从第二夫人到第一夫人

（德国之声中文网）今年3月，美国民主党总统竞选人拜登在党内初选的"超级星期二"多州联合初选中大胜。他在加州参加一场庆祝活动时，突然有两名素食主义者举着标语冲上台，工作人员阻挡不及。这时候站在拜登身边的妻子吉尔·拜登挺身而出，充当丈夫的保镖。她抓住一名示威者的手腕，然后大力推开了这名抗议人士。这不禁让人想起曾经以扣排球之势痛打抗议者、护卫媒体界大亨默多克的默多克前妻邓文迪。

吉尔"一妻当关"力挡抗议者的事情过后，很多美国网友半开玩笑地说，吉尔适合去当国防部长。而拜登也在事后开玩笑地说："我可能是唯一由太太做保镖的总统竞选人。"

吉尔出生于新泽西州大西洋县的哈默顿。她有4个妹妹。少年时的她就一直希望能拥有"自己的钱、自己的身份和自己的事业"，15岁便开始了自己的第一份工作。她担任曾经了13年的高中英文和阅读教师，还在一家精神病医院为患有情感障碍的青少年辅导课程。2009年起，拥有教育学博士头衔的吉尔开始在北弗吉尼亚社区学院担任英文教授，并成为首位在丈夫任职副总统期间仍保留自己有薪水的工作的美国第二夫人。

1987年的拜登夫妇

吉尔在同拜登结婚前，两人分别另有一段婚姻。拜登的前妻和小女儿因为遭遇车祸丧生。而吉尔曾和特拉华大学的橄榄球球员比尔·史蒂文森（Bill Stevenson）结婚。《纽约时报》曾报道说，吉尔和拜登是通过拜登的兄弟介绍相亲认识的，在此之前拜登已经在当地的广告中见过吉尔的照片。两人相识后吉尔和前夫史蒂文森完成了离婚官司。

史蒂文森曾透露，他与吉尔早就认识了拜登，当时夫妇二人还替拜登助选参议员，不过拜登却与吉尔关系暧昧，这是两人离婚的主要原因。这一说法并未获得其他当事人的证实。

1977年6月17日，吉尔和拜登在纽约结婚。时尚杂志Vogue报道称，拜登曾数次向吉尔求婚，然而吉尔始终犹豫不决，她担心自己能否做出承诺，将乔和前妻在交通事故中幸存的两个儿子抚养长大。在拜登第5次求婚时，吉尔才最终下定决心。1981年，吉尔产下女儿艾希莉（Ashley）。

2008年，拜登当选美国副总统，而吉尔也成为了美国第二夫人。外界对她的印象是，性格热情，精力充沛，口齿伶俐，喜欢色彩艳丽的裙子、高筒皮靴和珍珠首饰。虽然已经是第二夫人，但是吉尔不愿放弃教师工作，坚持要在华盛顿附近地区的社区大学继续教书。

2020年总统大选期间

吉尔曾表示过，如果自己成为第一夫人，关注的重点仍然是教育问题。而且如果有可能的话，她还想继续任教。历史学教授吉利森（ Katherine Jellison）说："大多数美国妇女同时拥有工作和家庭。但是第一夫人却不真的拥有这份权利。也许美国现在会迎接一位不是24小时时刻候在白宫等待召唤的第一夫人。"

另外拜登和太太吉尔都喜欢狗。他们养了两条德国牧羊犬。这也将是白宫在时隔4年后重新迎来宠物的入住。法新社报道称，特朗普有严重的洁癖，他是一个世纪以来白宫唯一一位没有养狗的总统。



洪沙/叶宣（法新社）

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