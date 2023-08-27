「从春节到现在没发过工资」财务困境中的中国房地产业

（德国之声中文网）在中国天津郊区一个未完工的碧桂园住宅区，施工进度放缓，一些无所事事的工人在近乎空荡的工地闲逛。

「从春节到现在没发过工资。我们都很担心。」50岁的王姓工人表示，上周他停止了在碧桂园云河上院工地的工作。

路透社8月18日在天津参观了两个项目，这个庞大的住宅区是其中之一。这两个项目均由中国大型房地产开发商碧桂园运营，目前该公司深陷债务危机，有可能波及更广泛的经济领域。

两处工地的施工已部分或全面停止，较大的一处工地有几排未完工的五层楼公寓，另一个工地上则停放着塔吊，围着绿网的脚手架悬在高楼的骨架外。

工地宿舍的工人抱怨，他们已经几个月没有领到工资。

「我压力很大，」云和上院的50岁魏姓工人如是说。他表示自己今年到目前为止，他只领到4500元的一次性生活津贴。「我有老婆和一个要上学的孩子，还有年迈的父母要养…工人无法靠这个生活。」

失去动力的中国房地产市场

碧桂园曾被认为是财务状况较为稳健的开发商，如今却成为开发商周期变化的风向标。

财务困境加剧了中国房地产行业的债务危机。中国房地产行业约占这个全球第二大经济体的四分之一，目前因房地产市场低迷和消费者支出疲软而失去动力。

烂尾别墅的新主人

碧桂园云和上院项目的一名代表在微信声明称，该项目「在册员工」均已领取工资。

在今年六月被政府下令暂停施工的云璟华庭工地，一名项目代表在另一份声明中告诉路透社，该工程现已通过检查，预计下周恢复施工。他补充说，暂停施工不会对2024年10月竣工的目标产生影响。

该名代表说，部分工人不是直接受雇于开发商，而是由承包商雇佣，后者「承诺在本月底前支付工人工资」。

项目承包商沈阳腾越建筑工程有限公司没有接听路透社的电话，也未回复置评请求。

中国住房和城乡建设部未就路透社关于房地产业暂停建设以及涉及碧桂园的询问发表评论。

未完工的楼房

据日本投资银行野村证券估计，碧桂园还有近 100 万套住宅待完工。碧桂园尚未公开承认是否有任何项目因资金紧张而停工。

碧桂园在8月10日提交的一份交易所文件中表示，将「不遗余力地确保交付 」公寓，并将「确保全国项目的运营」，以履行对购房者的承诺。

碧桂园以较少的利润迅速售出大量单位，并承诺 「五星级」在不太热门的小城市提供 「五星级生活」，从而取得了成功。

天津中原投资顾问部总经理高飞表示，天津目前有十几个碧桂园项目，大部分已竣工交付。

高飞称，该市停工的建设项目「比较罕见」，在300个待售地块中，停建的项目约为10几个，但「确实有一些项目的开发进度放缓了」。

他对路透社表示：「这在中国是一个普遍现象，因为现在所有的开发商都会根据销售情况来控制施工节奏......所以一旦销售放缓，施工也会放缓。」

河南爛尾房項目殘局難收

去年由于资金链紧张和严格的新冠防疫限制，开发商停止建设预售住房项目，许多中国购房者威胁要停止偿还按揭贷款，严重打击对该行业的信心。

高飞指出，中国房地产市场在 2023 年第一季度略有反弹，但此后交易量有所下降。大部分城市的房地产市场目前仍处于「低迷」状态。

「我们看到许多购房者都受到收入不足的影响，他们的购房选择和负担能力也随之受影响。」

（路透社）

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