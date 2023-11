时政风云

"从河流到海洋" - 备受争议的亲巴勒斯坦口号

在支持巴勒斯坦的示威游行中,"从河流到海洋" (From the river to the sea)这一口号反复出现。对一些人来说,这是明显的反犹主义,对另一些人来说,则是对平等权利的呼吁。目前,该口号在德国已被禁止使用。

(德国之声中国网)约旦河从以色列东北端蜿蜒穿过加利利海,最后流入死海。约旦河全长250公里,其大部分流程形成天然边界,将以色列及约旦河西岸与另一侧的约旦王国隔开。 以色列和加沙地带的地中海海岸线加起来几乎与之相等。这条为东部河流与西部海洋所包裹的狭长地带只有60公里宽。从地理上来看,"从河流到海洋"所涵盖的范围很明确:以色列,约旦河西岸和加沙地带。但从政治角度而言,该口号则极具争议性。德国内政部已于今年十一月初禁止了这一口号的使用。 口号出现在示威活动及运动衫上 据以色列报道,自从10月7日激进伊斯兰组织哈马斯发动恐怖袭击以来,至少1200人在袭击中丧生,约240人被劫持作为人质。随后以色列在加沙发动攻势,造成数千名巴勒斯坦人死亡,全球范围内爆发抗议浪潮,双方支持者均举行示威活动。其中一些示威活动因宣扬伊斯兰主义和反犹太主义而受到批评。 在众多亲巴勒斯坦的示威活动中,人们高呼:"从河流到海洋,巴勒斯坦将获得自由"。其口号缩写"从河流到海洋"在社交媒体上广为流传,甚至印在了网上出售的蜡烛、旗帜和运动服衫上。 经常在亲巴勒斯坦的示威活动中听到"从河流到海洋"的口号 (比如在华盛顿) "从河流到海洋"这一口号近来引起双方阵营的强烈情绪,尽管它实际几十年前就已存在。许多亲巴勒斯坦的活动人士表示,这是数百万巴勒斯坦人在被以色列占领长达数十年后对和平和平等的呼吁。然而,反对派则认为该口号明确主张消灭以色列。 口号由来已久,且被多方使用 1964年,巴勒斯坦解放组织(巴解组织,PLO)首次使用了"从河流到海洋"这一口号。巴解组织在成立之初即要求建立一个从约旦延伸至地中海的单一国家。该组织坚决反对1947年联合国通过的巴勒斯坦分治计划。 自1967年六日战争以来,该口号逐渐为其他巴勒斯坦组织所采用,并被用来呼吁将巴勒斯坦从以色列的占领中解放出来--其中包括旨在促进巴勒斯坦独立的和平倡议,但也越来越多地被激进组织所使用,如"解放巴勒斯坦人民阵线"(PFLP)或1987年成立的哈马斯。 这两个组织被欧盟、美国等国列为恐怖组织。哈马斯至少从2012年开始主张使用该口号,当时哈马斯领导人哈立德·马沙尔(Chalid Maschal)在其成立25周年的演讲中宣布:"巴勒斯坦从河流到海洋,从南到北,都是我们的。" 2017年,该口号被纳入哈马斯修订后的章程里。该章程还呼吁对以色列进行武力摧毁。2022年12月,哈马斯再次发布该口号,并附上一张该地区的地图,地图上有一个巴勒斯坦国,但没有以色列。 哈马斯领导人哈立德·马沙尔将该口号运用于自己的组织 和平还是激进? 事实上,这个口号没有明确说明"从河流到海洋的自由巴勒斯坦"对以色列的存在权而言意味着什么。因此,它可以同时被和平主义者和激进分子所使用。 巴勒斯坦裔美国学者尤瑟夫·穆纳伊尔(Yousef Munayyer)在2021年为该口号辩解称,"从河流到海洋"描述的仅仅是巴勒斯坦人 1948 年被驱逐出的土地 -- 自那之后巴勒斯坦人许多权利被剥夺 -- 在被占领的区域,也包括以色列本身。同时也表达了对建立一个单一国家的渴望,在这个国家中,"巴勒斯坦人可以作为自由、平等的公民生活,既不被人统治也不统治他人"。 "在河流和海洋之间,没有一寸的土地可以让巴勒斯坦人享有自由、正义和平等,"这位来自华盛顿阿拉伯中心(Arab Center)学者本月初发推文表示,"而强调这一点从未像现在这样重要。" 要求加沙停火的国际呼声日益高漲 这个口号是反犹主义吗? 在以色列方面,这种解释是不被接受的。这个口号在亲以色列群体间被广泛认为具有明显的反犹主义和反犹太复国主义--且几乎毫不掩饰地呼吁消灭以色列。 "毫无疑问,哈马斯为'从河流到海洋'这样的口号欢呼,因为一个从河流到海洋的巴勒斯坦,是没有一寸土地留给以色列的",一封由30个世界各地的犹太媒体机构共同签署的公开信中这样写道。 "当然,巴勒斯坦人争取建立自己的国家本身并不存在反犹主义,"美国犹太委员会在其网站上写道。"然而,要求消灭犹太国家是反犹主义的,赞扬呼吁摧毁以色列的哈马斯或其他组织,或者声称犹太人没有自决权,是反犹主义的。"尤其是当激进的巴勒斯坦组织采用了这一口号并声称为己所用,也就令该口号的使用变得不可接受。 许多以色列人认为这个口号是在呼吁用暴力摧毁他们的国家 该口号在不同国家遭遇谴责和禁令 因此争议的焦点仍然是围绕:这个口号是包括以色列人还是将以色列人排除在外?它仅仅表达了巴勒斯坦人对平等权利的诉求,还是在呼吁征服和消灭以色列国家? 德国司法机构长期以来对此意见不一。很长一段时间里,这一口号被认为受到言论自由的保护。只有煽动暴力的言论才会构成犯罪,但这一点在该口号中很难被界定。 然而这一状况最近发生了变化。德国联邦内政部目前已禁止该口号在德国使用。 联邦内政部认为该口号是对哈马斯的支持,是呼吁对犹太人和以色列国家实施暴力。如果使用该口号,可能会因"煽动民众罪"(Volksverhetzung)而被处以罚款,最严重情况甚至可能被判处长达三年的监禁。一些联邦州已经开始对相关违规案例展开刑事起诉。 在其他国家,围绕这一口号的使用也引发了激烈争议。今年10月,奥地利的一场示威活动因此被禁止。在英国,工党对议员安迪·麦克唐纳(Andy McDonald)在一次集会上使用该口号而实施了临时处罚。 在美国,众议院谴责了民主党议员拉希达·特莱布(Rashida Tlaib) -- 唯一有巴勒斯坦血统的美国众议员。特莱布谴责了哈马斯的袭击,但她在随后对以色列在加沙的行动进行的多次批评中使用了这个备受争议的口号。 © 2023年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。