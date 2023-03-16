从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵

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以「爆料」走红的中国流亡富商郭文贵曾高调披露了多位中共权贵涉嫌贪污腐败的丑闻，遭到中国官方通缉。 2023年3月，郭文贵在美国纽约因诈欺、洗钱等12项罪名遭到逮捕。
2023年3月15日，郭文贵在纽约被捕，美国司法部指控他策划复杂的投资诈骗计划，并藉由此从数千名粉丝身上骗取至少十亿美金。检方在对郭文贵的起诉书中列举了12项罪名，包括电汇欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等。图为郭文贵被捕后出庭。
祖籍山东的郭文贵在北京以房地产起家，因被指涉及贿络而流亡至美国。他在过去几年高调地通过新闻媒体和自媒体直播「爆料」，对一系列中共高官做出指控。中国警方在2017年通过国际刑警组织向郭文贵发出了「红色通缉令」。
2018年，香港司法文件披露，有关单位在郭文贵涉嫌洗钱案的调查中冻结了其家族的329亿港元资产。郭文贵的女儿郭美曾向香港高等法院申请解冻其中部分款项，但遭到拒绝。
郭文贵在2018年创立了「郭媒体」，由班农担任董事。2020年7月，《华尔街日报》报导称美国联邦调查局正在调查郭文贵在美国进行媒体活动的资金来源以及他与班农的合作。
新冠疫情期间，郭文贵被指利用推特和旗下自媒体平台「郭媒体」传播大量阴谋论和假讯息。 2020年底《纽约时报》报导称，郭文贵与白宫前战略顾问班农以及前香港大学传染病学者阎丽梦联手制造有关新冠起源的阴谋论，以分散人们对特朗普政府应对疫情失败的关注，同时迎合美国保守派的反华情绪。
郭文贵、班农、郝海东等人于2020年6月宣布成立「新中国联邦」，宣称成立的唯一目的是「消灭中共」，它欲推翻中国共产党的理念吸引了一批忠实的追随者。
郭文贵2022年在美国申请了个人破产保护，他在破产申请文件中声称其资产只剩下50,001至10万美元，负债则高达1亿至5亿美元，不过法官随后裁定不予撤销其个人破产案。
美国15日逮捕中国亿万富翁郭文贵，指他涉嫌策划投资诈骗，从大票粉丝中骗取高达十亿美金，震惊外界。然而，明镜集团的创办人何频向DW独家透露，先前郭文贵开直播爆料的内容及诸多行径，已令他有所警觉。
美国两家规模相当的银行先后倒闭，会像2008年雷曼兄弟倒闭那样，引发全球金融海啸吗？美国财政部的答复是否定的。欧洲国家先后接管了在本地的倒闭银行的子公司。而中国是否受到此次银行倒闭的影响？
美国一破产法院法官裁定，不予撤销流亡中国商人郭文贵的个人破产案。今年5月，郭文贵提出撤销个人破产案，声称无力承担应对最大债权人所提诉讼带来的日益增长的费用。
《新苏黎世报》批评美国单边行动与中国大打科技战有可能会连累盟友，为盟国的能源转型制造障碍。《南德意志报》关注到德国在能源转型中遇到的两难境地：一方面需要中国生产的绿能设备，但另一方面又可能陷入对中国设备的依赖。
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