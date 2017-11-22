 从诗人到战犯——“死亡医师”卡拉季奇被判终身监禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2019

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时政风云

从诗人到战犯——“死亡医师”卡拉季奇被判终身监禁

2008年7月21日，医师达比奇在塞尔维亚遭到逮捕。他的真实身份是前塞族共和国总统卡拉季奇，因涉嫌战争罪遭到国际战争法庭通缉。在庭审中，卡拉季奇曾辩称自己是“胜利者正义”的受害者，不应受到惩罚。

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（德国之声中文网）位于海牙的联合国国际法庭在周三（3月20日）做出终审判决：前南斯拉夫塞族政治领袖卡拉季奇被判处终身监禁。

2016年，当年波黑塞族的政治领袖卡拉季奇(Radovan Karadzic)被前南问题国际刑事法庭裁定犯有种族灭绝罪，一审判处40年监禁。卡拉季奇之后提出上诉。此次终审判决，则更是加重了对他的刑罚。

拉多万·卡拉季奇（Radovan Karadžić）曾连续12年逃过国际司法的制裁。自1996年七月起，国际战争罪法庭对他发出通缉令。他被控在1992年至1995年的波士尼亚战争期间犯下战争罪、种族灭绝和反人类罪，当时卡拉季奇是波黑塞族的政治领袖。卡拉季奇涉及的罪行包括1995年7月的斯雷布雷尼察大屠杀，塞族共和国军队杀害了近8000名穆斯林男子和男孩。在1992年至1995年波黑内战期间共有约10万人遭到杀害，超过200万人流离失所，许多村庄和城市被烧毁破坏。

民族主义狂热

Karadzic und Mladic Archiv 1993 in Pale

1993年塞族共和国将军姆拉迪奇及总统卡拉季奇（右）出席记者会

早在上世纪80年代初期，南斯拉夫逐渐解体时，卡拉季奇已经是一名民族主义狂热者。他被选为波黑新成立政党塞尔维亚民主党（SDS）第一届主席，随后在1992年成为塞族共和国总统。当时他便经常发表具攻击性且狂热的言论。他曾在政党成立大会上称塞族是"战士种族"，并威胁要"消灭"波黑境内的所有穆斯林。

在他的精神导师、当年的塞尔维亚总统米洛舍维奇（Slobodan Milošević）的支持下，卡拉季奇在波黑发起了战争。根据海牙联合国战争法庭的起诉书，卡拉季奇参与了对波斯尼亚和克罗地亚穆斯林族的"种族清洗"。在他的政治领导下，塞族所控制地区发生了系统性屠杀和强奸罪行。当地成立了多个关押非塞族人的集中营，而波黑首都萨拉热窝遭到连续三年半的围攻和炮击。

崛起与失势

Ratko Mladic und Radovan Karadzic Fahndungsplakat 2002

2002年悬挂在萨拉热窝街头的姆拉迪奇和卡拉季奇悬赏通缉令

事实上，波黑并非卡拉季奇的家乡。他在二战结束不久后出生于邻国黑山，15岁时才与家人迁往萨拉热窝。他在当地接受教育并攻读医学。卡拉季奇随后以奖学金生的身份前往纽约哥伦比亚大学留学一年，后在萨拉热窝的一间诊所担任心理医生。作为心理学家，他曾经在西班牙巴塞隆纳足球俱乐部任职多年。同时他也是一名诗人，在战争前曾出版四本诗集。

在1995年12月签署《波黑和平协议》后，卡拉季奇在国际的压力下卸下总统职位。1996年7月海牙国际战争罪法庭对他发出国际逮捕令数月后，卡拉季奇便消失无踪。有关当局搜查其下落多年却一无所获。人们曾经怀疑他躲藏在塞尔维亚东正教会的修道院内，或波斯尼亚、黑山和塞尔维亚三国间渺无人迹的山区。

Flash-Galerie Jahresrückblick 2008 International Juli Karadzic verhaftet

2008年卡拉季奇

塞尔维亚政府不断声称不清楚卡拉季奇的下落。2008年7月21日，事情却出现突破性进展：塞尔维亚警方在首都贝尔格莱德逮捕了卡拉季奇，他的面容有相当大的改变， 以假名达比奇（Dragan David Dabić）在当地行医并为一本专业期刊撰写文章。卡拉季奇被捕后立刻被送往位于海牙的联合国战争罪法庭。

审判期间不见悔意

在审判过程中，68岁的卡拉季奇为自己作出辩护，完全未表现出悔恨或歉意。卡拉季奇推卸了所有有关斯雷布雷尼察种族灭绝的责任：他自称下令"保护平民并交换被俘虏的士兵"。卡拉季奇将一切暴行推给在战争中担任塞族共和国将军的拉特科·姆拉迪奇（Ratko Mladić），后者随后也被送上战争法庭受审。卡拉季奇多次强调，波黑内战是为了"防止穆斯林在欧洲建立穆斯林国家"。他认为自己是"胜利者的正义"的受害者，并自称"心理学家、诗人以及和平之人"，不应受到惩罚，而应该因"所作的一切好事"受到嘉奖。

Karadzic Prozess Den Haager Tribunal

卡拉季奇受审时并不见悔意

尽管如此，在他被捕后，对他的指控进一步扩大。卡拉季奇不仅必须为1995年的斯雷布雷尼察大屠杀负责，还被控在波黑其他7个地区犯下杀戮罪行。在历经多年庭审后，卡拉季奇被判处终身监禁。

作者:Dževad Sabljaković/Zoran Arbutina 编译:张筠青

责编:任琛

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