从1941到2022：地下隧道寻庇护

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
乌克兰港口城市敖德萨(也称“奥德萨”）在普京新的军事目标上名列前茅。这个“黑海明珠”有重要的经济、军事和历史意义。在过去几天里，这个城市多次被俄罗斯导弹击中。居民们开始寻找新的方法来躲避轰炸。
近两个月来，北京当局在乌克兰战争问题上一直努力展现中立姿态，同时又不放弃对俄罗斯的支持。事实上，中国与战争的另一方----乌克兰的态度同样十分暧昧。乌克兰在2017年就加入了中国的一带一路计划，战前双边贸易额规模高达每年190亿美元。
当地时间周日清晨6点，俄军向仍在马里乌波尔战斗的乌克兰政府军发出劝降，要求后者立刻放下武器。不过，在最后通牒发出数小时后，乌军并未投降，俄军也恢复了对当地乌军的空袭。如果马里乌波尔落入俄军之手，乌克兰便丧失了全部亚速海岸线。
俄罗斯“莫斯科”号导弹巡洋舰究竟是被击中而导致沉没，还是发生了火灾后在风浪中沉没的？这艘导弹巡洋舰曾被俄罗斯黑海舰队看作是他们的光荣与骄傲。
乌克兰军队收复基辅周边的北部区域，与此同时，俄军在南部袭击了海港大都市敖德萨。俄方认为，俄乌领导人会晤的时机尚未成熟。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版