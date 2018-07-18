 从苏格兰升入太空？ | 科技环境 | DW | 23.07.2018

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科技环境

从苏格兰升入太空？

英国计划自建宇航发射中心。数年后，首批航天火箭就有可能从苏格兰萨瑟兰郡（Sutherland）的A'Mhoine半岛发射升空。　

Weltraumbahnhof soll in Schottland entstehen (picture-alliance/Lockheed Martin/PRNewsfoto)

参与相关项目的洛克希德·马丁公司（Lockhead Martin）的电脑模拟示意图

DW.COM

航天公司SpaceX宣布，在未来两年会将会送两名游客进入太空，体验"环月之旅"，两人已支付了一笔巨额定金。一些国营航空机构也准备推出这种服务。 (04.03.2017)

美国亿万富翁马斯克已经多次成功发射运载火箭，但这一次他的SpaceX公司在火箭发射技术方面又有了新的突破，因为这是一枚回收式火箭。 (31.03.2017)

（德国之声中文网）地点选在苏格兰高地的最北端，原因是，从那里可直接把卫星送入合适的绕地球轨道。此外，英国政府目前正评估用于所谓火箭水平发射的地点。根据这一发射方式，飞机先将火箭带至高空，然后，从大洋上空发射进入轨道。伦敦希望这一本国太空站项目能在未来10年给经济带来价值38亿英镑的增长。

新工业战略

据英国航天局提供的信息，该项目将由一家合股公司负责研发。美国航空航天康采恩洛克希德·马丁为其中一员。英国政府为该项目投资3000万英镑，洛克希德·马丁获2400万；英国企业Orbex获600万。英国经济大臣克拉克（Greg Clark）说，伦敦希望，英国能成为欧洲将开发卫星计划作为其未来工业战略组成部分的领先国家。

Weltraumbahnhof soll in Schottland entstehen (google.de/maps)

拟议中的发射基地几乎位于苏格兰的最北端

欧洲航天局在欧盟海外地区-法属圭亚那拥有自己的库鲁（Kourou）航天发射中心。由于退盟，英国不得继续参与耗资100亿欧元的欧盟伽利略卫星计划，从而受到压力。

未来领域

英国航天产业成绩卓然可观：发展速度是英国其它产业的4倍；在全球航天领域的占比达7％；尤其中小型观测卫星属于增长领域。目前，全球卫星产业价值超过2600亿美元。

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新的火箭发射方法

 

凝炼／叶宣（路透社）

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