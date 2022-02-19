时政风云

从香港看家乡战火 乌克兰人：感觉比一年前更有力量

乌克兰的社运历史曾经引起港人共鸣，令两地产生微妙的结连。 俄乌战争周年之际，远在香港有家归不得的乌克兰人，以及远赴乌克兰战地的香港记者，在这天有何反思？为何欧盟外交官认为香港也与乌克兰的命运息息相关？