 从香港看家乡战火 乌克兰人：感觉比一年前更有力量 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2023

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时政风云

从香港看家乡战火 乌克兰人：感觉比一年前更有力量

乌克兰的社运历史曾经引起港人共鸣，令两地产生微妙的结连。 俄乌战争周年之际，远在香港有家归不得的乌克兰人，以及远赴乌克兰战地的香港记者，在这天有何反思？为何欧盟外交官认为香港也与乌克兰的命运息息相关？

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Donbas | Pro-Russische Soldaten beobachten

七张图看一周大事 19.02.2022

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Standbild aus einem TV-Bericht Titel: Ukraine soldier reflects on year of war Bildbeschreibung: Anton Kolumbet, a Ukrainian soldier, is speaking to DW's Fanny Facsar inside an abandoned home in a town near the front line in Ukraine's Donetsk region. Rechte: DW Ort: Donetsk region, Ukraine Sendedatum: 23.02.2023

战火中的一年：一名乌克兰军人的反思 24.02.2023

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西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？ 23.02.2023

有媒体报导称，俄罗斯总统普京如今已经不再乘坐飞机，而是乘坐防弹火车出行。

普京的防弹专列 22.02.2023

乌克兰战事毫无平息迹象，越来越多的乌克兰军人担心自己无法活着回家。因此，他们中的不少人选择冷冻精子。

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长平观察：佩洛西的世界观与台湾的出路 03.08.2022

美国众议院议长佩洛西在访台过程中为什么强调六四镇压的历史？时评人长平认为，佩洛西展示了历史是一个延续的过程，台湾有机会做出更大的历史贡献。

In diesem Bild aus einem Video, das vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellt und auf Facebook gepostet wurde, spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in Kiew, Ukraine. Selenskyj sagte am frühen Mittwoch, dass die Forderungen Russlands während der Verhandlungen nach fast drei Wochen Krieg realistischer werden. Er sagte, die Gespräche, die per Videokonferenz geführt werden, bräuchten mehr Zeit. Wir müssen uns noch anstrengen, wir müssen Geduld haben, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation. Jeder Krieg endet mit einer Einigung. +++ dpa-Bildfunk +++ ++++++ (211210) -- BEIJING, Dec. 10, 2021 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, speaks during the annual Central Economic Work Conference in Beijing, capital of China. The conference was held from Wednesday to Friday. (Xinhua/Wang Ye) +++++ FILE - In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, Russian President Vladimir Putin addressees the nation in Moscow, Russia, on Feb. 24, 2022. Putin is raising fears that he has become more reckless, more committed to restoring the USSR, perhaps more likely to set off a world-altering war. There's no way to determine from a distance whether the Russian president is becoming unstable or if he is simply preying on the West's fears. (Russian Presidential Press Service via AP)

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