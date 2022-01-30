 从美国到欧洲再到中国：回归正常生活？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2022

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新闻广角

从美国到欧洲再到中国：回归正常生活？

深夜派对狂欢、拥挤的电影院、公共场所不戴口罩——北美和欧洲的许多地方似乎正在回归新冠疫情前的生活，逐步放松防疫措施。不过在德国等地，新冠感染数字持续飙升，世卫也警告各国不能放松警惕。

Dänemark | Aufhebung aller Corona-Beschränkungen

在丹麦，如今去鱼店里买海鲜已经无需戴口罩了

（德国之声中文网）在世界多个国家，最近数日的新增新冠病例呈现下降或平缓趋势、当局已经放宽了防疫限制。美联社文章指出，这可能意味着这场已延续了两年的全球疫情迎来了又一个转折点。

在过去十周里，传染性较强的奥密克戎（omicron）病体导致全球范围内的病例数激增9000万，这比2020年全年的病例数还多。不过世卫组织本周表示，如果一些国家有很高的免疫率和强大的卫生保健系统、且疫情趋势朝着正确方向发展，可以考虑谨慎放宽防疫规定。

美国：感染数量显著下降

美国的很多地方已经在这样做了。在过去数月里，美国和欧洲、南非一样，是全球的疫情中心。在这些地方，新冠病例之前急剧增加，但现在已经开始迅速下降。

在美国各地，规定有所不同。丹佛市已经决定停止对于企业和公共场所须佩戴口罩、展示疫苗接种证明的规定；不过，在学校和公共交通上则仍有上述要求。

纽约州则计划在下周审查是否保留该州的口罩规定，目前在这个此前疫情热点地区，病例数和住院人数已经显著下降。纽约市目前平均每天有4200个新病例，而在一月的第一周，该数字为4.1万。

美国全国的病例数也呈现类似的趋势。感染者从大约20天前的每日80多万下降至目前的每周43万。

欧洲多国大幅放宽限制

在欧洲，英国、法国、爱尔兰、荷兰和几个北欧国家已结束或放松了防疫措施。

在英国，几乎一切限制都取消了。公共场所不需要戴口罩，也不需要展示疫苗证书，就连在家办公的要求也被取消了。唯一还在执行的是，检测呈阳性的人需要自我隔离。

在挪威和丹麦等国，其病例数仍在高位徘徊，但政府仍然决定放宽管制，基本上是基于赌疫情正在消退。本周二，挪威取消了晚上11点后禁止提供酒水的规定，也再次允许超过10人的聚会。人们又可以像疫情前一样，肩并肩地坐在电影院、体育馆这类的地方了。

DW.COM

世界卫生组织高官发出希望信号：“有理由”期待欧洲很快结束持续已久的新冠大流行瘟疫。

世卫组织表示，自奥密克戎（Omicron）10周前爆发以来，全球已新增9千万新冠病例——比新冠刚爆发的2020全年累积病例还要多。世卫并对部分国家放宽防疫措施，低估奥密克戎的严重性感到担忧。

距离北京冬奥会开幕仅有3天的时间。从1月23日到今天，中国已经检测出200例与冬奥会相关的新冠确诊病例。国际奥委会希望虽然北京冬奥会防疫措施严格，但仍可确保赛场上至少三分之一的观众到场率。

本周一（1月24日），德国联邦/州两级政府抗疫联席会议召开前夕，联邦政府总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）明确表示，不赞同放宽防疫限制。他称：“我们无需变更路线。”

德国国内有关放宽抗疫措施的呼声增加，但众多限制规定依旧生效。本周一（1月31日）晚，全国各地又有成千上万人走上街头，反对继续实施严格限制措施。

土耳其卫生部长科卡（Fahrettin Koca）说，“请放心，最糟糕的日子已经过去了”。而周二（2月1日），土耳其日增超过10万，是该国的最高纪录。

瑞士也在本周三取消了在家办公和隔离的要求，并宣布将在未来几周放宽其他限制。瑞士当局表示，尽管感染数字创下新高，但医院并没有负担过重，重症监护室的入住率进一步下降。“越来越多的迹象表明，目前的这场危机将很快结束，可能开始地方流行性疾病的阶段。”

世卫的警告

虽然事实证明，奥密克戎导致重症的可能要低于德尔塔变体，但专家们警告人们不要低估它，对可能的新的、更危险的变种放松警惕。

世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Gheybreysus）周二说：“我们担心的是，鉴于疫苗以及奥密克戎的高传播、低重症，在一些国家存在这种观点，已经不能也不需要防疫了。这种观点不符合事实。”

世卫组织的紧急状况负责人瑞安（Michael Ryan）也警告，政治压力可能导致一些国家过早重新开放，这将导致“不必要的传播、不必要的重症和不必要的死亡”。

也有进一步加强管控的欧洲国家

在欧洲一些国家放宽限制的同时，另一些欧洲国家收紧了防疫要求。自周一开始，意大利要求进入银行和邮局都需要48小时以内的阴性测试才能进入银行和邮局；任何50岁以上没有接种疫苗的人都可能被罚款100欧元。

在希腊，超过60岁而拒绝接种疫苗的人也将被处以罚款。

欧洲第一个实施疫苗接种义务的奥地利则计划在本月放宽新冠限制，诸如让餐馆延长营业等。

虽然感染数字飙升，但德国目前的新冠住院率并不算高

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德国：创纪录的感染数和感染率

在德国，感染率每天都创出最新记录。德国周四（2月3日）通报，在过去24小时里新增病例超过23.6万，是疫情以来最高。同样创纪录的七天平均感染率已经超过1283。

目前德国仍然实施私人聚会最多10人（14岁以下除外）以及进入诸如百货、餐馆这样的非提供必需品场所需要出示疫苗接种证明等措施。

德国政府发言人周一表示，“一旦我们感到可以负责任地放松管制，联邦政府和州政府就会采取这一步骤。但目前，时机还不太成熟”。

更谨慎的亚太

比谨慎的德国人更小心的是亚太地区。在一些疫苗接种率远超德国的亚洲国家，当局决定坚持严格的防疫封锁措施，甚至短期进一步收紧。

太平洋岛国汤加在火山爆发和海啸之后，在帮助分发援助物资的两名港口工人身上出现了新冠感染，这个岛国周三进入了封锁状态。此前，汤加一直没有新冠病毒。

图中是冬奥会前的北京大兴国际机场，可以看到穿着防护服的工作人员

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新西兰将放宽其严格的边境管制，使接种疫苗的新西兰人在入境后不必呆在由军队管理的隔离酒店里。但是未接种疫苗的人仍然必须隔离，而大多数外国人恐怕要等到10月才能不用隔离就能访问该国。

在中国，当局仍在坚持零感染政策。在北京冬奥会即将召开之际，中国实施了严格的防疫封锁，一旦发生病例就迅速隔离。乘坐公共交通必须佩戴口罩，进入大部分场所也都需要扫健康码。

据中国国家卫建委公布，2月2日，中国大陆新增新冠肺炎确诊病例39例，其中本土病例21例，创1月24日以来新低。

(美联社等)

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