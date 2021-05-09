 他乡？故乡？土耳其劳工在德国的60年 | 德国新闻 | DW | 30.10.2021

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德国新闻

他乡？故乡？土耳其劳工在德国的60年

土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。

Türkische Bergarbeiter in Deutschland

资料照片：来自土耳其的矿工

（德国之声中文网）1961 年 10 月 30 日，德国和土耳其签署了劳工招募协议。协议开宗明义：“为有利于规范招聘土耳其工人前往德意志联邦共和国”。当时，西德制造业蒸蒸日上，亟需人手。数十万土耳其人应召前往德国。 

60 年后，德国国内已有约 300 万土耳其移民及其后代。耶尔马兹（Burak Yilmaz ）便属于孙辈。1963 年，他祖父于从伊斯坦布尔乘火车抵达慕尼黑，去了鲁尔区，先从事采矿业，然后是铁路。根据协议，第一批“客工”只应在德国逗留几年，但后来，德国政府决定，其家人亦可来德团聚，他们可居留更长时间。 

 “我们今天在这里的原因” 

耶尔马兹说，“我祖母在一家食品厂工作。祖父母们早上送孩子上学，然后去上班，同时还照料一家小蔬菜店。工作决定了他们的全部日常生活。因为，对他们来说，让孩子得到比自己更好的生活条件，非常重要。” 

耶尔马兹很高兴，今天仍能同祖父母们谈论这个日子。周年纪念日，招工协议—— 只是一个文件，或者，只是一个日期？在他眼里，不是的： “不，它对我非常重要，而且，对我的家人和许多其他有这一移民经历的人来说，也是这样。毕竟，它是我们今天在德国的原因。” 

融入还是遭排斥？ 

耶尔马兹本人于 1987 年出生于杜伊斯堡。童年时代，他常觉得自己不是这个社会的一部分。根据他的叙述，有人对他说，他不属于这里，他是问题，要他“回你的国家”去。但他说，这怎么成，自己是在这里出生长大的。今天，对这位教育家和作者来说，家乡是一个复数概念——他觉得自己同时是德国人、土耳其人和库尔德人。 

Burak Yilmaz, Duisburg, Sozialpädagoge, Buchautor

“我觉得自己既是土耳其人，也是德国人”

但即使他和许多其他人都觉得自己已融入这一社会，但仍能感受到广泛存在的种族主义，遭遇不愉快。有时，一个月会碰上数次。他最后一次遭遇这样的不愉快是在 9 月 26 日，也就是联邦议院选举日——在投票站，参与检查选民名册的一名义工对他表现出种族主义态度。他就此指出， “仍有人认为，德国只为那些金发蓝眼睛的人而存在。”  

学校致力于融合 

耶尔马兹在投票站的此次经历是孤立事件吗？不是。杜伊斯堡-埃森大学土耳其研究与融合研究中心的科学主任乌斯卢坎（ Hacı-Halil Uslucan） 指出，大约十分之八的有移民背景的土耳其受访者表示，过去一年里至少有过一次遭排斥经历， “这当然是一个非常高的数字”。 

Bundespräsident Steinmeier Austellung: Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990, Fotografien von Ergun Çagatay

资料照片：德国总统施泰因迈尔携夫人参观有关在德土耳其人生活的主题展览

他表示，总体而言，在教育领域，融合努力有积极进展： “第一代人上过小学；下一代人则至少受到过8至10年的学校教育。在一代人时间里，接受正规教育期翻番，这在教育史上还没有先例。”  

伊斯兰教归属感保持稳定 

DW.COM

为了缓解专业人才短缺的问题，是否应该实施一个更为开放，更为不同的移民政策，这在德国是一个讨论了多年的话题。而今，波士顿咨询公司发布的一份报告得出了一个出人预料的结果：德国已成为各国年轻、受过良好教育的一个移民首选之地。除此之外，还有哪些国家受到高级人才的青睐？

新当选的德国联邦议院规模相当大，有735名议员。与此同时，新议院也变得更加多元化。更多议员来自有移民背景的家庭。这是一个机遇。

土耳其总统埃尔多安打算在土耳其族裔居民比例高的德国城市开办土耳其学校。一年半前土耳其官方曾一度关闭了一所位于土耳其第三大城市伊兹密尔的德国学校。

这是一场具有历史性意义的选举：汉诺威周日选举产生一位新市长，他不仅是德国为数不多的绿党市长之一，而且还是第一个有移民背景的州首府市长。

50年前，当德土两国政府签署招聘劳动力协议，大批土耳其劳工随之来到德国时，他们并没有想要扎根在这里。而今天，在德国一共生活着250万土耳其人，移民和融入问题成了德国政治必需的组成部分。

在第三代和第四代具移民背景的人中，高中毕业生数量不断增加。不过，与此同期，无移民背景的高中毕业生人数增加更快。乌斯卢坎就此表示， “尽管移民在改善，但差距仍存在。”　他称，即使在今天，土耳其血统的孩子比德国孩子更难被小学老师推荐上文理中学。 

乌斯卢坎说，经过了60 年，土耳其后裔在很多方面已融入主流社会， “但仍存在差异，例如在宗教信仰方面。”尽管德国社会整体上越来越世俗化，但移民中对伊斯兰教的高度归属感在几代人中仍相当稳定。 他说，“即使到了第三代，土耳其情感纽带仍然非常牢固，尽管他们在这里出生，并主要是从故事和假期接触中认知土耳其的。” 

第四代人想要担责   

教育家耶尔马兹说，与 1980 年代和 1990 年代的那一代相比，有土耳其血统的年轻人对自己的身份认同更加多元化： “第四代人有强烈愿望。他们要担任高层职务。他们说：这也是我们的国家！”  

尽管这样，若仍遭排斥、受歧视，耶尔马兹是如何处理的？ 在大选投票日遭人辱骂后，这位杜伊斯堡居民即向选举办公室投诉。 在那里，人们向他许诺，将来不会再使用这位选举义工。他告知， “然后我提出，愿在下届选举时当义工。”　这样， 下一次，耶尔马兹将负责在选民名册上打勾。 

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观看视频 02:17

走進土耳其無名者墓地

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