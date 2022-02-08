他从顿巴斯前线发来求婚视频

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战争爆发后，Anastasiia逃到利沃夫，担心被派往最危险的顿巴斯前线的男友。他发来求婚的视频。
俄罗斯军队在顿巴斯遭到乌军强烈抵抗，这对俄军造成不小的损失。美国国防部表示正与德国合作，协助训练乌克兰士兵。乌克兰农业部指责俄罗斯士兵偷走了数十万吨粮食，乌克兰是小麦主要生产和出口国之一。
俄军重新布阵，集中攻击乌东地区。此举并不完全出人意外。问题是，为什么普京总是觊觎卢甘斯克和顿涅茨克？
在德国，“施泰因迈尔公式”鲜为人知。然而在乌克兰，人们却牢牢地记住了这一与顿巴斯相关的公式。乌克兰作家安德鲁霍维奇（Yuri Andrukhovych）认为，这也是导致德国总统不受基辅欢迎的原因。
普京对乌克兰的侵略战争已经进入了第七周。自从俄军从基辅北部撤出之后，已经对乌克兰的东部的军力作了重新调整，并马上就会有一场乌军与俄军之间规模庞大的决战。而这场决战将决定今后乌克兰的领土完整的程度，也将决定在欧洲民主国家与独裁国家力量对比。德国华人政治学者张俊华对未来战争的可能走向进行了一番预测。
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