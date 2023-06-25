从数据看发展：美国公众眼里中国形象的变迁

美国知名的民调机构盖洛普（Gallup）从上世纪70年代底开始关注美国公众对中国的看法，迄今积累了不少问卷档案。如果将同一题目的民调放在一条时间线看，会有怎样的发现？
（德国之声中文网）民调能即时传递公众看法、直观体现舆情，但反映的是当时的"瞬间"状态。德国之声对多年来盖洛普进行的涉及"美国民众对中国观感"话题的民调结果进行了汇总比较，其结果或能体现美国社会如何看待中国的国际地位及其对美国的地缘政治影响。
盖洛普自1979年开始在问卷中调查美国民众对中国的整体看法，这一年两国刚刚建立外交关系。当时，有64%的受访者对中国持正面看法，持负面看法的仅有25%。不过在之后数年里，情况有所转变，1985年时，对中国持积极看法的美国人比例降至38%，持负面看法的受访者升至51%。1984到1985年间，中美国家元首和政府首脑首次互访。此后双方的官方互动和经济文化交流日趋活跃，同时美国人对中国的观感有明显改善。
1989年的天安门事件后，美国官方对中国实施了制裁，民间对中国的认知也发生了逆转。一年间，对中国持正面看法的受访者比例从72%跌至34%持负面看法者从13%升至54%。此后多年间，比例基本保持在稳定区间内，持负面看法的受访者占45%到60%。
最近数年来，美中关系下行，中国在国际社会的形象受创，这也反映在民调中。自2018年以来，对中国有负面观感的受访者大幅持续上升，在2021年达到79%的新高，对中国有积极观感的人的比例降至20%。2022年的问卷结果与2021年一致。
另一项长期调查的结果显示，近10年来，也就是习近平主政以来，美国人越来越明显感受中国已对美国构成一种威胁。
对于"哪个国家是美国最大的敌人？"这一问题，2015年时有18%的受访者认为是俄罗斯，15%的人认为是朝鲜，认为中国和伊朗是"最大敌人"的分别有12%和9%。
2018年后，认为中国是美国头号敌对者的人比例开始稳步上升，2021年增至45%，超过了俄罗斯（26%），首次居于其它选项之前。2022年和2023年，分别有49%和50%的受访者认为，中国是美国最大的敌人。
今年2月由美联社与美国芝加哥"全国民意研究中心"（NORC）联合发布的一项民调亦显示，美国人对中国的严重关注（60%的受访者）目前已超过了对俄罗斯的关注（53%）。
具体到威胁的方式和程度，盖洛普2023年的问卷显示，66%的受访者认为中国的军力对美国构成"关键威胁"，27%的人认为是"重要威胁"，2004年时，相关比例分别是39%和46%。2023年，64%的受访者认为，中国的经济力量对美国构成"关键威胁"，30%的人认为是"重要威胁"，2015年时分别是40%和44%。
对于"台海冲突是否威胁到美国的利益？"这一问题，2023年有47%的受访者认为这将是"关键威胁"（2004年为23%），42%的人认为是"重要威胁"，（2004年为51%）。
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