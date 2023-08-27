 「从春节到现在没发过工资」财务困境中的中国房地产业 | 经济纵横 | DW | 27.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

「从春节到现在没发过工资」财务困境中的中国房地产业

路透社上周走访了碧桂园在天津的两处工地，发现工地静悄悄，工人们抱怨几个月没领到工资。碧桂园面临的财务困境是中国房地产行业债务危机的一个缩影。这个曾经中国的支柱产业正成为中国的经济症结。

曾经被认为财务状况较为稳健的碧桂园，如今也陷入债务危机

曾经被认为财务状况较为稳健的碧桂园，如今也陷入债务危机

（德国之声中文网）在中国天津郊区一个未完工的碧桂园住宅区，施工进度放缓，一些无所事事的工人在近乎空荡的工地闲逛。

「从春节到现在没发过工资。我们都很担心。」50岁的王姓工人表示，上周他停止了在碧桂园云河上院工地的工作。

路透社8月18日在天津参观了两个项目，这个庞大的住宅区是其中之一。这两个项目均由中国大型房地产开发商碧桂园运营，目前该公司深陷债务危机，有可能波及更广泛的经济领域。

两处工地的施工已部分或全面停止，较大的一处工地有几排未完工的五层楼公寓，另一个工地上则停放着塔吊，围着绿网的脚手架悬在高楼的骨架外。

工地宿舍的工人抱怨，他们已经几个月没有领到工资。

「我压力很大，」云和上院的50岁魏姓工人如是说。他表示自己今年到目前为止，他只领到4500元的一次性生活津贴。「我有老婆和一个要上学的孩子，还有年迈的父母要养…工人无法靠这个生活。」

失去动力的中国房地产市场

碧桂园曾被认为是财务状况较为稳健的开发商，如今却成为开发商周期变化的风向标。

财务困境加剧了中国房地产行业的债务危机。中国房地产行业约占这个全球第二大经济体的四分之一，目前因房地产市场低迷和消费者支出疲软而失去动力。

烂尾别墅的新主人

碧桂园云和上院项目的一名代表在微信声明称，该项目「在册员工」均已领取工资。

在今年六月被政府下令暂停施工的云璟华庭工地，一名项目代表在另一份声明中告诉路透社，该工程现已通过检查，预计下周恢复施工。他补充说，暂停施工不会对2024年10月竣工的目标产生影响。

该名代表说，部分工人不是直接受雇于开发商，而是由承包商雇佣，后者「承诺在本月底前支付工人工资」。

项目承包商沈阳腾越建筑工程有限公司没有接听路透社的电话，也未回复置评请求。

中国住房和城乡建设部未就路透社关于房地产业暂停建设以及涉及碧桂园的询问发表评论。

未完工的楼房

据日本投资银行野村证券估计，碧桂园还有近 100 万套住宅待完工。碧桂园尚未公开承认是否有任何项目因资金紧张而停工。

碧桂园在8月10日提交的一份交易所文件中表示，将「不遗余力地确保交付 」公寓，并将「确保全国项目的运营」，以履行对购房者的承诺。

碧桂园以较少的利润迅速售出大量单位，并承诺 「五星级」在不太热门的小城市提供 「五星级生活」，从而取得了成功。

天津中原投资顾问部总经理高飞表示，天津目前有十几个碧桂园项目，大部分已竣工交付。

高飞称，该市停工的建设项目「比较罕见」，在300个待售地块中，停建的项目约为10几个，但「确实有一些项目的开发进度放缓了」。

他对路透社表示：「这在中国是一个普遍现象，因为现在所有的开发商都会根据销售情况来控制施工节奏......所以一旦销售放缓，施工也会放缓。」

河南爛尾房項目殘局難收

去年由于资金链紧张和严格的新冠防疫限制，开发商停止建设预售住房项目，许多中国购房者威胁要停止偿还按揭贷款，严重打击对该行业的信心。

高飞指出，中国房地产市场在 2023 年第一季度略有反弹，但此后交易量有所下降。大部分城市的房地产市场目前仍处于「低迷」状态。

「我们看到许多购房者都受到收入不足的影响，他们的购房选择和负担能力也随之受影响。」

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

    中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。


 

相关内容

12.01.2023 People look on near cranes standing at a construction site in Beijing, China January 12, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

官媒呼吁降价促销 房产“限跌令”要松绑？ 23.08.2023

“不准开发商降价卖房”是中国政府多年奉行的政策。然而，随着中国楼市危机加剧，房企销售额大幅下降，官方的态度似有松动。《中国房地产报》近日发表文章，呼吁“允许开发商以降价促销的方式展开自救，以尽快回笼资金”。

A photo shows People's Bank of China in Beijing, China on October 25, 2022. People's Bank of China is the central bank of the People's Republic of China, responsible for carrying out monetary policy and regulation of financial institutions in mainland China.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

房地产连环爆雷 中国却未如期下调五年期LPR 21.08.2023

中国在2022年底取消疫情带来的限制，市场却没等到众所期待的复苏。近期房产公司频发爆雷，让经济增长雪上加霜。北京周一不对称地下调LPR利率，令投资者们感到意外和失望。中国股市再次应声大跌。

09.08.2023 The company logo of Chinese developer Country Garden is pictured at the Shanghai Country Garden Center in Shanghai, China August 9, 2023. REUTERS/Aly Song

德语媒体：从房地产到信任危机 16.08.2023

《商报》指出，尽管在国家控制下，中国的房地产危机不大可能出现无序的崩溃，但不安感和信任危机是更大的问题。《新苏黎世报》详细回顾中菲仁爱礁争议的起源。

广告
气候问题专家委员会主席Hans-Martin Henning（右）以及副主席Brigitte Knopf（左）

专家：德国气候政策犹嫌不足

气候问题专家委员会在其政策审查报告中指出，德国政府的建议不足以减缓气候变化，超过100项的措施无法构成一个有凝聚力的整体计划。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。