从骚乱到”和平之夜“——英国暴力杀人事件后发生了什么？

（德国之声中文网）7月29日，在英格兰北部的海边小镇南港（Southport）发生一起暴力杀人事件，造成三名女童死亡，以及至少八名儿童和两名成年人受重伤。犯罪嫌疑人为一名17岁男子。

因考虑到嫌疑犯未成年等因素，检察机构稍早前未先披露嫌疑犯的身份。不过这一举动却造成了虚假消息在网络上的迅速蔓延。网上的假消息将事件的严重后果归结于犯罪嫌疑者的移民背景和有着穆斯林的宗教信仰，因这些敏感信息的迅速发酵引发了英国极右翼团体的集体示威抗议。此后检察机关公布了犯罪嫌疑人的真实身份，这名即将年满十八岁的少年出生于威尔士，父母亲是卢旺达人，他并非是网络传言的通过非法船只偷渡到英国的移民。他在出庭审讯时并未发声，外界尚不知道他的行凶动机。

警方打击煽动性言论 民众呼吁和平

但自7月30日在南港举行的守夜活动开始，极右翼分子已经在英国各地组织了好几场大规模的暴力示威游行。根据英国警方公布的信息，这些暴力事件得到了英国现已解散的极右翼组织 "捍卫英国联盟"（English Defence League）的支持。联盟曾经的领导人汤米·罗宾逊（Tommy Robinson），以及其他所谓的网红领袖皆在社交媒体上发表煽动言论挑起示威游行。警方目前正在打击此种犯罪行为。

贝尔法斯特的一家穆斯林超市被骚乱者打砸 图像来源: Rebecca Black/empics/picture alliance

在接近一个礼拜的暴力示威游行中，警方逮捕了接近了五百人，其中140人被提起公诉。从周三（8月7日）政府发布的信息看来，极右翼团体的抗议集中在英格兰东北部的利物浦，桑德兰，南部的普利茅斯，和北爱尔兰的贝尔法斯特，以及伦敦等地区，其中伦敦地区的游行集中在东北地区，西南地区和西北地区。周三下午，因预计可能有暴力事件发生，伦敦和上诉城市的主要街道上的商店已早早关门，很多店家的门窗用木头钉上以防被破坏。但当日晚间的极右主义示威游行被反暴力，反歧视和支持移民的和平游行取代，预期的暴力事件并未发生，反而是游行人群中高举'爱与和平'的口号牌，将一场暴力的抗议变成了和平游行。记者询问了在伦敦居住的几位华人，他们均表示极右翼分子的暴力示威并未延续到他们生活的社区，日常生活和进出到市区的交通都未受到影响。

阶级固化带来的社会矛盾

在极右翼分子组织的一系列暴力事件中，尽管组织的人和其支持者声称是反移民和针对穆斯林的抗议，但实际是更多是物价上涨，负担不起的房价和高失业率等原因所导致的，这背后也显露了长久以来的社会阶级固化所引起的矛盾。

此次抗议示威的城市集中在英国东北部的区域，例如利物浦和布里斯托等城市，这些港口城市都曾经是英国有名的工业重镇，以依靠船舶业，纺织业和钢铁等重工业得以经济发展，这些城市也曾吸引过不少移民驻留，但在上个世纪的八十年代，英国政府开始将工业生产外移，以发展金融中心，旅游和文化产业为主的英格兰不再将经济重心放在发展重工业，这一举措逐渐导致了英格兰南部和北部的不平衡发展，北部地区的经济出现下滑，城市发展一度停滞，百姓的失业率居高不下，人民和政府的抗衡斗争常年持续不断。在难以吸引外来移民，且当地人口结构相对稳定的大环境下，的确有移民难以融入当地文化的问题。在英国的城市发展中，伦敦是一个将本地居民和移民文化融合发展良好的案例。上世纪五十年代，伦敦在乡绅化的进程中已经提前考虑到了如何将各民族人的生活更好地融合在一起的问题，所以当时的建筑师闷在和政府的配合下，在规划住宅用地的时候通过撤除隔离墙，和将移民分布点分配到在不同的社区，以及将安置房和高档住宅楼融合在一个街区，他们的指导思想是通过建筑规划来教育渗透人的思想，通过日常生活的交融来消除阶级限制。这一城市规划以及在其他措施的配合下，让伦敦这个世界最大的多种族城市呈现出相对安居乐业，各种文化交融和彼此尊重的景象。但现在的情况似乎不能再用文化来平衡生活中的矛盾、解决根本的社会问题。

英国五分之一民众生活贫困 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

对华人社群的影响

这次的暴力示威中，华人团体相对不太受影响。一是因为此次活动的矛盾点和诉求不集中在某个特别移民团体，根据国家数据中心的民调显示，英国民众普遍是接受外来移民的（约52%），也认为移民为社会经济发展带来了积极的影响。其次，以伦敦为例，华人居住的范围分布在城市的不同地区，总体来说他们能很好地融入到当地生活。

在近一个礼拜的暴力示威后，英国政府和警方已经从开始的制止街头暴力转移到调查虚假信息如何在网络上快速蔓延，究竟是谁在背后操纵了这次的言论以及组织暴力事件？人民关心的矛盾焦点也从反移民聚焦到了如何打击网络犯罪。目前警方和检察机关已经开始起诉犯罪嫌疑人，而人民的日常生活和交通也基本恢复到了正常。

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