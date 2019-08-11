从范思哲到施华洛世奇 国际品牌扎堆道歉

（德国之声中文网）最新加入国际品牌道歉行列的是施华洛世奇（Swarovski），这个以人造水晶制品而闻名的奥地利品牌本周二（8月13日）在其官方微博发表声明，为官网将香港列为"国家"道歉。其品牌代言人、中国女明星江疏影已经与之解约。

施华洛世奇公司声明称，正在对全球上千网站进行排查，该品牌"从来坚决维护中国的主权和领土完整"。

此前，已经有范思哲（Versace）、蔻驰（Coach）、亚瑟士（Asics）、CALVIN KLEIN、馥蕾诗（Fresh）、纪梵希（Givenchy）一系列国际品牌先后道歉，原因都是在香港、澳门或者台湾的归属问题上撞了中国的"红线"。杨幂、刘雯、易烊千玺、江疏影等一众中国明星迅速与品牌进行"切割"，大量中国网友也在社交媒体上呼吁抵制这些西方品牌。

在这些品牌官方微博发布的道歉下方，多是网友要求"坚持一个中国原则"、"为是中国人而骄傲"的评论。不少网友也留言表示"不原谅"。

而范思哲的"问题T恤"事发后，中国官媒曾评论质疑，这样的错误在目前"港独分子肆意妄为的语境下"，究竟是"无知还是故意"？

奢侈品牌依赖中国市场

中国是目前最重要的一个奢侈品市场。很多奢侈品品牌对中国消费者有非常大的依赖性，企业咨询公司贝恩（Bain & Company）2018年年底表示，2017年全球奢侈品营业总额为900亿美元，其中中国零售店的份额占四分之一。而到2025年，全球销售总额将提升至1700亿至1900亿美元，其中中国的份额则将达到一半。

在施华洛世奇道歉后，一篇在网络上被广泛阅读、转载的文章称："范思哲、蔻驰、施华洛世奇，希望你们真的是向中国人民而不是向人民币道歉"，其中称这些品牌担心银子"溜走"而道歉，"明显让人感到诚意不足"，称"一边在赚中国人的钱，一边在中国的主权和领土问题上暧昧不清，这种'吃饭砸锅'的行为严重伤害了中国人民的感情"。

一年前曾向航空公司"亮剑"

在中国消费者和中国监管机构不断增加的压力下，外国企业不得不在有关领土主权的问题上和中国保持一致。

分析人士认为，不服从中国要求的公司可能会遭到惩处，中国可能利用其经济实力，迫使外国政府和企业跟随其政治意识形态。

2018年，中国曾要求各国航空公司更改台湾等地在网站上的航点名称，违者加以惩处。截至去年7月25日，44家因涉台标注不合格而被中国点名整改的外国航空公司，全部按照中方要求将其网站上对台湾的标注改为「中国台湾」。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 欧阳娜娜 台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 宋芸樺 2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 周子瑜 南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 戴立忍 2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 水原希子 與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 余文樂 2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 范瑋琪 2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 沒「道歉」的林心如 2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。 作者: 李芊（发自台北）



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