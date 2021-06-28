从连战丶洪秀柱贺中共百年看国民党困境

（德国之声中文网）国民党前主席连战丶洪秀柱及亲民党主席宋楚瑜等人周四(7月1日)以贺电和贺信形式祝贺中共建党百年，在台湾引发热议。

根据《人民日报》报导，连战透过贺电表示「中国共产党创建百年，主导神州大陆建设72年，中华民族复兴进程已达五千年历史新高峰！」至盼两岸关系和平发展，「所有中华儿女合力为我民族之事业再造新遒」。

洪秀柱专致贺函表示，「中华民族伟大复兴是历史的必然，至盼两岸促进融合，心灵契合，竭尽心力共同完成国家统一大业，共筑国家富强丶民族复兴丶人民幸福的中国梦。」

亲民党主席宋楚瑜则在贺电中指出「中国共产党艰苦卓绝，奋斗不懈，重振华夏，以人民福祉为先，人类命运共同体为念，深令世人刮目相看...，力促国家和平统一。」

国民党的难题

过去，国民党从未对中共党庆致贺，但2017年5月吴敦义当选国民党主席时，中国领导人习近平以中共总书记名义致电祝贺，吴敦义也随即发文感谢。同年10月，习近平连任中共总书记时，吴敦义也致电祝贺。

在中共建党百年前夕，国民党有中常委建议党中央应发贺电，但党中央并未采纳，国民党主席江启臣对媒体表示，过去国共两党间没有对党庆发贺电的「惯例」，任何一个百年政党都有其追求跟坚持的价值理念，而不是短暂的表面形式，目前对两岸政党更重要的是，追求台海和平稳定丶两岸繁荣发展以及人民的自由平等等。

针对连战和洪秀柱两人祝贺中共建党百年，国民党主席江启臣说，连战与洪秀柱是以个人身分献上祝福，「国民党本身则没有祝贺中共党庆的惯例」。他并表示，无论是连战或洪秀柱，相信两人都是因目前两岸关系不佳为出发点丶希望以「个人之力」改善两岸关系才出声祝贺。但同时又指出，就他了解，过去两人担任党主席时，都没有以个人身分发过贺电，无论是中共90年丶95年党庆，还是国民党120年丶125年党庆都没有。

国民党内不同调

对此，学者表示，这再次突显国民党在两岸立场上，定位不明确。台湾东海大学政治系教授张峻豪向德国之声分析，国民党内大老跟党主席的发言不一致，会导致国民党在政治上的战略地位很麻烦，「过去很反共，现在很亲共，自己在两岸关系上说不清楚，实在很难突破」。

张峻豪强调，国民党是全世界跟中共交手历史最悠久的政党，却未让台湾人民觉得国民党很了解共产党，在党内对两岸关系没有共识的情况下，就得不到民众的心，处理两岸关系上也无法说服台湾人。他说：「国民党内，有祖国情怀和考量商业的人，因此在两岸关系上要形成最大公约数，很困难。」

江啓臣曾在今年4月被台湾媒体问及国民党的两岸论述。江启臣当时提出，「基於中华民国宪法的九二共识」，仍主张国民党要讲清楚「九二共识」的求同存异概念。江也强调，国民党未来的两岸政策也绝对不是只有「九二共识」。

台湾成功大学政治系教授丁仁方曾对台媒表示，国民党主席江启臣原本想要放弃「九二共识」，但遭到前主席们的质疑，经过折衷後，才端出妥协的版本，但是，新的两岸论述回避「一中」，以模糊的方式表述「九二共识」，此举未必能各方讨好，因为年轻人对「九二共识」丶中华民国宪法无感，且番论述已经流失一部份认同「九二共识」的支持者。

台湾的批评声浪

根据谷歌趋势（Google Trend）的数据，在台湾，中共百年的关注度远远不及当地疫情及防疫旅馆火警事件。谷歌趋势显示，台湾7月1日最关注的是「彰化火警」，有超过10万次搜寻次数，其次是疫苗争议，关键字「习近平」则排名第8，仅有超过1万次搜寻次数。7月2日则未有任何中共百年的关键字进入搜寻排行榜。

在台湾人不关心的情况下，连战和洪秀柱像中共表示祝贺只引来蓝绿各界批评。民进党立法院党团书记长罗致政表示，这不只是对台湾的污辱，在这个时间点也是在「践踏丶羞辱香港人民」。

2008年曾担任台湾前总统马英九竞选发言人的主持人蔡诗萍则表示，中国共产党庆祝建党百年是他们自己的事，毕竟他们是对岸的执政党，「它愿意富国利民，绝对是大陆人民的好事」，但他强调，中国共产党终究不是民主国家的政党，「它排除政党政治，压制反对意见，对政治异议人士打压残暴，掌控媒体视之为共产党的喉舌，没有一桩，是民主社会现代价值所能允许的」。他并表示「若趋之若恭丶曲意讨好，『那就是自甘堕落，自我作贱了』」。

（综合报导）

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