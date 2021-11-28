 他为何得到中国人同情？朝鲜逃犯朱贤健的故事 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.12.2021

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新闻广角

他为何得到中国人同情？朝鲜逃犯朱贤健的故事

“身手矫健”、“离奇越狱”、“悬赏70万”，朝鲜籍囚犯朱贤健的越狱以及他再次被捕在中国社媒上得到很大关注。有关其被捕细节和个人身世的消息也广泛流传。一些网友对他表示同情，另一些则指责这是“圣母病”。

如果脱北者被遣返，他们可能在朝鲜面临酷刑虐待甚至处决（资料图片）

如果脱北者被遣返，他们可能在朝鲜面临酷刑虐待甚至处决（资料图片）

（德国之声中文网）11月28日，此前从吉林监狱越狱的逃犯朱贤健被警方抓捕。对于逮捕事件，中国媒体近日进行了大量报道，例如，朱贤健此前曾藏匿于暖水沟、偷民户的衣物后遭报案、警方通过对比烟头上的DNA确定其身份、开枪击中其腿部后将其逮捕等等。

不过，红星新闻、新浪新闻等媒体报道中没怎么涉及此前讨论热烈的一个话题：朱贤健的身份，只以“罪犯”、“逃犯”相称。

DW.COM

港媒周四（7月28日）援引政府消息人士称，一名朝鲜青年入境香港，并进入韩国驻港总领事馆寻求政治庇护，现已获领馆暂时收留。

朝鲜脱北者称，平壤军方设有负责网络战的“121局”。而美国CNN电视台报道称，该机构在中国沈阳运作。

人权观察组织本周一表示，有8名脱北者面临中国强制遣返。该机构亚洲部负责人菲罗伯森表示，回到朝鲜的难民会遭到迫害，他呼吁北京不要将脱北者送回朝鲜。

法新社在11月28日报道中指出，朱贤健是朝鲜籍。他本应于2023年被遣送回朝鲜，而网络上有人猜测，他是因为避免被遣送回朝鲜才越狱。“观察者网”在同一天的报道中也提到，朱贤健2014年3月25日“因犯偷越国境罪、盗窃罪以及抢劫罪”被判处有期徒刑十一年三个月，驱逐出境。他之后两次获减刑，刑期将在2023年8月21日结束。“这意味着还有不足两年时间，朱贤健就将刑满释放。”

中国媒体此前将朱贤健越狱过程的监控影片放到网上后，其破坏监狱电网、翻出铁丝网、攀爬高墙并跳落地面的矫健身手，引起极大轰动。有消息称朱贤健曾服役朝鲜人民军特种部队，不过该消息没有得到中国或朝鲜官方证实。

在百度百科上（大部分词条任何人都能编辑），朱贤健的介绍是“朝鲜籍，曾在朝鲜特种部队服役”，其参考内容是来自“西部点评”这个陕西法制网官方账号的一篇文章。这篇文章提到，1982年10月13日出生在朝鲜普通农民家庭的朱贤健曾在朝鲜接受四年特种部队训练，但之后他的一个姐姐脱北逃往韩国，全家受牵连，朱贤健也被遣往新星郡龙北煤矿劳动改造。他在煤矿劳改了九年后，2013年7月通过图们江越境、进入中国吉林，“离开了自己仇恨的祖国”。随后，朱贤健进行抢劫和盗窃，期间捅伤图们市红光乡集中村的一名村民。他在2013年7月22日被捕，这是他“到达中国后的第二天”。

“西部点评”的文章也在最后提到，“朝鲜对待脱北者是残酷的，等于叛国罪，回到朝鲜，朱贤健的命运只有两个：要么永远待在暗无天日的煤矿终生劳改，要么直接被判处死刑”。

获得中国网友同情

在中国社交媒体上，一些网友对朱贤健表达了同情，特别是针对他在朝鲜的遭遇和被遣返后可能面对的未来。

同时，也有网友表示这是“圣母病”，没有必要同情一名曾经捅伤中国人的罪犯。

中国警方曾对朱贤健发出悬赏通告，悬赏金额从开始的15万后来提高到70万人民币。

网传举报并且配合警方抓捕朱贤健的长春“三男子”一度遭到网友谩骂，紧急出来辟谣，表示并非举报人，“和举报线索没有一毛钱关系”，暗示自己没有像一些人以为的那样“喜提70万悬赏金”。

对此，网友“装看见”写道：“……无数人骂提供线索者，说明大家良知未泯，都希望朱贤健能有个好结局。”

微博账号“Free海马”写道：“老杨杨锦麟说的不错，朱贤健的事情上体现了国人普遍还是人性善良的。认知有高低很正常，善良不善良是划分蛆与人的红线。 ​”

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  • Although China and North Korea have maintained close diplomatic relations in the past, the relationship has declined in recent years. Unprecedented border controls on the south of the Jilin Province in China reflect the atmosphere: Apart from passports, travelers must hand in all their devices and luggage for an exhaustive, lengthy inspection.

    难以逾越的朝鲜国境

    并不亲密的友谊

    几十年来，中国与朝鲜都维持着紧密的关系。然而，最近几年，中朝友谊在不断降温。本图摄于吉林省的中朝边界。中国士兵不仅仅要检查旅客证件，还要花费大量时间检查所有的行李。

  • Despite all the restrictions, a viable connection to China is vital for North Korea. A new bridge over the Yalu river, which divides the two countries, is supposed to replace the derelict Sino-Korean Friendship Bridge that covers 70 percent of all bilateral trade. Construction on the North Korean side has stopped due to lack of finance in spite of Chinese private investments.

    难以逾越的朝鲜国境

    迟迟不通的桥梁

    尽管中国也逐步加强了对朝鲜的制裁，但北京依然是平壤极其依赖的盟友。2014年，一座新的鸭绿江大桥竣工。按照计划，它应当为不远处的中朝友谊桥分担压力。不过，由于朝鲜方面资金紧张，大桥南侧的引桥一直没有开工，导致大桥无法通车。目前，中朝友谊桥承担了中朝两国七成的双边贸易量。

  • North Hamgyong Province, which borders with Russia and China, was hit by massive flooding last year that damaged or washed away barbed wire fences that prevent North Koreans from defecting or smuggling goods. It did not take long for the local administration to start building new fences and deploying guards to the border areas who are under orders to shoot any possible defectors on site.

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    牢不可破的边境

    朝鲜咸境北道与中国隔图们江相望。2016年，咸境北道遭遇了严重的洪涝灾害，边境的铁丝网也被冲走。不过，朝鲜当局很快就重新修建了铁丝网，并加强了边境的兵力部署。朝鲜国民若试图偷越边境，会面临被边防军射杀的危险。

  • The number of North Korean defectors has been decreasing for several years in a row, but it is still a sensitive subject for the regime. The photo above shows a South Korean television celebrity Lim Ji Hyun (Jeon Hye Song by her real name) who returned to North Korea under suspicious circumstances and made a public statement in July on the local propaganda TV channel about the hell in the South.

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    "迷途知返"的脱北者?

    近年来，朝鲜"脱北者"的数量持续下降。对于平壤政权而言，逃亡国外的"脱北者"绝对是个敏感话题。就在今年7月，朝鲜脱北者、韩国电视明星林智贤重新出现在朝鲜，并公开表示"在韩国的每一天都是地狱"。韩国方面怀疑，重新回朝的"脱北者"，很有可能受到了胁迫。

  • Many North Korean defectors return to their country after their families are detained or blackmailed. Following a recent report, the regime has dispatched agents to border regions in China to locate and kidnap defectors. The abduction teams stay in the Jiangbin International Hotel and Life's Business Hotel in Dandong, the release stated.

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    行踪莫测的特工

    韩国媒体的一则近期报道披露，朝鲜向中国边境地区派遣了不少特工人员，搜索并绑架"脱北者"。据报道，这些特工居住在丹东市的江滨国际酒店、莱弗仕商务快捷酒店、中联大酒店(图)等处。

  • Even though it is impossible for its inhabitants to leave North Korea, the country invites foreign tourists to discover the many attractions of the country. The official North Korean travel agency even launched its international website in August, offering trips to various parts of North Korea and even theme tours focused on architecture, biking, sports or - as cynically as it sounds - labor.

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    内外有别的旅行

    一方面，朝鲜当局不让本国民众离境；同时，该国则对外国游客开放。近日，朝鲜旅游局的官方网站上线。除了介绍本国的旅游名胜，该网站还推出了建筑、自行车、运动等各类主题旅游产品。甚至还有一条主题游路线专门聚焦于朝鲜的实验室。不过，外国游客入境朝鲜后，并不允许自由行动，而是要处处听从朝鲜导游的安排。

    作者: Jan Tomes


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