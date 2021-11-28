他为何得到中国人同情？朝鲜逃犯朱贤健的故事

（德国之声中文网）11月28日，此前从吉林监狱越狱的逃犯朱贤健被警方抓捕。对于逮捕事件，中国媒体近日进行了大量报道，例如，朱贤健此前曾藏匿于暖水沟、偷民户的衣物后遭报案、警方通过对比烟头上的DNA确定其身份、开枪击中其腿部后将其逮捕等等。

不过，红星新闻、新浪新闻等媒体报道中没怎么涉及此前讨论热烈的一个话题：朱贤健的身份，只以“罪犯”、“逃犯”相称。

法新社在11月28日报道中指出，朱贤健是朝鲜籍。他本应于2023年被遣送回朝鲜，而网络上有人猜测，他是因为避免被遣送回朝鲜才越狱。“观察者网”在同一天的报道中也提到，朱贤健2014年3月25日“因犯偷越国境罪、盗窃罪以及抢劫罪”被判处有期徒刑十一年三个月，驱逐出境。他之后两次获减刑，刑期将在2023年8月21日结束。“这意味着还有不足两年时间，朱贤健就将刑满释放。”

中国媒体此前将朱贤健越狱过程的监控影片放到网上后，其破坏监狱电网、翻出铁丝网、攀爬高墙并跳落地面的矫健身手，引起极大轰动。有消息称朱贤健曾服役朝鲜人民军特种部队，不过该消息没有得到中国或朝鲜官方证实。

在百度百科上（大部分词条任何人都能编辑），朱贤健的介绍是“朝鲜籍，曾在朝鲜特种部队服役”，其参考内容是来自“西部点评”这个陕西法制网官方账号的一篇文章。这篇文章提到，1982年10月13日出生在朝鲜普通农民家庭的朱贤健曾在朝鲜接受四年特种部队训练，但之后他的一个姐姐脱北逃往韩国，全家受牵连，朱贤健也被遣往新星郡龙北煤矿劳动改造。他在煤矿劳改了九年后，2013年7月通过图们江越境、进入中国吉林，“离开了自己仇恨的祖国”。随后，朱贤健进行抢劫和盗窃，期间捅伤图们市红光乡集中村的一名村民。他在2013年7月22日被捕，这是他“到达中国后的第二天”。

“西部点评”的文章也在最后提到，“朝鲜对待脱北者是残酷的，等于叛国罪，回到朝鲜，朱贤健的命运只有两个：要么永远待在暗无天日的煤矿终生劳改，要么直接被判处死刑”。

获得中国网友同情

在中国社交媒体上，一些网友对朱贤健表达了同情，特别是针对他在朝鲜的遭遇和被遣返后可能面对的未来。

同时，也有网友表示这是“圣母病”，没有必要同情一名曾经捅伤中国人的罪犯。

中国警方曾对朱贤健发出悬赏通告，悬赏金额从开始的15万后来提高到70万人民币。

网传举报并且配合警方抓捕朱贤健的长春“三男子”一度遭到网友谩骂，紧急出来辟谣，表示并非举报人，“和举报线索没有一毛钱关系”，暗示自己没有像一些人以为的那样“喜提70万悬赏金”。

对此，网友“装看见”写道：“……无数人骂提供线索者，说明大家良知未泯，都希望朱贤健能有个好结局。”

微博账号“Free海马”写道：“老杨杨锦麟说的不错，朱贤健的事情上体现了国人普遍还是人性善良的。认知有高低很正常，善良不善良是划分蛆与人的红线。 ​”

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