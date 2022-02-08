 他从顿巴斯前线发来求婚视频 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2022

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时政风云

他从顿巴斯前线发来求婚视频

战争爆发后，Anastasiia逃到利沃夫，担心被派往最危险的顿巴斯前线的男友。他发来求婚的视频。

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战争阴云笼罩乌克兰小学生 01.02.2022

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DW记者实地采访乌东前线小镇 21.02.2022

Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to sign documents, including a decree recognising two Russian-backed breakaway regions in eastern Ukraine as independent entities, with leaders of the self-proclaimed republics Leonid Pasechnik and Denis Pushilin seen in the background, in Moscow, Russia, in this picture released February 21, 2022. Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

普京：你会支持，还是你支持——说明白点！ 22.02.2022

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