从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵

红色通缉令

祖籍山东的郭文贵在北京以房地产起家，因被指涉及贿络而流亡至美国。他在过去几年高调地通过新闻媒体和自媒体直播「爆料」，对一系列中共高官做出指控。中国警方在2017年通过国际刑警组织向郭文贵发出了「红色通缉令」。