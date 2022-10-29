从汉堡港到半导体工厂：德国对中资充满警惕

（德国之声中文网）一项问卷调查结果显示，大多数德国人希望能够出台法律，对中国国有企业入股德国公司加以更强的限制。

这项由《图片报》委托Insa研究所进行的民意调查显示，39%的受访者同意对中国国有资产在德国投资加强设限，还有34%的人甚至认为应该对这类参股加以全盘禁止。只有17%的人表示无需加以限制，更不用禁止。另外还有11%的人表示不置可否。

中远集团入股汉堡港一处集装箱码头的计划本周在德国政界和舆论界引发争议。最终联邦内阁决定为该项交易计划放绿灯，但是将中远可以参股的比例设在最高24.9%，而非原先其希望购入的35%。

一波未平一波又起：中企子公司欲收购德国芯片工厂

几乎在汉堡港参股争议发酵的同时，德国媒体又披露一桩涉及中国企业的收购计划。中国公司赛微电子（Sai Microelectronics）旗下的瑞典Silex公司欲收购艾尔默斯半导体技术公司（Elmos）位于多特蒙德的晶圆加工厂。而根据德国《商报》援引政府消息人士报道，德国政府有可能同意这一收购案。

相关消息传出的时机正值德国总理肖尔茨即将访问中国之际。他将成为2019年新冠危机首次在中国大面积爆发以来，第一位访问中国的欧盟国家领导人。同时也是习近平在刚刚结束的二十大进入史无前例的中国最高领导人第三任期后，迎来的第一位访华的西方国家领导人。

背景阅读：肖尔茨访华肩负“不可能完成的任务”

据法新社报道，作为反对党的基社盟（CSU）要求德国政府制止对艾尔默斯的收购。在该党周五召开的一次紧急党代会上，与会的党代表几乎全票通过了相关提议。

根据此前的报道，与汉堡港集装箱码头的争议性不同，在芯片加工厂艾尔默斯的交易上，总理府和经济部之间已经达成共识，因为其中所涉及的技术已经“过时”，目前没有关键技术流出的风险。但德国宪法保护局对这一收购案提出疑义并且指出，中国有针对性地在不同行业进行并购，是为了提高对相关国家施压的可能性。

艾尔默斯半导体技术公司在2021年底宣布，它将放弃其在德国多特蒙德总部的制造业务。Silex公司将以8500万欧元的价格接管该公司的厂房和库存。通过这次出售，主要为汽车行业生产半导体设备的艾尔默斯公司计划放弃自身产能，改为从合同制造商那里购买芯片。

德国联邦政府发言人黑贝施特莱特（Steffen Hebestreit）周五表示，政府方面目前尚未对这桩收购交易做出决定。他也强调，柏林方面深知美国政府正在加大限制对华供应半导体技术，并且正在与盟友就此进行协商。

路透社通过多名政府消息来源获悉，对于艾尔默斯的交易案，总理府和联邦经济部都尚未开始在高层展开有关投资保护审核的讨论。

延伸阅读：德国究竟要如何对待来自中国的投资？

（德新社、路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。