从阿登纳到施罗德：历数德国的政坛危机

《明镜》事件：官报私仇的国防部长被迫下台
1962年10月号的《明镜周刊》发表了一篇有关北约防御演习的报道。文中提到，一旦苏联发动进攻，联邦德国将不堪一击。德国国防部认为这篇文章至少泄露了40条秘密情报，因而足以构成叛国罪。
明镜记者被捕后，大学生的抗议当局践踏新闻自由
很快，多名明镜编辑被捕，编辑部也被关闭。尽管搜捕行动中大批文件被收缴，但所谓叛国罪名还是无法坐实。联邦议院要求对此次事件予以彻查。而国防部长施特劳斯也终于改口，承认逮捕明镜副总编辑阿勒斯的行动是他亲自下令实施的。公众社会认为此举显然是对新闻自由的严重干涉，进而发动示威集会敦促施特劳斯辞职。由于阿登纳总理力保其国防部长施特劳斯，联邦内阁中的5名自民党籍部长宣布集体辞职。重重压力之下，施特劳斯被迫下台，从而为重新组阁铺平了道路。
卷入间谍丑闻的总理
1969年，维利·勃兰特成为首任社民党籍总理，他一改此前阿登纳总理的专横做派，为联邦德国的政坛带来了新鲜空气。尽管遭到基民盟的强烈反对，勃兰特领导下的社民党自民党联合政府仍开启了新的东方政策，并先后同苏联、波兰和民主德国签订了条约，并为此获得了诺贝尔和平奖。对基民盟来说，勃兰特是在出卖"德国利益"。于是，他们发起了针对勃兰特的不信任投票，勃兰特有惊无险，度过难关。他形容反对派推翻他的尝试是放了一颗"哑弹"。随后举行的联邦大选中，大难不死的勃兰特获得了更高的支持率。
在不信任投票中，勃兰特有惊无险最终获胜。图为反对派领袖向勃兰特致贺。
然而，天有不测风云，两年后，勃兰特的政治生命再度面临考验。他身边的工作人员纪尧姆（Günter Guillaume）被发现是民主德国间谍。勃兰特主动为此承担政治责任，宣布辞职。至于间谍事件是否是他宣布辞职的唯一原因，一直存在争议。事实上，当时席卷德国的石油危机、罢工潮以及不断上升的失业率也令勃兰特陷入重重压力。
从和平主义运动，到"精神道德层面的转折"
最迟到上个世纪八十年代初，德国民众就已经对东西方两大阵营间不断升级的军备竞赛感到忍无可忍了。新的和平主义运动坚决反对依照北约双重协定在德国部署核武器。数十万人在当时的联邦德国首都波恩举行抗议集会，其他城市的示威活动也接连不断。社民党部分党员也加入了抗议活动。社民党籍总理施密特在党内的支持率不断下降。尽管如此，联邦议院还是在1981年通过了在德国境内部署导弹的决议。
1983，波恩市规模浩大的和平主义集会
这场导弹危机使施密特总理大伤元气，最终在1982年秋季被推翻。基民盟主席科尔在联盟党和自民党的支持下，当选新一届总理。科尔总理称这是德国"精神和道德层面的转折点"。科尔就此开始起长达16年的总理生涯，甚至本党内部的献金丑闻也未能动摇他的总理宝座。
一个社民党人引发的福利政策之争
在社民党人施罗德执政期间，德国政坛也曾面临严峻考验。当时德国政府通过的所谓《2010议事日程》，尤其是启动所谓"哈尔茨第四阶段失业金"的计划，引发了波及全国的抗议浪潮。来自民间的不满，使社民党在接下来的联邦州选举中连连失分，即便是在号称社民党大本营的北威州情况也不例外。社民党内部出现严重分歧，很多党员认为2010年议事日程缩减社会福利的步伐有些操之过急。
施罗德和哈尔茨2002年推出了社会福利改革计划，这一举措直到今天仍有争议。
面对党内不断高涨的反对呼声，施罗德在2005年五月宣布愿意就其施政方针举行信任投票。他的计划是，不信任投票败北后，提前举行联邦大选，以便东山再起。施罗德出其不意的举动不仅令反对党基民盟猝不及防，社民党自身也颇感意外。有些议员称施罗德是在搞"政治自杀"，但也有人对他的勇气赞不绝口。但是，施罗德的计划最终还是以失败告终。随之举行的提前选举中，施罗德败给了基民盟的默克尔，从而一举为德国的红绿政府画上了句号。
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德国“铁娘子”的那些年
非她莫属?
默克尔将再次竞选德国总理。她领导的基民盟11月20日在柏林举行的高层会议尚在进行中，这一消息就不胫而走。这一决定完全在公众和媒体的意料之中，此前各派政界人士也作出了同样的预测。图片为默克尔将第四次参加总理大选的漫画。
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宣誓就职
“我将为德国服务”，默克尔在首次宣誓就职时说。她在大选中以微弱的优势战胜了施罗德，在2005年11月22日成为了德国联邦总理。她是担任该职的第一名东德人，也是德国第一位女性总理。
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会见达赖喇嘛
在上台初期，默克尔在执政风格上低调谨慎。第一次风波出现在执政第二年：她会见了达赖喇嘛，引发北京不满，明显影响了中德关系。默克尔则没有理会这些顾忌，表现出要为人权发声的意愿。
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害怕普京的狗？
很多人议论，默克尔总是理智而冷静的。当普京2007年在索契府邸迎接这位女总理时，显然想要测验一下她的极限。普京找到了默克尔的弱点：她害怕狗。而他让黑色的拉布拉多犬在默克尔身边蹭来蹭去。
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拯救欧元
在大部分时候，默克尔不失风度。在2008年金融市场雪崩、影响德国经济时，默克尔开始行动。她决定性地参与了欧元拯救伞计划，以危机经理的面目视人。德国在危机中毫发未损，而对默克尔措施有切身体会的则是以希腊、西班牙为代表的欧盟国家。
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德国“铁娘子”的那些年
开始第二任期
尽管她在2009年选举中的成绩并不漂亮，但她仍得以胜出，在2009年9月27日成功连任。在结束了与社民党（SPD）并不讨喜的大执政联盟后，她开始与理想的执政伙伴自民党（FDP）一起联合执政。
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核电政策上的180度大转弯
虽然曾经是一名物理学家，默克尔并没有预见到日本福岛核电灾难，而且一直是核电的拥护者。然而2011年的核泄漏事故后，她180度大转弯，成为了核电的反对者，决定让德国退出核电。
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背后的男人
谁能认出他的容貌，谁能辨出他的声音？尽管已经当了十年的“第一丈夫”，默克尔的丈夫绍尔（Joachim Sauer）仍然显得默默无闻。绍尔在1998年与默克尔结婚，本人是一名量子化学家，在柏林洪堡大学任教。
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德美友谊危机
这是一个棘手的丑闻。恰恰是德国的第一盟友——美国，对德国政界高层进行监听，即便是默克尔的手机也未能幸免。对于总理府被监听一事，默克尔很久都没有表态——毕竟这无论是在内政还是外交方面，对她而言都是一个高位事故。人们记忆犹新的是她的这句话：“朋友之间的监听是绝对不行的。”
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希腊“病人”
默克尔在全球粉丝很多，然而在希腊却是例外。在希腊债务危机的顶峰，她在该国极度不受欢迎、树敌无数。然而这位女总理没有松口：节约、改革、紧缩，她坚持自己对雅典政府的要求。
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动容一刻
在2014年巴西世界杯决赛场上，平日里拘束、理智的她与德国联邦总统高克一起尽情欢呼。而默克尔和德国足球一样，正处于其最受欢迎的时刻。这幅画面给全世界留下深刻印象。
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“我们能做到”，真的吗？
在几十万难民通过巴尔干进入德国时，默克尔说，避难权没有上限。她针对难民问题的另一名言是“我们能做到！”这位女总理称自有安排，然而很多德国人如今都开始质疑，“我们真能做到吗？”答案还是未知数。
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默克尔总理，现在怎么办？
13日星期五，一个被西方迷信者看作不吉利的日子。在11月的这一天，巴黎血腥袭击发生了。法国进入了紧急状态，默克尔许诺给予法国“一切支持”。而对于恐怖袭击的恐惧在空气中蔓延。无疑的是：在执政十年后，默克尔迎来了其政治生涯中最大的挑战。
作者: Volker Wagener / Max Zander