“他们不是暴徒”:香港妈妈集会声援年轻人

（德国之声中文网）据香港"立场新闻"报道，在香港中环遮打花园举办的这次"香港妈妈"集会主题为"生命与玻璃：香港人的选择"。参与者打出的横幅包括"不低头！不放弃！香港人加油！"和"不要感觉孤单，爸妈支持你"等。从现场照片看，集会者坐满了整个遮打花园，人们手中举着打开手电筒的手机，在夜幕中形成一片灯光的海洋。

香港中文大学教授郑诗灵在集会上发言，质问究竟谁应该为立法会大楼遭破坏事件负责，她认为是特区政府的傲慢冷漠导致了抗议者闯入立法会建筑并且造成破坏。她对现场大多数是女性的集会者表示："我们为这些年轻的抗议者感到心痛，我们的社会也被撕裂。"

本周五晚的集会由"香港妈妈反送中集气大会"组织，该组织也曾在6月举办妈妈集会声援年轻人。大会宣言表示，玻璃大楼破烂可以更换、修补，但生命独一无二无可替代，可惜特首林郑月娥对年青人生命消逝不闻不问；虽然立法会的确有被破坏，但反问是谁破坏立法会制度，议会本身的尊严荡然无存，不是因为抗议民众，而是为暴政保驾护航的官员和建制派议员；即使未必完全同意年轻人的行动，但他们不是暴徒，而是爱护香港这个家的抗争者，要求政府尽快回应市民的五大诉求。

鉴于从"反送中"抗议浪潮开始至今，已经发生数起自杀轻生事件，周五的集会上也有家长发言，勉励年轻人不要轻生，指出身处隧道内只会见黑暗，直至走出隧道才知道黑暗是有尽头，看见光明的时候，便会知道一切都是值得的。

由于《逃犯条例》引起的政治争议和抗议浪潮不断加剧，香港特首林郑月娥在过去两周里很少出现在公众视野中。不过，特首办公室7月4日表示，林郑月娥希望和不同团体、不同背景的年轻人见面，包括大学生，也包括参与近期示威活动的年轻人。她希望会议能坦诚交流，解决港府目前面临的困境，因此以闭门形式进行。特首已在周三分别向一些大学发出邀请。但是香港科技大学学生会很快发布声明，不会接受闭门会面，除非政府回应抗议者反复提出的5大诉求、请法律界、教育界等界别代表一起参与对话并且将对话过程向全港市民开放。

另据台湾"中央社"报道，香港歌手和支持LGBTQ群体权益的社运人士何韵诗下周将在联合国人权理事会（UNHRC）发表演讲，呼吁国际社会关注香港"反送中"运动，还将谈及她在香港民主运动担任领袖的经历。据组织方声称，上月爆发的反送中示威游行聚集200万人，超出香港总人口的1/4。

据悉，何韵诗此次出席会议是受到非政府人权组织「联合国观察」（UNWatch）和「人权基金会」（Human Rights Foundation）邀请。她本人曾在2014年雨伞运动中扮演重要的支持角色，也因此遭逮捕，作品在中国大陆被全面封杀。