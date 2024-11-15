“从钱凯到上海” 习近平参与秘鲁开港仪式

“从钱凯到上海” 习近平参与秘鲁开港仪式2024年11月15日
（德国之声中文网）中国国家主席习近平週四（11月14日）抵达拉丁美洲，展开为期一週的外交之旅。他首先赴秘鲁首都利马，除了进行国事访问，也将参加亚太经合组织（APEC）领袖峰会。
习近平这次拉美之行，带了100多位中国企业界人士同行，包含投资秘鲁钱凯港（Chancay）的中远海运高层，以及控制秘鲁特罗莫克铜矿（Toromocho）矿山的中国铝业集团代表。
秘鲁2013年与北京建立了“全面战略伙伴关系”，是最早加入“一带一路”的拉丁美洲国家之一，习近平更把秘鲁形容为“太平洋对岸的邻居”。中国连续十年蝉联秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场；据中国政府说法，中资企业在秘鲁的投资存量约有300亿美元。
14日，习近平与秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）举行双边会谈，会后的联合声明强调要深化全面战略伙伴关系，要在基础建设、能源和矿业等领域加强合作。
习近平与博鲁阿尔特也以视讯方式，共同参加了钱凯港开港仪式，这是中国“一带一路”倡议在中南美洲最具指标性的基础建设投资。据路透社报道，博鲁阿尔特14日在APEC的论坛上提到钱凯港，形容它将“替贸易带来革命性的变化”，并替该国经济“注入活力”。
“从钱凯到上海”
钱凯坐落于太平洋沿岸，位于利马北边约70多公里处的沙漠边缘地带，在这里，三分之一的居民没有自来水。然而，随著中国对拉丁美洲丰富资源的兴趣增加，来自中国的大规模投资正逐步把这座渔村改造成大型深水港。
中国外交部14日发布习近平在《秘鲁人报》（El Peruano）的署名文章，内文称要使“从钱凯到上海”成为促进双方共同发展的“繁荣之路”。
该文写道：“钱凯港的建成有助于秘鲁构建从沿海到内陆、从秘鲁到拉美和加勒比其他国家的立体、多元、高效互联互通格局，打造以钱凯港为起点的‘新时代的印加古道’。”
中方称，钱凯港是南美洲第一座智慧港口，未来能创造至少8000个工作机会，并把秘鲁到中国的海运时间缩短为23天、物流成本降低20%。
中国企业中远海运（Cosco Shipping Ports）在钱凯港第一期项目投资了13亿美元，目前拥有约60%的股份，掌控了该港口独家运营权。整个项目预计总成本超过30亿美元，未来预计打造出15个码头和一座大型产业园区。
秘鲁政府希望钱凯港能发展为重要经济枢纽，直接连结秘鲁与中国，乃至于拉丁美洲和亚洲，把秘鲁蓝莓、巴西大豆和智利铜矿快速运往全球。官方称，钱凯港未来有潜力创造出数百亿美元的收益，并把沿岸城镇设定为特别经济区，盼以税务优惠吸引投资。
秘鲁钱凯商会主席奥卡兰（Mario Ocharan）向路透社表示，该港预计11月18日那週开始有船只启航，预计运送秘鲁的水果到中国。他称钱凯港真正的目标是与邻国巴西连通，未来还会有一条新的铁路连接钱凯港与巴西，“韩国人和中国人都说有兴趣兴建这条铁路”。
中远海运负责钱凯项目的企业事务经理卡萨斯（Mario de las Casas）说，钱凯港现阶段会以每年100万个货柜的运输量为起始，未来逐步增加到150万个，并于大约4年后展开第二期项目。
卡萨斯补充道，连接钱凯港与巴西的铁路建设案“非常重要”：出口至中国的大豆主要都来自巴西，因此对钱凯港而言，有必要考虑如何有效率地从巴西运来大量的大豆。
美国忧心钱凯港为解放军所用
过去拉丁美洲曾是美国的“后院”，经济发展主要仰赖美国，但秘鲁钱凯港开港象征中国在拉美的影响力进一步扩增。
美国陆军战争学院的拉美专家埃利斯（Robert Evan Ellis）说：“在全球航运联盟的大战之中，这使中远海运有了一席之地……钱凯显示了中国如何获取资源和市场，他们致力于能垄断全球附加价值，而且越来越成功。”
这也让美国有了危机感。美国南方司令部前指挥官李察森（Laura Richardson）今年11月退休前曾接受《金融时报》访问，称钱凯可能为中国海军所用，甚至被拿来搜集情资。
埃利斯认为，由于中远海运对钱凯港有控制权，因此钱凯港确实可能被用在战争军事用途。“中远海运跟解放军在也门、利比亚的非战斗撤离任务都有合作……他们毫无疑问跟解放军海军存在既有的、可预期的合作。”
《华盛顿邮报》引述了华府智库国际战略研究中心（CSIS）美洲专家伯格（ Ryan Berg）的观点：“中方未必想在那里展开大动作驻扎军舰，但会希望保留这个选项。”
中国官媒《环球时报》週一（11日）的社论反击这类质疑，称所谓“军事用途论”是“抹黑”。“门罗主义执念令一些华盛顿政客对钱凯港抱有偏见……（钱凯港）是中拉务实合作的桥梁纽带，绝非地缘政治竞争的工具。”
钱凯民众怎么说？
对当地居民来说，发展钱凯港未必是好事。秘鲁外交部长斯基亚勒（Elmer Schialer）向美联社表示：“我们秘鲁人关心的主要是秘鲁人的福祉。”但这番话并未说服钱凯民众，特别是靠捕鱼维生的村民。
渔民指出，港口疏浚工程已经摧毁了鱼类繁殖地。一位78岁的渔民凯萨（Julius Caesar）告诉美联社：“我们的渔场已经不存在了，被他们破坏掉了……我不怪中国人想尽办法挖开这个地方，我怪我们的政府没有保护我们。”
28岁的渔夫亚维拉（Rafael Ávila）说，自己在海上待了一整天，越跑越远，但还是空手而回；原本靠著自家小艇就能捕到鱼，现在却需要更大、更昂贵的船，才能抵达有鱼的地方。亚维拉表示，为了多赚一点，他有时会替观光客提供兜风服务，带他们去看中国大船。
如今，钱凯的市区奄奄一息，海鲜餐厅大部分空无一人。在港口正式运作之前，渔业和旅游业已经凋零。港口防波堤也改变了水流，破坏了良好的衝浪条件；在俯瞰水岸的一面墙上，被喷漆写上了“不要大港”。
40岁的钱凯居民科昂提斯（Rosa Collantes）说：“这座港口像是怪兽，来这里搞乱我们的生活……很多人来这边，觉得‘哇，好壮观！’但他们没有看到现实是什么。”
（综合报道）
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