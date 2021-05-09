他乡？故乡？土耳其劳工在德国的60年

（德国之声中文网）1961 年 10 月 30 日，德国和土耳其签署了劳工招募协议。协议开宗明义：“为有利于规范招聘土耳其工人前往德意志联邦共和国”。当时，西德制造业蒸蒸日上，亟需人手。数十万土耳其人应召前往德国。

60 年后，德国国内已有约 300 万土耳其移民及其后代。耶尔马兹（Burak Yilmaz ）便属于孙辈。1963 年，他祖父于从伊斯坦布尔乘火车抵达慕尼黑，去了鲁尔区，先从事采矿业，然后是铁路。根据协议，第一批“客工”只应在德国逗留几年，但后来，德国政府决定，其家人亦可来德团聚，他们可居留更长时间。

“我们今天在这里的原因”

耶尔马兹说，“我祖母在一家食品厂工作。祖父母们早上送孩子上学，然后去上班，同时还照料一家小蔬菜店。工作决定了他们的全部日常生活。因为，对他们来说，让孩子得到比自己更好的生活条件，非常重要。”

耶尔马兹很高兴，今天仍能同祖父母们谈论这个日子。周年纪念日，招工协议—— 只是一个文件，或者，只是一个日期？在他眼里，不是的： “不，它对我非常重要，而且，对我的家人和许多其他有这一移民经历的人来说，也是这样。毕竟，它是我们今天在德国的原因。”

融入还是遭排斥？

耶尔马兹本人于 1987 年出生于杜伊斯堡。童年时代，他常觉得自己不是这个社会的一部分。根据他的叙述，有人对他说，他不属于这里，他是问题，要他“回你的国家”去。但他说，这怎么成，自己是在这里出生长大的。今天，对这位教育家和作者来说，家乡是一个复数概念——他觉得自己同时是德国人、土耳其人和库尔德人。

但即使他和许多其他人都觉得自己已融入这一社会，但仍能感受到广泛存在的种族主义，遭遇不愉快。有时，一个月会碰上数次。他最后一次遭遇这样的不愉快是在 9 月 26 日，也就是联邦议院选举日——在投票站，参与检查选民名册的一名义工对他表现出种族主义态度。他就此指出， “仍有人认为，德国只为那些金发蓝眼睛的人而存在。”

学校致力于融合

耶尔马兹在投票站的此次经历是孤立事件吗？不是。杜伊斯堡-埃森大学土耳其研究与融合研究中心的科学主任乌斯卢坎（ Hacı-Halil Uslucan） 指出，大约十分之八的有移民背景的土耳其受访者表示，过去一年里至少有过一次遭排斥经历， “这当然是一个非常高的数字”。

他表示，总体而言，在教育领域，融合努力有积极进展： “第一代人上过小学；下一代人则至少受到过8至10年的学校教育。在一代人时间里，接受正规教育期翻番，这在教育史上还没有先例。”

伊斯兰教归属感保持稳定

在第三代和第四代具移民背景的人中，高中毕业生数量不断增加。不过，与此同期，无移民背景的高中毕业生人数增加更快。乌斯卢坎就此表示， “尽管移民在改善，但差距仍存在。” 他称，即使在今天，土耳其血统的孩子比德国孩子更难被小学老师推荐上文理中学。

乌斯卢坎说，经过了60 年，土耳其后裔在很多方面已融入主流社会， “但仍存在差异，例如在宗教信仰方面。”尽管德国社会整体上越来越世俗化，但移民中对伊斯兰教的高度归属感在几代人中仍相当稳定。 他说，“即使到了第三代，土耳其情感纽带仍然非常牢固，尽管他们在这里出生，并主要是从故事和假期接触中认知土耳其的。”

第四代人想要担责

教育家耶尔马兹说，与 1980 年代和 1990 年代的那一代相比，有土耳其血统的年轻人对自己的身份认同更加多元化： “第四代人有强烈愿望。他们要担任高层职务。他们说：这也是我们的国家！”

尽管这样，若仍遭排斥、受歧视，耶尔马兹是如何处理的？ 在大选投票日遭人辱骂后，这位杜伊斯堡居民即向选举办公室投诉。 在那里，人们向他许诺，将来不会再使用这位选举义工。他告知， “然后我提出，愿在下届选举时当义工。” 这样， 下一次，耶尔马兹将负责在选民名册上打勾。

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