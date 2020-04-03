从轻微症状到加护病房 英国首相的新冠历程

（德国之声中文网）一个多星期之前的3月27日，英国首相约翰逊（Boris Johnson）宣布自己新冠病毒测试结果呈阳性，在唐宁街进行自我隔离。他在推特上描述了过去24小时内出现的轻微症状，包括发烧。他说他将继续领导英国政府。

卫报报道，隔天，英国财政部首席秘书沙马(Alok Sharma)告诉记者:"我能肯定地说，首相的症状轻微，他依旧在前线发挥领导作用。"

三天后，3月30日星期一，约翰逊通过远程视频主持了内阁会议。但后来有英国媒体报道援引唐宁街消息人士透露，约翰逊在视频会议上不停地咳嗽。4月1日，约翰逊发布了一段视频讲话，他敦促人们呆在家里，并说那些和他有类似症状的人也应该呆在家里。他说:"虽然我是隔离状态，但能够与官员们保持联系。"他还补充说自己"绝对有信心"，"我们将一起赢得这场战争"。

4月2日，这段视频讲话后的第二天，唐宁街的一位发言人被问及首相是否发烧时，只是说他仍然有"轻微的症状"。当天，也是约翰逊最后一次现身在大众面前，他站在居住的唐宁街11号公寓门口。根据bbc报道，他向参与抗疫的医生、护士和护理人员鼓掌致敬。一些观察家认为，从照片上来看，似乎约翰逊看起来不太舒服。有助手表示，约翰逊将在4月3日周五，七日检疫期结束后解除隔离。

但是，事实朝着另外一个方向发展，4月3日，经过一个礼拜的自我隔离后，约翰逊并没有痊愈，他的体温没有恢复正常，这位英国首相这天在推特上发布了一段视频宣布："在我个人的案例中，虽然身体状况已经好转，而且我已经完成了7天隔离，但我还是有发烧的症状。所以根据政府的建议，我将继续自我隔离直至症状消失。" 视频中，身穿衬衫但未系领带的约翰逊看上去气色不佳。

与此同时，约翰逊怀孕的未婚妻凯莉·西蒙兹（Carrie Symonds）也出现了状况，4月4日她在推特上透露，过去的一周中自己出现了新冠病毒感染症状，不过她表示"正在好转"。有英国媒体报道约翰逊"顽固地拒绝停止工作"，《星期日邮报》（ Mail on Sunday ）援引消息人士表示:"他没有好好休息，仍然领导在第一线。显然，这干扰了他身体的恢复。他需要上床睡觉。"

英国卫生大臣汉考克(Matt Hancock)4月5日告诉天空新闻台:"他状况OK。我每天都和他通话，一天有好几次……但他还是有点发烧，他在唐宁街工作。他情绪很好。" 但唐宁街随后表示，约翰逊已被送入医院接受检测，此举是"预防措施"，因为他的症状在检测呈阳性10天后仍没有消失。

同样被确诊新冠肺炎的英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）此时已完成了为时一周的居家隔离。

时间进入到这个星期一4月6日，在当天白天的例行发布会上，英国外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab) 还表示，首相在病床上"仍坚持工作"，并补充说，首相进医院只是一种预防措施，因为一些症状持续存在。约翰逊精神很好，仍然管理政府。

但在约翰逊送医治疗不到24小时后，因相关症状进一步恶化，在医生的建议下于周一晚间7点送入重症监护病房。他的助理表示，约翰逊是为了保险起见才进入加护病房，以便他用吸氧来协助改善症状。拉布将代理约翰逊的工作。

群龙无首

不过，作为代理，拉布的权责大小却是一个未知数。因为英国政治制度中并没有关于代理首相的正式条文，也就是说，首相病倒后，并没有"Plan B"的预备方案。这位英国外交大臣目前主持内阁会议和新闻发布会。但是，他能否能够决定取消或继续执行英国的隔离措施？

新冠疫情给英国政府带来重创，尤其在现在的关键时期，英国政府面临权力真空的危险。经济受到疫情严重影响，脱欧问题，党内人员不足等等，英国的政治局势并不乐观。

如果约翰逊一段时间内无法康复，那么英国不得不重新举行选举。不过这段过渡期要有好几个月，保守党会尝试巩固自己的权力。然而前景却并不乐观：放眼望去，并没有出现合适的继任者。而反对党工党正在试图重组为一个左翼中间派政党。

到了周三（4月8日），约翰逊已经在重症监护病房度过两晚。英国政府官员表示，这位55岁的英国首相的病情稳定，在接受氧气治疗，不需要借助呼吸机。再过两天，约翰逊检测确诊将满两个星期。也许届时在好好休息了几日后，他的病情会出现好转。