他们通常衣着光鲜，比较有钱”

山姆·舒尔茨（Sam Schultz）是哈昆巴温泉镇的居民，在“哈昆巴营地”担任志愿者。他头戴一顶野战帽，身穿橄榄绿色的衣服，腰间系着一根巨大的皮带。这里的人都叫他“队长”。

“他们通常衣着光鲜，比较有钱。在边境检查站，他们被要求把钱拿出来数一数，” 山姆·舒尔茨在谈到中国“走线”的人时这样说，“我见过很大一摞钱。”

在去年5月当边境上的移民人数增加时，山姆和家人开始提供帮助。他们口中的“哈昆巴营地”现在有四个移动厕所和几顶破旧的帐篷。

来到这里的人通过美国和墨西哥之间巨大的边境围栏豁口进入美国，比如，当地人口中的“圣犹大豁口”（San Judas Break）。

墨西哥军方最近在这里设立了一个基地，阻止人们越境。这里可以看到四顶白色大帐篷和几辆警车，武装安保人员在该地区巡逻。

反观美国方面：除了志愿者的临时营地之外，别无他物。“那边有什么，这边也应该有什么，反正人们都会来”，山姆说。

每天早上，舒尔茨一家都会驱车前往边境。在没有政治支持的情况下，他们通过捐款来筹措资金。他们的吉普车后座上放着为新来者准备的苹果和御寒衣物。山姆的儿子手里拿着宣传单，来到“走线”队伍中，现在很多宣传单是中文的。

通过图中所谓的“圣犹大豁口”（San Judas Break），大量难民从墨西哥来到美国

这些中国年轻人为何选择“走线”？

24岁的小郭说：“中国有很多问题。年轻人在城里买不起房。”他希望能在美国过上更好的生活。他说：“我知道美国有民主和非常强大的经济。我从小就知道这一点。”

不少经济学家表示，中国经济正在走下坡路。年轻人失业率居高不下，专家们也在担心通货紧缩的威胁。美国外交关系委员会研究员约翰逊解释说：“经济下滑正在影响更广泛的人群，包括中下层阶级。”他还表示，在习近平执政下，中国政治打压也愈演愈烈。

小郭的家人并不知道他已经逃到了美国。他说：“我和家人的关系并不好，因为我对政府、对中共、对这个世界有着完全不同的看法。我不喜欢极权主义。”

另一位中国年轻人亨利表示，自己在中国没有职业前途。他从武汉经欧洲来到这里。他抱怨在中国接受的教育很差：“你要学很多没用的东西，每天要学12个小时以上。”他还抱怨，中国教育制度很严格，共产党在学校里传播其政治议程。他梦想着能在美国继续深造。

小郭也追寻着自己的梦想，在网上描述的帮助下，开始了自己的“走线”之路。他说，“我全靠自己”。目前还不清楚他在这里要待多久。边境当局的白色吉普车正在巡逻。

小郭说，他不怕被送回去。他的计划是：“找一份工作，过上更好的生活，几年后我想成为一名卡车司机。”

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