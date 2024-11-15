“从钱凯到上海” 习近平参与秘鲁开港仪式

习近平14日出访秘鲁，以视讯方式参加位于太平洋沿岸的钱凯港开港仪式，并在秘鲁媒体发表署名文章，表示将实现“从钱凯到上海”的“繁荣之路”。钱凯港是中国在拉丁美洲发展“一带一路”的标志项目，但美国和秘鲁当地居民对此仍充满疑虑。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平週四（11月14日）抵达拉丁美洲，展开为期一週的外交之旅。他首先赴秘鲁首都利马，除了进行国事访问，也将参加亚太经合组织（APEC）领袖峰会。

习近平这次拉美之行，带了100多位中国企业界人士同行，包含投资秘鲁钱凯港（Chancay）的中远海运高层，以及控制秘鲁特罗莫克铜矿（Toromocho）矿山的中国铝业集团代表。

秘鲁2013年与北京建立了“全面战略伙伴关系”，是最早加入“一带一路”的拉丁美洲国家之一，习近平更把秘鲁形容为“太平洋对岸的邻居”。中国连续十年蝉联秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场；据中国政府说法，中资企业在秘鲁的投资存量约有300亿美元。

14日，习近平与秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）举行双边会谈，会后的联合声明强调要深化全面战略伙伴关系，要在基础建设、能源和矿业等领域加强合作。

习近平与博鲁阿尔特也以视讯方式，共同参加了钱凯港开港仪式，这是中国“一带一路”倡议在中南美洲最具指标性的基础建设投资。据路透社报道，博鲁阿尔特14日在APEC的论坛上提到钱凯港，形容它将“替贸易带来革命性的变化”，并替该国经济“注入活力”。

祕鲁总统博鲁阿尔特今年6月曾访北京与习近平见面。 图像来源: Jade Gao/AP/picture alliance

“从钱凯到上海”

钱凯坐落于太平洋沿岸，位于利马北边约70多公里处的沙漠边缘地带，在这里，三分之一的居民没有自来水。然而，随著中国对拉丁美洲丰富资源的兴趣增加，来自中国的大规模投资正逐步把这座渔村改造成大型深水港。

中国外交部14日发布习近平在《秘鲁人报》（El Peruano）的署名文章，内文称要使“从钱凯到上海”成为促进双方共同发展的“繁荣之路”。

该文写道：“钱凯港的建成有助于秘鲁构建从沿海到内陆、从秘鲁到拉美和加勒比其他国家的立体、多元、高效互联互通格局，打造以钱凯港为起点的‘新时代的印加古道’。”

中方称，钱凯港是南美洲第一座智慧港口，未来能创造至少8000个工作机会，并把秘鲁到中国的海运时间缩短为23天、物流成本降低20%。

中国企业中远海运（Cosco Shipping Ports）在钱凯港第一期项目投资了13亿美元，目前拥有约60%的股份，掌控了该港口独家运营权。整个项目预计总成本超过30亿美元，未来预计打造出15个码头和一座大型产业园区。

秘鲁钱凯港60%的股份掌握在中国企业中远海运手中。 图像来源: Hidalgo Calatayud Espinoza/dpa/picture alliance

秘鲁政府希望钱凯港能发展为重要经济枢纽，直接连结秘鲁与中国，乃至于拉丁美洲和亚洲，把秘鲁蓝莓、巴西大豆和智利铜矿快速运往全球。官方称，钱凯港未来有潜力创造出数百亿美元的收益，并把沿岸城镇设定为特别经济区，盼以税务优惠吸引投资。

秘鲁钱凯商会主席奥卡兰（Mario Ocharan）向路透社表示，该港预计11月18日那週开始有船只启航，预计运送秘鲁的水果到中国。他称钱凯港真正的目标是与邻国巴西连通，未来还会有一条新的铁路连接钱凯港与巴西，“韩国人和中国人都说有兴趣兴建这条铁路”。

中远海运负责钱凯项目的企业事务经理卡萨斯（Mario de las Casas）说，钱凯港现阶段会以每年100万个货柜的运输量为起始，未来逐步增加到150万个，并于大约4年后展开第二期项目。

卡萨斯补充道，连接钱凯港与巴西的铁路建设案“非常重要”：出口至中国的大豆主要都来自巴西，因此对钱凯港而言，有必要考虑如何有效率地从巴西运来大量的大豆。

中国与秘鲁政府希望把钱凯港打造为连接亚洲和拉丁美洲的重要枢纽。 图像来源: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

美国忧心钱凯港为解放军所用

过去拉丁美洲曾是美国的“后院”，经济发展主要仰赖美国，但秘鲁钱凯港开港象征中国在拉美的影响力进一步扩增。

美国陆军战争学院的拉美专家埃利斯（Robert Evan Ellis）说：“在全球航运联盟的大战之中，这使中远海运有了一席之地……钱凯显示了中国如何获取资源和市场，他们致力于能垄断全球附加价值，而且越来越成功。”

这也让美国有了危机感。美国南方司令部前指挥官李察森（Laura Richardson）今年11月退休前曾接受《金融时报》访问，称钱凯可能为中国海军所用，甚至被拿来搜集情资。

埃利斯认为，由于中远海运对钱凯港有控制权，因此钱凯港确实可能被用在战争军事用途。“中远海运跟解放军在也门、利比亚的非战斗撤离任务都有合作……他们毫无疑问跟解放军海军存在既有的、可预期的合作。”

《华盛顿邮报》引述了华府智库国际战略研究中心（CSIS）美洲专家伯格（ Ryan Berg）的观点：“中方未必想在那里展开大动作驻扎军舰，但会希望保留这个选项。”

中国官媒《环球时报》週一（11日）的社论反击这类质疑，称所谓“军事用途论”是“抹黑”。“门罗主义执念令一些华盛顿政客对钱凯港抱有偏见……（钱凯港）是中拉务实合作的桥梁纽带，绝非地缘政治竞争的工具。”

钱凯渔民批评港口工程破坏了海床，让他们生计受到影响。 图像来源: Cesar Barreto/AP Photo/picture alliance

钱凯民众怎么说？

对当地居民来说，发展钱凯港未必是好事。秘鲁外交部长斯基亚勒（Elmer Schialer）向美联社表示：“我们秘鲁人关心的主要是秘鲁人的福祉。”但这番话并未说服钱凯民众，特别是靠捕鱼维生的村民。

渔民指出，港口疏浚工程已经摧毁了鱼类繁殖地。一位78岁的渔民凯萨（Julius Caesar）告诉美联社：“我们的渔场已经不存在了，被他们破坏掉了……我不怪中国人想尽办法挖开这个地方，我怪我们的政府没有保护我们。”

28岁的渔夫亚维拉（Rafael Ávila）说，自己在海上待了一整天，越跑越远，但还是空手而回；原本靠著自家小艇就能捕到鱼，现在却需要更大、更昂贵的船，才能抵达有鱼的地方。亚维拉表示，为了多赚一点，他有时会替观光客提供兜风服务，带他们去看中国大船。

如今，钱凯的市区奄奄一息，海鲜餐厅大部分空无一人。在港口正式运作之前，渔业和旅游业已经凋零。港口防波堤也改变了水流，破坏了良好的衝浪条件；在俯瞰水岸的一面墙上，被喷漆写上了“不要大港”。

40岁的钱凯居民科昂提斯（Rosa Collantes）说：“这座港口像是怪兽，来这里搞乱我们的生活……很多人来这边，觉得‘哇，好壮观！’但他们没有看到现实是什么。”

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。