从阿波罗到阿耳忒弥斯：美国何为将登月计划交给私人公司？

（德国之声中文网）一家总部位于休斯顿的私营公司将于本周领衔一次登月任务，如果成功，这将标志着美国自五十年前阿波罗计划结束以来的首次登月。

直观机器公司（Intuitive Machines）的Nova-C月球着陆器于美国东部时间本周三（2月14日）搭乘SpaceX火箭发射升空，这是继中国、印度和日本最近完成登月任务之后的又一次国家荣誉之战。

那么，为什么要把这样重要的任务委托给商业部门，尤其是在上个月航天机器人技术公司（Astrobotic）的尝试失败之后？

答案就在于美国国家航空航天局（NASA）对其旗舰项目"阿耳特弥斯"（Artemis）进行根本性重组的方式。

在冷战时期，NASA可以拿到空白支票，统管该行业的全部工作，直到最后一个螺栓--但新的模式则将押注于美国强大的市场，以小成本实现历史突破。

虽然目前的方式已经取得了一些成果，但也存在着美国在实现重大里程碑--即下一次载人登月任务和从火星运回第一块岩石--方面落后于其主要太空竞争对手中国的风险。

SpaceX的成功

NASA商业登月载荷服务（CLPS）计划对新兴公司的关注起源于太空探索技术公司（SpaceX）的崛起。SpaceX 在启动阶段被嘲笑为鲁莽，但现在可以说是该机构最喜欢的承包商。

美国国家太空委员会前成员佩斯（Scott Pace）说，NASA有意采取一种政策，优先考虑以较低的成本"实现更多的目标"。

他说："SpaceX现在所拥有的可靠性是一路走来痛苦地炸毁多少枚火箭的结果。"

SpaceX星舰成功发射后…高空爆炸!

2011年，NASA主导的航天飞机项目结束之后，只能依赖俄罗斯的联盟号火箭进行太空发射，而SpaceX的发射是目前宇航员从美国本土发射的唯一方式。

马斯克的这家企业击败了备受青睐的航空航天巨头波音公司，率先通过了系统认证，向专家们证明了提供不同选择的公司之间竞争的价值。

根据《自然》杂志上的一项研究，每次发射航天器的成本超过20亿美元（根据通货膨胀率调整），而根据政府审计，NASA购买SpaceX一个发射机位的平均成本约为5500万美元。

SpaceX 的“猎鹰9号”火箭2023年12月1日发射韩国首颗间谍卫星

阿耳特弥斯计划

根据非营利组织行星协会（Planetary Society）研究员德雷尔（Casey Dreier）的分析，在阿波罗时代，NASA获得的资金超过3,000亿美元，远高于阿耳特弥斯（Artemis）到2025年所需的930亿美元。

现在，NASA不再告诉私营企业具体建造什么，而是向公司购买服务--不过这种零敲碎打的方式也有一定的弊端。

NASA拥有巨型太空发射系统（SLS）火箭和猎户座载人太空舱，同时还与太空探索技术公司（SpaceX）签订了合同，在该公司下一代星舰（Starship）火箭的基础上，开发一套非常规的、尚未经过验证的着陆系统，以实现首次载人登月。

星舰尚未在不爆炸的情况下完成飞行测试。它需要在轨道上进行多次超低温补充燃料，然后才能独立于SLS前往月球，与猎户座对接并搭载宇航员。

未来派太空燃料库可能是促进远距离火星任务的绝佳方式--这是马斯克SpaceX的创始理想--但是，准备好燃料库的使用很可能会推迟美国人重返月球的时间。

NASA表示，最早可在2026年实现这一目标，但这一时间表有可能会延长。与此同时，中国已将载人登月的最后期限定在2030年，并且最近一直在反复表达这一承诺。

NASA前高级官员哈伯德（G. Scott Hubbard）说，中国""不会经历美国的所有恶作剧，即先是两极分化，接着是政府关门威胁，然后是持续不断的决议"。

无论好坏，美国都被锁定在新的公私合作模式中。

德雷尔说：耳特弥斯计划设计之初就有意与欧洲、加拿大、日本、阿拉伯联合酋长国等一系列国际伙伴合作，以防止半途而废。

此前在2000年代构想的、管理方式更像阿波罗计划的前一个登月方案--火星计划"星座"计划遭到取消，主要是由于预算限制，几乎没有现实的可能。

探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星

（法新社）

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