从棱皮龟到长江鲟：全球动物锐减三分之二

（德国之声中文网）从1970年到2016年，世界上的哺乳动物、鸟类、鱼类、两栖动物和爬行动物数量减少了68%--这是世界自然基金会和伦敦动物学会统计的结果。

在这份名为"Living Planet Report 2020"的报告中，研究者对4400多种脊椎动物的大约21000个种群进行了统计，其中既包括濒危动物、也包括非濒危动物。

最受濒危威胁的动物种类包括刚果的东部低地大猩猩、哥斯达黎加的棱皮龟和长江鲟。长江鲟自1970年以来数量锐减97%。

民间学者也参与计数

据估计，全球约有1000万-2000万种动植物。世界自然基金会是自1998年以来第13次发布关于全球生物多样性的该报告。研究者收集了近4000个来源的数据，其中，所谓民间学者的动物统计数字也更多纳入报告中来。

全球动物数量持续下降。2018年的该报告中，动物数量减少的幅度平均还为60%。

热带拉美最严重动物减少九成

形势最严峻的是热带拉美地区，那里已失去了90%的动物数量。欧洲大约是25%，不过研究者指出，统计报告开始的年限是1970年，而欧洲对自然的最严重破坏是在那之前。

在德国，山鹑和凤头麦鸡的数量降幅最大，主要归因于农田开发。不过，白尾海雕等大型鸟类的数量增加，要归功于保护措施。

在保护措施下，白尾海雕（Seeadler）在德国数量增加

地球上未受人类活动影响的自然范围已十分有限，仅在俄罗斯、加拿大、巴西、澳大利亚、北非以及中国西部等地。

湿地缩小是罪魁

热带雨林的破坏还不是最大的罪魁，湿地如沼泽的缩小更严重。由于抽水进行农业灌溉或者建水坝发电，鱼类、贝类等有机体失去生存空间。湿地的动物数量平均减少超过80%。

砍热带雨林只为了种大豆、产廉价猪肉

研究者建议的措施是：设立更多自然保护区、农业注意保护土地、阻止气候变迁。不过，气候变暖还未成为最主要的危险。

生活和消费方式也需要改变。"为了保持低肉价，就要有廉价的大豆，为此，南美洲的热带雨林就遭砍伐"，世界自然基金会德国专家海因里希（Christoph Heinrich）说道。"砍伐森林就发生在你的盘子上。"

让地球三分之一成为自然保护区

世界自然基金会因此呼吁，在2030年以前，让地球三分之一的面积成为自然保护区。

苗子/叶宣（德新社、法新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。