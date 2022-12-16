 从“清零”到“共存” 中国核酸产业何去何从？ | 经济纵横 | DW | 17.12.2022

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经济纵横

从“清零”到“共存” 中国核酸产业何去何从？

为数众多的整天穿着白色防护服的核酸检测工作人员失业了，从大规模核酸检测中获得巨额利润的公司本月的股价出现大幅度下跌。

长期实行的核酸检测常态化推动中国出现了核酸产业链

长期实行的核酸"检测常态化"推动中国出现了核酸产业链

（德国之声中文网）像大多数中国人一样，北京居民王女士上周听说中国正在放弃几乎所有的清零防疫措施的时候，她感到欣喜和释然。然而，一天之后，这位43岁的女士失去了她作为本城众多整天穿着白色防护服的核酸检测员的工作。

"我们小组的领导当面告诉我，由于新政策的实施，不再需要我了。"她告诉路透社记者，不愿透露全名。

在遭遇全国性的抗议之后，中国政府突然放弃了大部分防疫控制措施--包括在全国大部分地区进行的强制性大规模核酸检测。

这一急转弯意味着核酸生产和检测公司以及移动监测都周边行业的命运一夜之间发生了改变。

尽管很难得到精确的统计数据，但是这些行业无疑已在疫情期间发展壮大，坐收渔利。

根据路透社在5月采集的来自分析师的估计，中国今年与防疫相关的预算约为520亿美元，大多数被这些行业拿走了。

一些不太保守的估计甚至认为今年仅大规模核酸检测的潜在消耗--各大城市的出行者每隔一两天就需要进行一次检测--就占中国国内生产总值（GDP）的1.5%至1.8%，比卡塔尔的GDP还要高。

  • 做核酸成为百姓生活的日常

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    中国宣布新十条

    2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

  • 孙春兰在国务院联防联控机制会议上强调坚持动态清零总方针，二十条不是”躺平“。

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    优化防疫二十条无法落实

    就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

  • 乌鲁木齐大火造成10人死亡

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火

    11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

  • China | Proteste gegen Chinas Null-Covid-Politik

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    公民觉醒的“白纸革命”

    乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

  • 郑州富士康工人逃离工厂返乡

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡

    尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

  • 上海大白封小区，阻止居民外出

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    “大白”权力小了

    中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

  • 悼念李文亮

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    网民涌入李文亮微博悼念

    新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

  • 北京各地区安铁栅栏防止居民外出

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫

    新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

  • China | Wirtschaft und Handel

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    德国经济界对中国放松防疫表示欢迎

    尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

  • 世界杯上球迷欢呼

    经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

    “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望

    为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。


核酸产业股票大跌

路透社对招标活动的调查显示，在过去两周里，中国30多个地方政府取消了与防疫控制有关的服务和产品招标。

其中包括为深圳一家防疫酒店进行定期消毒的招标、为成都一个区提供隔离用品的招标，以及为山东省一个核酸检测实验室进行改造的招标。

一些地方还放弃了购买追踪病毒传播的软件或隔离警报器和监控设备的购买计划。

周二发布的一份政府公告提到了核酸检测：根据国家政策和疫情形势的变化，采购方现终止杭州拱墅区的核酸样本分配服务项目。

从大规模核酸检测中获得巨额利润的公司本月的股价出现下滑：上海兰卫医学检验所（301060.SZ）下跌了11%，广东凯普生物（300639.SZ）下跌了8%，而迪安诊断（300244.SZ）下跌了5%。

这些公司没有回应路透社的置评请求。

中国拆除其清零政策监控基础设施对当事公司及其员工造成的影响还有待观察。

随着时间的推移，恢复正常的经济活动应该有助于更多人找到工作。预计各地方政府也会将资源转用于与病毒共存。

法国外贸银行亚太区首席经济学家加西亚-埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）认为，以老年人为重点的新疫苗接种活动可以为被解雇的核酸测试人员提供就业机会，而地方政府也可能会雇用人员来为留在家里的弱势群体或老年居民服务。

他说："所有投入大规模核酸测试的钱，不会就这样消失，已经增加的支出也很难削减。"

在被解雇前不到三周才得到核酸检测员这份工作的王女士说，重新找工作是件令人烦恼的事情。但她似乎并不为失去工作而感到悲哀，因为那份工作意味着她要穿厚厚的防护服汗流浃背地连续工作几个小时，同时还要面对被折腾得愤懑不已的居民。

她说："至少经济会随着这些变化而变得更好，所以我将更容易找到工作。"

 

（路透社）

 

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