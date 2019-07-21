 从棱皮龟到长江鲟：全球动物锐减三分之二 | 科技环境 | DW | 13.09.2020

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科技环境

从棱皮龟到长江鲟：全球动物锐减三分之二

在过去50年里，人类的活动让世界上的动物数量减少了近七成。长江鲟减少了97%。地球上需要有更多的自然保护区。

Lederschildkröte im Pazifischen Ozean (Imago Images/Bluegreen Pictures)

数量锐减的棱皮龟是体型最大的海龟

（德国之声中文网）从1970年到2016年，世界上的哺乳动物、鸟类、鱼类、两栖动物和爬行动物数量减少了68%--这是世界自然基金会和伦敦动物学会统计的结果。

在这份名为"Living Planet Report 2020"的报告中，研究者对4400多种脊椎动物的大约21000个种群进行了统计，其中既包括濒危动物、也包括非濒危动物。

最受濒危威胁的动物种类包括刚果的东部低地大猩猩、哥斯达黎加的棱皮龟和长江鲟。长江鲟自1970年以来数量锐减97%。

Zucht von Stören in China (picture-alliance/X. Yijiu)

长江白鲟据中国媒体报道已经相当于灭绝，中华鲟、长江鲟也濒危。图为2015年人们将人工繁殖的中华鲟放入长江

民间学者也参与计数

据估计，全球约有1000万-2000万种动植物。世界自然基金会是自1998年以来第13次发布关于全球生物多样性的该报告。研究者收集了近4000个来源的数据，其中，所谓民间学者的动物统计数字也更多纳入报告中来。

全球动物数量持续下降。2018年的该报告中，动物数量减少的幅度平均还为60%。

Östlicher Flachlandgorilla (picture-alliance/dpa/CTK/Z. Ondrej)

民主刚果的一只东部低地大猩猩，其数量急剧下降（摄于2018年）

热带拉美最严重动物减少九成

形势最严峻的是热带拉美地区，那里已失去了90%的动物数量。欧洲大约是25%，不过研究者指出，统计报告开始的年限是1970年，而欧洲对自然的最严重破坏是在那之前。

在德国，山鹑和凤头麦鸡的数量降幅最大，主要归因于农田开发。不过，白尾海雕等大型鸟类的数量增加，要归功于保护措施。

Ihre Majestät von der Elbe (Dieter Damschen/BUND)

在保护措施下，白尾海雕（Seeadler）在德国数量增加

地球上未受人类活动影响的自然范围已十分有限，仅在俄罗斯、加拿大、巴西、澳大利亚、北非以及中国西部等地。

湿地缩小是罪魁

热带雨林的破坏还不是最大的罪魁，湿地如沼泽的缩小更严重。由于抽水进行农业灌溉或者建水坝发电，鱼类、贝类等有机体失去生存空间。湿地的动物数量平均减少超过80%。

China Eerguna District Wetlands Feuchtgebiet (Getty Images)

中国内蒙古呼伦贝尔的额尔古纳湿地（摄于2009年）

砍热带雨林只为了种大豆、产廉价猪肉

研究者建议的措施是：设立更多自然保护区、农业注意保护土地、阻止气候变迁。不过，气候变暖还未成为最主要的危险。

生活和消费方式也需要改变。"为了保持低肉价，就要有廉价的大豆，为此，南美洲的热带雨林就遭砍伐"，世界自然基金会德国专家海因里希（Christoph Heinrich）说道。"砍伐森林就发生在你的盘子上。"

South America, Latin America, Peru, Amazonia, Manu, National Park, UNESCO... (picture alliance /dpa/Prisma)

拉美热带雨林：秘鲁国家公园是联合国世界自然遗产

让地球三分之一成为自然保护区

世界自然基金会因此呼吁，在2030年以前，让地球三分之一的面积成为自然保护区。

苗子/叶宣（德新社、法新社）

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德国为什么有那么多森林？

近三分之一的德国国土面积为森林所覆盖。在一些联邦州，森林面积占到四成以上。但其实，德国的木材砍伐量也很大，每年约6000万立方米，相当于填满超过160个柏林帝国议会大厦。  

（下篇）莱茵河重又“呼吸”

1986年一天深夜，绿色和平组织下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。许多数值超标，媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生；专家也参与表态。——若没有公民社会，很难想象河水的变清，以及经济界、政界的态度转变。  

（上篇）1969年，莱茵河“死了”

如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。  

全球人口减少对环境意味着什么？

加速气候变化的是人类过度消耗地球资源，而非地球上的人口过剩。随着生育率的不断下降，世界人口可能在未来40年内就已达到顶峰，其中日本和西班牙的人口将减半。  

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