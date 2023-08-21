 从“自由微博”到“自由知乎” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2023

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时政风云

从“自由微博”到“自由知乎”

在对抗中国当局对互联网严格审查的努力中，网络上出现了“自由微博”、“自由微信”等搜集记录被删除内容的网站。中国最知名的问答平台“知乎”现在也有了这样一个版本。

“自由知乎”去年已经上线

“自由知乎”去年已经上线

（德国之声中文网）“国家统计局回应「青年人失业率为何暂停发布」，对此你怎么看？”；“国内经济还有希望吗?”；“医疗腐败开始整治，你觉得最终的结果会是怎样的？”；“国家安全部微信公众号正式亮相，动员全社会反间谍，会起到哪些作用，个人如何识别身边的间谍？”

这些是“自由知乎”（freezhihu.org）网页上罗列的在知乎平台上被屏蔽内容所属的提问标题，每条附有“含被封锁的答案3个”或“被封锁的问题”的注释。点击进入后，可以看到完整的问题和所有回答，其中“被审查的答案”被单独标记。

该网页称，问题或答案被删除有两种原因：被知乎删除或被用户删除。“很遗憾目前我们无法分辨这两种原因。我们使用多种渠道，不间断地抓取「知乎」的部分内容并备份，从而得到被删除的数据。”据“自由知乎”表示，该网站的数据“并非包括完整的「知乎」的数据，也并非实时同步”。

如何规避网络审查？

“优质内容”平台

根据该网页的运营方、以观察记录中国网络审查状况著称的网站GreatFire.Org向德国之声发布的信息，“自由知乎”于去年正式上线。

该网站表示，决定聚焦知乎，是因为觉得这个平台上发表的内容“品质优于中国其他社交平台。总体来看，知乎用户会花时间编写有智慧的答复”。 GreatFire补充说：“当然，同其他社交平台一样，那里也会有垃圾内容。不过在大多数情况下，尤其是近期，自由知乎记录到不少有关重要现实话题的被审查的内容。”

GreatFire.Org网站信息称，GreatFire是“位于中国的匿名组织”，在2011年推出了第一个项目，旨在帮助提高中国在线审查的透明度，并帮助中国人自由获取信息。

另一个已有十多年历史的反审查网页“自由微博”也是这一组织推出的。其他类似网页还有“自由微信”、“自由新闻”等。

中国国内看到的微博不是完整的微博

中国国内看到的微博不是完整的微博

匿名功能不再

知乎作为中国最知名的问答网站，用户超过一亿，但也曾多次成为监管部门整顿的目标。2018年3月，该应用曾被下架一周；2021年12月，知乎网负责人被北京市网信办约谈，并被要求整改。

今年7月7日，知乎官方宣布下线匿名功能，用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。该平台称目的是“为保障社区内的良性讨论”。

就在同一天，中国网信办发布了《网络暴力信息治理规定（征求意见稿）》。其中要求“禁止创建以匿名投稿发布不良内容的话题和群组”。

有用户认为，匿名功能其实是知乎的一大特色，是其相比于同类平台的“优势所在”。还有评论说：“不敢想象，都清楚匿名区有多精彩，不管是感情故事还是体制内人爆料，一直都是一个利大于弊的功能。”


（综合报道）

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