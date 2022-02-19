从香港看家乡战火 乌克兰人：感觉比一年前更有力量

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乌克兰的社运历史曾经引起港人共鸣，令两地产生微妙的结连。 俄乌战争周年之际，远在香港有家归不得的乌克兰人，以及远赴乌克兰战地的香港记者，在这天有何反思？为何欧盟外交官认为香港也与乌克兰的命运息息相关？
中国最高外交代表、中共中央政治局委员王毅22日与俄罗斯总统普京会面时表示，北京与莫斯科的关系经历了考验，“成熟坚韧、稳如泰山”。
中国首席外交官王毅在慕安会发表演讲，并宣布中国将发布“关于政治解决乌克兰危机”的中国立场。《商报》认为，王毅想在乌克兰冲突中扮演和平鸽，但对美却仍是“战狼”。《南德意志报》认为，北京提出解决方案可能并非心忧乌克兰人，而更多出于同美国的竞争。
美国众议院议长佩洛西在访台过程中为什么强调六四镇压的历史？时评人长平认为，佩洛西展示了历史是一个延续的过程，台湾有机会做出更大的历史贡献。
德国《明镜周刊》撰文指出，期待北京成为乌克兰冲突的和平调解方，这只是一厢情愿。评论分析认为，中国缺少动用全部力量寻求解决和平解决方案的动力。《南德意志报》分析北京在能源方面的超前部署策略。
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