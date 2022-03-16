 从1941到2022：地下隧道寻庇护 | 文化经纬 | DW | 17.04.2022

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文化经纬

从1941到2022：地下隧道寻庇护

乌克兰港口城市敖德萨(也称“奥德萨”）在普京新的军事目标上名列前茅。这个“黑海明珠”有重要的经济、军事和历史意义。在过去几天里，这个城市多次被俄罗斯导弹击中。居民们开始寻找新的方法来躲避轰炸。

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港口城市敖德薩對烏克蘭具有重要的經濟和軍事意義。 DW記者Alexandra von Nahmen在這個坐落於黑海沿岸的大都市看到，這裡目前正被改造成一個堡壘，以應對俄羅斯可能的進攻。

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