从罗威纳咬伤女童到抵制捕杀流浪犬

（德国之声中文网）10月16日，四川崇州一名2岁女童在小区被一只事发时无人看管的黑色罗威纳犬撕咬，致骨折及右肾挫裂伤。崇州市相关部门10月17日通报称，"经查明，10月16日7时20分，两只涉事犬只窜入事发小区，8时许发生伤人事件。8时20分，涉事白色拉布拉多犬于现场捕获，21时许犬只主人贾某到案。22时许，伤人黑色罗威纳犬被捕获；10月17日3时许，黑色罗威纳犬主人唐某到案。目前，警方已对该事件立案侦查，并对黑色罗威纳犬主人唐某依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。"

据《北京青年报》报道，被狗咬伤女童的代理律师周兆成律师称，狗主人可能因涉嫌过失致人重伤罪被依法处三年以下有期徒刑或者拘役，但由于烈性犬咬伤人事发小区属于公共场所，狗主人也可能因涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪被处三年以上七年以下有期徒刑，情节较轻的才有可能处三年以下有期徒刑。

多地宣布加强养犬管理规定

与此同时，上述2岁女童被罗威纳犬袭击并被撕咬的视频在网络上迅速传播，引发了社会各界对于宠物狗、流浪狗管理的激烈讨论，要求加强养犬管理、保障公共安全的呼声高涨。四川、河南、上海、合肥等多个省市也先后宣布加强养犬管理规定。

10月17日，四川射洪市公安局官方微信账号"平安射洪"发布《射洪市公安局关于加强养犬管理的通告》，要求凡是在城区内获准养犬的单位和个人，需到派出所进行犬只登记。未办理相关手续的，公安机关将依法予以行政处罚。《通告》明令禁止饲养烈性犬、大型犬（成年犬只体高不超过35厘米）。

河南沈丘县城市综合执法局10月17日宣布，为进一步规范县城区域养犬行为，该局决定开展大型犬、烈性犬、无主犬等禁养犬集中整治专项工作。该县城市综合执法局称，在居民楼院、小区、单位、工地、公园等发现的大型犬、烈性犬等禁养犬将予以收缴，并对主人处五千元以上一万元以下罚款。

10月18日，合肥市城管局开会讨论治理行动"加码"，将住宅小区、公园、学校周边等公共场所列入重点治理区域。比如要求巡查队员配备收容犬只的抄网等工具，在巡查中发现溜狗不牵绳的违规行为时，用抄网网住不牵绳犬只，制止犬只乱跑，再将犬只交还犬主，在形成震慑的同时，对犬主进行教育和劝导。

四川峨边彝族自治县融媒体中心10月17日发布《峨边彝族自治县综合行政执法局关于开展县城区流浪犬整治的告知书》，凡未圈养、拴养的犬只，凡在县城区公共场所（含各村域道路、居民小区内室外公共场所）发现无人看管的犬只，一律视为流浪犬进行捕捉，造成的一切后果由犬主人自负。

养狗管理办法无统一规定

《中国宠物行业白皮书》数据显示，2022年度中国城镇犬只数量为5119万只。不过，虽然《中华人民共和国动物防疫法》在第30条中规定"携带犬只出户的，应当按照规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施，防止犬只伤人、疫病传播。街道办事处、乡级人民政府组织协调居民委员会、村民委员会，做好本辖区流浪犬、猫的控制和处置，防止疫病传播"，但中国各地对饲养犬只的管理办法并无统一规定。比如，重庆市、上海市、北京市、广州市、南京市等地的禁养犬种目录中包括罗威纳犬，但成都禁养的22种烈性犬中并不包括罗威纳犬。此外，中国各地的养犬管理执法部门不统一，有的甚至没有养犬管理的专责机关，导致养犬管理由谁来执行，市民应该向哪个部门投诉等都不明确，专门执法人员和经费保障配备没有落实到位。部分地区还存在处罚额度过低的问题，导致违法成本低，威慑力度不足。中国医学救援协会的不完全统计显示，中国每年被猫狗咬伤的人数高达约4000万，相比中国的农村地区，城市尤其是恶犬伤人事件的多发区。

养狗也要考执照

两起流浪狗遭捕杀事件

随着中国多地宣布加强养犬管理规定，重庆、辽宁发生的"流浪狗遭捕杀"事件却又让新一轮"管狗"行动变了味儿。

一起事件发生在重庆对外经贸学院，第二起发生在辽宁的一所大学。重庆对外经贸学院官网10月20日通报称，"2023年10月17日22:30左右，重庆对外经贸学院一名学生在归寝途中被流浪狗追赶，学校保安发现后，护送学生进入公寓。 考虑到校园安全，保安对流浪狗进行了驱赶，在驱赶处置中致流浪狗死亡。 经调查，保安人员在驱赶处置流浪狗过程中确存在不当行为，目前学校已对涉事保安作停职处理。"

10月21日，辽宁广告职业学院发布情况通报称，"经查，我校一名安保人员在驱赶处置流浪狗时，工作严重失当，导致流浪狗死亡，造成严重不良影响。目前，学校已对涉事安保人员予以辞退处理，对部门负责人追究管理责任。"据报道，辽宁广告职业学院的上述保安将流浪狗吊在树上，导致其被勒死，造成恶劣影响。

抵制捕杀流浪犬

上述事件让流浪狗的话题冲上热搜。有网民指出，原本是人不规范养狗造成的惨剧，承担后果的却是动物本身；应该抵制的是不文明、不规范养狗行为，而不是抵制所有的流浪狗。

民间组织伴侣动物工作组号召抵制大规模捕杀流浪狗。该组织在声明中写道："我们不明白，难道遇到问题，我们就只会用这种简单粗暴的方法来解决吗？我们难道只会用屠杀流浪狗这个弱势群体的办法来解决问题吗？难道这些残忍对流浪狗下死手的人还不明白，狗本身没办法为自己负责，那些遗弃虐待的，那些不规范养犬的才是罪魁祸首！如果真的想源头阻断悲剧的发生，这场被声讨的对象，不应该是无辜的狗，而是他们的主人！还有我们平时不管不问，出了问题就想杀狗转移矛盾的管理机关！"

上述声明在中国的互联网遭到屏蔽。也有网民指出，网络上目前流传的打死狗的图是"移花接木的造谣"，有的是2018年的，有的是2021年江苏警方查获的毒死狗。有几个城市确实开始捕捉流浪狗，但近日可以确定的只有两只狗被打死的事件。一些网民在网上称，近日有小区出现家养犬被人投毒的事件，但这些指控尚未经过证实。

（综合报道）

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