 从「發红包」看台湾政治人物的「亲民」战术 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2019

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时政风云

从「發红包」看台湾政治人物的「亲民」战术

年节时分，家家户户都回家过年，政治人物却没闲着，一下子参拜宫庙，一下子录像片给网民拜年。这都是为了趁着年节气氛好，拉近与选民的距离。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen (Office of the President, Taiwan )

政治人物趁年节拜访地方信仰中心，同时發放红包与民众拉近距离，已经形成一种文化

（德国之声中文网）眼看距离2020年一月的总统大选只剩下不到一年的时间，政治人物趁着年节，纷纷卷起裤管，开始「巡回」。

除夕夜，台湾总统蔡英文前往佛教圣地法鼓山撞钟祈福。 初一到初四，则从台北开始，相继前往新北、桃园、云林、嘉义、台南、高雄、屏东、彰化、南投、台中、苗栗、新竹等县市，平均每天走访三到四个宫庙。 在过年之前，总统便先行在通讯软件line上面的官方账号贴出走春行程表，让民众按时到场领取免费福袋。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen (Office of the President, Taiwan )

让我听到你们的声音！

国民党内有意角逐总统大选的四个政治人物，过年期间也各自安排行程。 国民党主席吴敦义踩点南投、高雄；前任新北市长朱立伦则回到曾经执政的桃园、新竹；前总统马英九则踏足桃园、新竹、苗栗、台南、高雄、屏东發放亲笔书法福卡，阵仗不小，为大选铺路的心态昭然若揭。

「发红包文化」

台湾政坛的「發红包文化」可以回溯到2001年时任总统的李登辉。 他任职总统期间，过年都会回老家三芝發红包，当时就有不少人喜欢领「总统红包」讨吉利。 当时他的红包袋都一律装200元现钞，后续陈水扁也比照办理，但是在2004年贿选门坎订为30元台币之后，红包内容物就改成硬币。

后来，除了总统，行政院长也开始發起红包。 现在，各个地方首长也盛行用红包来接触选民。

在台湾，大部分的公司行号与政府机关在过年期间都会关门休息，放员工回家团圆。 这对政治人物来说，反而是接触选民的大好机会：一是顺着年节的喜气，政治人物得以卸下平日的正经，有助于为个人形象增添亲和力。 二是借着年节的名义，政治人物能用公开行程来吸引人潮和媒体，不仅能增加媒体曝光，还能够高效率的接触平时躲在家里或办公室的选民，面对面建立好感。

从老百姓的角度出發，崇拜政治人物的人会珍惜这个接触本尊的难得机会，对政治没有兴趣的人，通常也会觉得凑热闹拿个红包、福袋有一种应景的乐趣，不会排斥。

Taiwan Taipeh Ko Wen-Je (Taipei City Government)

柯文哲在松山慈惠堂發平安灯给民众

陆战以外兼顾空战

想要争取选民支持，除了面对面搏感情的「陆战」之外，在社群媒体塑造形象的「空战」也很重要。 这是因为虽然老一辈的民众还维持着年节参拜地方宫庙的习俗，年轻一代却已经渐渐流失掉这份热情，虽然会与家人团聚，却不见得现身庙宇。

因此，政治人物们抓紧年轻人最常使用的社群媒体，透过「拜年影片」创造话题。

例如，总统蔡英文二月四日在脸书上贴出拜年视频，对象放到全球华人，用普通话（国语）、台语、客家话、粤语、潮州话五种语言对民众说「新年快乐」。

只是，录视频又比走春拜年来得更需要技巧，稍有不慎就会弄巧成拙。二月五日，现任行政院长苏贞昌拍影片呼吁中国加强非洲猪瘟防疫措施，却用上最触犯中国敏感神经的玩偶「小熊维尼」来类比「中国政府」，引發揶揄中国国家主席习近平的联想，有人认为幽默，有人认为玩笑开过头，正反评价两极。

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