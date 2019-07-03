 “他们不是暴徒”:香港妈妈集会声援年轻人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2019

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时政风云

“他们不是暴徒”:香港妈妈集会声援年轻人

香港政治对立局面仍无缓和迹象：特首林郑月娥提出与大学生进行闭门会谈的建议被拒绝，周五晚上数千名学生家长举行集会，声援此前冲击立法会的年轻人，呼吁政府接纳香港民众的诉求，同时也勉励年轻人坚持下去，不要轻生。

Hongkong Protest gegen Auslieferungsgesetz (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

周五晚上在中环遮打花园，灯光的海洋

（德国之声中文网）据香港"立场新闻"报道，在香港中环遮打花园举办的这次"香港妈妈"集会主题为"生命与玻璃：香港人的选择"。参与者打出的横幅包括"不低头！不放弃！香港人加油！"和"不要感觉孤单，爸妈支持你"等。从现场照片看，集会者坐满了整个遮打花园，人们手中举着打开手电筒的手机，在夜幕中形成一片灯光的海洋。

香港中文大学教授郑诗灵在集会上发言，质问究竟谁应该为立法会大楼遭破坏事件负责，她认为是特区政府的傲慢冷漠导致了抗议者闯入立法会建筑并且造成破坏。她对现场大多数是女性的集会者表示："我们为这些年轻的抗议者感到心痛，我们的社会也被撕裂。"

Hongkong Protest gegen Auslieferungsgesetz (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

本周五晚的集会由"香港妈妈反送中集气大会"组织，该组织也曾在6月举办妈妈集会声援年轻人。大会宣言表示，玻璃大楼破烂可以更换、修补，但生命独一无二无可替代，可惜特首林郑月娥对年青人生命消逝不闻不问；虽然立法会的确有被破坏，但反问是谁破坏立法会制度，议会本身的尊严荡然无存，不是因为抗议民众，而是为暴政保驾护航的官员和建制派议员；即使未必完全同意年轻人的行动，但他们不是暴徒，而是爱护香港这个家的抗争者，要求政府尽快回应市民的五大诉求。

鉴于从"反送中"抗议浪潮开始至今，已经发生数起自杀轻生事件，周五的集会上也有家长发言，勉励年轻人不要轻生，指出身处隧道内只会见黑暗，直至走出隧道才知道黑暗是有尽头，看见光明的时候，便会知道一切都是值得的。

Hongkong Protest gegen Auslieferungsgesetz (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

由于《逃犯条例》引起的政治争议和抗议浪潮不断加剧，香港特首林郑月娥在过去两周里很少出现在公众视野中。不过，特首办公室7月4日表示，林郑月娥希望和不同团体、不同背景的年轻人见面，包括大学生，也包括参与近期示威活动的年轻人。她希望会议能坦诚交流，解决港府目前面临的困境，因此以闭门形式进行。特首已在周三分别向一些大学发出邀请。但是香港科技大学学生会很快发布声明，不会接受闭门会面，除非政府回应抗议者反复提出的5大诉求、请法律界、教育界等界别代表一起参与对话并且将对话过程向全港市民开放。

另据台湾"中央社"报道，香港歌手和支持LGBTQ群体权益的社运人士何韵诗下周将在联合国人权理事会（UNHRC）发表演讲，呼吁国际社会关注香港"反送中"运动，还将谈及她在香港民主运动担任领袖的经历。据组织方声称，上月爆发的反送中示威游行聚集200万人，超出香港总人口的1/4。

据悉，何韵诗此次出席会议是受到非政府人权组织「联合国观察」（UNWatch）和「人权基金会」（Human Rights Foundation）邀请。她本人曾在2014年雨伞运动中扮演重要的支持角色，也因此遭逮捕，作品在中国大陆被全面封杀。

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「政治局势不断恶化」

    22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「我们愿意为信念挺身而出」

    23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「高房价迫使我考虑移民」

    26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「我们需要有个民选的特首」

    23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「我需要赚更多钱」

    21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「集结力量才能改变现状」

    29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「28年后的香港会是什么样的面貌?」

    22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」

    作者: William Yang


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