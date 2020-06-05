从黑马到退市：瑞幸咖啡下周自纳斯达克停牌

（德国之声中文网）曾有"中国星巴克"之称的北京连锁咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）日前自爆22亿财务造假，股价随之暴跌。美国纳斯达克交易所5月19日以未能遵守上市规则为由，第一次向瑞幸咖啡发出下市通知。

当时瑞幸咖啡要求举行听证会，在听证会结果出炉前则继续在纳斯达克上市。据多家中国媒体报道，纳斯达克交易所6月23日二度向该公司发出摘牌通知，原因是瑞幸咖啡仍未能提交2019年的会计年度财务报告。而原订在6月25日举行的听证会则因瑞幸咖啡撤回请求而取消。

在撤销听证会申请后，瑞幸咖啡表示将于6月29日纳斯达克开盘时停牌，并进行退市备案，而且不再寻求撤销或搁置交易所的退市决定。

据证券时报报道，周五（6月26日）晚间，瑞幸咖啡股价连续大跌，出现6次熔断，收跌54%。

界面新闻引述知情人士称，瑞幸咖啡之所以主动撤回听证会申请，据信是因为参加听证会的外部董事将在7月5日的股东特别大会被解职，因此已无召开听证会的意义。

金融媒体报道，瑞幸咖啡在股东大会通知中表示，此次大会将讨论的事项包括解除董事长陆正耀等人的董事任命。

今年4月，瑞幸咖啡在针对虚假交易进行内部调查后，开除了首席执行官钱治亚和首席运营官刘健。刘健被指控在2019年伪造业绩22亿元人民币。瑞幸咖啡在公开消息后，股价重挫78%。

这个连锁咖啡品牌成立于2017年，在不到两年的时间里，瑞幸正式在美国纳斯达克交易所上市，首次公开募股时筹集了5.61亿美元

瑞幸咖啡在创立后采取了积极扩张策略，目标是取代星巴克在中国的霸主地位。该公司利用自建的专属软件，以手机点单的模式吸引客户，提供大量折价优惠，也掀起了咖啡外卖的风潮。

截至2019年底，瑞幸咖啡在中国的门店数超过星巴克，投资者一度看好瑞幸咖啡进军国际的潜力。