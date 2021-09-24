从“星期五为未来”到“公民不服从”

（德国之声中文网）对于气候保护积极分子们来说，一场运动之后就意味要开始为新的一场运动做准备。无所谓德国新政府组阁的结果如何，他们打算在未来几周继续走上街头，为气候保护做抗争。

星期五为未来（Fridays for Future）运动计划10月开始重新在全世界范围内动员支持者积极行动。上周五（9月24日），距离德国联邦议院大选举行仅剩两天的时间，全德国范围内成千上万的学生再次为保护气候走上街头。

星期五为未来运动德国分支积极分子诺伊鲍尔（Luisa Neubauer）说："无所谓德国新内阁是由黑黄绿、红黄绿或者大联合政府组成的，我们都不会停止比对政府对京都议定书的执行情况。"（编者注：黑指联盟党，黄指自民党，绿指绿党，红指社民党。）

她说："如果再次组成大联合政府，我觉得很可笑。" 诺伊鲍尔是绿党成员。她并不想评价绿党的选举表现。她说："气候保护运动的成果不能用绿党选举的结果来衡量。归根结底需要为将全球升温控制在1.5°C内建立一个跨党派的共识。"

25岁的诺伊鲍尔说："政治家们现在必须诚实，为必要的、激进的气候保护赢得人民的支持。"

那么街头的运动可以激进到什么程度呢？星期五为未来运动宣布，10月22日将举行"公民不服从"运动。但是该组织尚未详细解释这意味着什么。

过去几周气候保护积极分子们已经做出一些极端行为。例如一些积极分子在柏林绝食4周。他们在最后的声明中写道："起义现在开始了！"

大选前一天，两名积极分子绝食数小时，直到社民党候选人肖尔茨终于同意就气候紧急状况举行公开对话。绝食运动在对话之后结束了，但是积极分子们心中的失望情绪并没有消解。

对于上周五参加星期五为未来游行活动的很多人来说，气候保护不仅是大选中的重要话题，甚至可能是唯一的议题。但是在竞选纲领中将气候保护作为重点议题的绿党在大选中的得票率为14.8%，低于选前外界的预期。

上周六24岁的博纳赛拉（Lea Bonasera）和21岁的雅什克（Henning Jeschke）一同进行了7小时拒绝进水的绝食活动。再次之后雅什克因为心脏出现问题住院数日。博纳赛拉在推特上写道："我对大选的结果不满意。"她还表示："选举非常重要。但是在这场选举中我们只能选择气候破坏者。"

现在大选结束了，新政府是否能在气候保护的问题上采取雷霆手段，这还要取决于组阁的结果。

绿党和自民党都有望入阁。但是他们还需要探讨如何让德国到2045年前实现碳中和，但是又不会威胁到社会安定。

自民党联邦议会党团气候政策发言人科勒（Lukas Köhler）在接受德新社采访时说："现在最大的优势是，我们和绿党的目标一致，我们都希望将全球升温控制在1.5°C内。"

但是两党间最大的分歧是对国家角色的理解。例如，政府应该承担哪些责任。科勒表示，目前很难判断组阁谈判的结果会是怎样。

星期五为未来运动德国分支积极分子诺伊鲍尔说，有一点是清楚的，积极分子们不会去等待艰难的协商进程。她说："在过去40年里，每一届政府都曾拥有过机会。"

（德新社）

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