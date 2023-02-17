从里约到莱茵河畔：全球嘉年华

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狂欢节、嘉年华、玫瑰星期一：全球很多地方，人们都走上街头，盛装庆祝，载歌载舞。在德国，这一时节被称为一年中的第五季，可见其在人们心中的地位。
莱茵地区的街头狂欢轻松、欢快、多彩、接地气。在“女人狂欢节”这个周四，女生们会占领市政厅和广场，剪断男人们的领带。之后的“玫瑰星期一”，是花车游行、倾城出动的日子，可以看到众多政治讽刺题材的花车。“圣灰星期三”就得醒酒收心，恢复常态。
性感舞姿、华服彩妆和桑巴，这是驰名世界的里约狂欢节的特点。近9万名观众将在6天时间里，现场观赏全城桑巴舞学校的表演。接下来欢庆在街头巷尾、酒吧和餐馆继续进行。
关于威尼斯假面狂欢的最早记载源于1286年。无论是装饰精美的威尼斯小艇游河，古老宫阙里的化妆舞会，戴上华丽的面具，谁都可以在掩护之下尽情享乐。
新奥尔良有着美国历史最悠久、最具特色的狂欢节的之一，活动高潮是“肥美星期二”（Mardi Gras），花车游行、当地典型的爵士音乐和舞蹈让这里的法国街区成为欢腾的不夜城。.
在玻利维亚的欧鲁罗庆祝狂欢节，必须确信自己不会有高原反应。这里位于海拔3700米的高山。手工制作的面具和传统服装是此地节日游行的特色，节庆持续三天。化妆的主题往往象征善与恶的斗争。
在零下30度的严寒中，照嗨不误！加拿大魁北克的狂欢节期间，家庭聚会、体育赛事、化妆游行和一个名叫Bonhomme Carnaval 的雪人玩偶、都是必不可少的组成部分。
东欧的狂欢节习俗富有地域色彩，比如在匈牙利南部的默哈慈（Mohács）。这里数百年来的风俗是，头戴木雕面具、身穿羊皮大氅，告别冬季，迎接春天。2009年，默哈慈狂欢节被联合国教科文组织列为世界非物质文化遗产。
瑞士巴塞尔也在莱茵河边，但这里的狂欢节比下游的科隆、美因茨晚好几天，当地人称之为“最美三天”。传统面具、游行装、鼓乐和短笛是这里节日游行的特色。
非洲也有狂欢节？当然啦！每年4月，成千上万人来到西非国家科特迪瓦（旧译象牙海岸）南部小城博诺阿（Bonoua），庆祝“假面狂欢”。同性恋也可以参加游行，尽管这在当地仍是个禁忌话题。
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