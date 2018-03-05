 从核动力破冰船到核航母：中国迈出第一步？ | 科技环境 | DW | 27.06.2018

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科技环境

从核动力破冰船到核航母：中国迈出第一步？

近日，多家中外华文媒体报道了中核集团招标建造首艘“核动力破冰综合保障船”的消息。这究竟是为研发核航母所作的准备，还是更多归因于中国对北极地区的兴趣与日俱增？

Zwei Tote bei Brand auf russischem Atom-Eisbrecher Waigatsch (picture-alliance/dpa)

俄罗斯一艘核动力破冰船

（德国之声中文网）中核集团电子商务平台6月21日发布一条招标公告，称"基于成熟技术的基础上，制造我国首艘核动力破冰综合保障船，须具备破冰、开辟极地航道能力，同时兼顾供电、海上补给保障及救援等功能"。

招标的范围是："在核动力破冰综合保障船示范工程的立项、可研、设计、审评、取证、建造、调试等工作过程中，为招标人提供船舶与核动力装置的设计验证、设计审查、技术咨询等多方面的技术支持，解决示范工程推进过程中的技术问题。"

从潜艇向水面舰只的靠近

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院Collin Koh Swee Lean博士向德国之声表示：“中国早已有能力建造核动力潜艇。不过，对于水面舰只而言，建造核动力破冰船是第一步。如果具备了修造核动力水面舰只的能力，那将为核动力航母铺平道路。在核动力破冰船的建造和运作中，能获得宝贵的经验，用于核动力航母的研发。”

有能力修造核动力破冰船，也将显示中国向全球海事大国迈进。Collin Koh博士表示，“我们已经看到这个方向上的一些进展，比如海军和海防的扩充、海事科学研究（特别是深海潜水器）、无人水下、水面舰只，此外还有相当可观的造船和港口工业。”

从梦想到现实：中国仍任务艰巨

拉惹勒南国际关系学院军事研究项目的海事分析师何远铭则认为，据信北京未来希望建造的可能是8万吨级的“超级”核航母，比一般的破冰船威力大得多。因此，核动力破冰船的运作中所掌握的经验，不能直接用于前者。他因此认为，这一最新进展更多是由于中国对北极地区的兴趣不断增加。

何远铭介绍说，要研发核航母，中国还面临艰巨的任务。“中国只有一小部分潜艇是核驱动，这些潜艇的反应堆较小、动力也较小。因此，在解放军海军目前的核能力与其目标之间，还存在很大的差距。运作一艘拥有较大反应堆的核动力破冰船，有望帮助跨越这一差距。”

Chinesischer Eisbrecher China Arktis (picture-alliance/dpa)

中国一艘破冰船在极地（资料图片，2008年）

“冰雪丝绸之路”

Collin Koh博士还表示，核动力破冰船可被视为与中国的“冰雪丝绸之路”有关，这是现有的一带一路的延伸。核动力破冰船有助于推动中国在两极地区的长期利益。

何远铭则介绍说，核动力破冰船的引擎更强大，将极大地有助于执行破冰任务。此外，与柴油驱动的破冰船相比，后者在北极艰险的环境下，重新加油有着很大困难。

中国多家网站转载了环球网的两篇文章，其中一篇题为"美苏'核航母'前的必经步骤，中国也开始走了"。文章写道："美苏在打造核航母之前，都是先用核货船或核破冰船'练手'，积累相关经验。……军事观察人士向环球网军事表示，政策的执行需要重大关键装备的配合，核动力破冰综合保障船项目是继年初中国发布《中国的北极政策》白皮书后，中国认识北极、保护北极、利用北极和参与治理北极政策的重大进展。"

环球时报另一篇题为"中国将建首艘核动力破冰船 美苏造核航母前用其练手"的文章写道："近年来，随着北极冰层的融化，众多国家已经开始在极地布局，包括开辟新极地航道，开采极地海底资源，在这种情况下，中国对极地的重视也与日俱增。" 文章随后讲到美苏研制核航母的历史，并称俄罗斯仍是世界上唯一有能力建造核动力破冰船的国家，共有6艘服役。

 

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