从数据看发展：美国公众眼里中国形象的变迁

（德国之声中文网）民调能即时传递公众看法、直观体现舆情，但反映的是当时的"瞬间"状态。德国之声对多年来盖洛普进行的涉及"美国民众对中国观感"话题的民调结果进行了汇总比较，其结果或能体现美国社会如何看待中国的国际地位及其对美国的地缘政治影响。

整体观感

盖洛普自1979年开始在问卷中调查美国民众对中国的整体看法，这一年两国刚刚建立外交关系。当时，有64%的受访者对中国持正面看法，持负面看法的仅有25%。不过在之后数年里，情况有所转变，1985年时，对中国持积极看法的美国人比例降至38%，持负面看法的受访者升至51%。1984到1985年间，中美国家元首和政府首脑首次互访。此后双方的官方互动和经济文化交流日趋活跃，同时美国人对中国的观感有明显改善。

1989年的天安门事件后，美国官方对中国实施了制裁，民间对中国的认知也发生了逆转。一年间，对中国持正面看法的受访者比例从72%跌至34%持负面看法者从13%升至54%。此后多年间，比例基本保持在稳定区间内，持负面看法的受访者占45%到60%。

最近数年来，美中关系下行，中国在国际社会的形象受创，这也反映在民调中。自2018年以来，对中国有负面观感的受访者大幅持续上升，在2021年达到79%的新高，对中国有积极观感的人的比例降至20%。2022年的问卷结果与2021年一致。

谁是美国最大的敌人

另一项长期调查的结果显示，近10年来，也就是习近平主政以来，美国人越来越明显感受中国已对美国构成一种威胁。

对于"哪个国家是美国最大的敌人？"这一问题，2015年时有18%的受访者认为是俄罗斯，15%的人认为是朝鲜，认为中国和伊朗是"最大敌人"的分别有12%和9%。

2018年后，认为中国是美国头号敌对者的人比例开始稳步上升，2021年增至45%，超过了俄罗斯（26%），首次居于其它选项之前。2022年和2023年，分别有49%和50%的受访者认为，中国是美国最大的敌人。

台海冲突风险意识增加

今年2月由美联社与美国芝加哥"全国民意研究中心"（NORC）联合发布的一项民调亦显示，美国人对中国的严重关注（60%的受访者）目前已超过了对俄罗斯的关注（53%）。

具体到威胁的方式和程度，盖洛普2023年的问卷显示，66%的受访者认为中国的军力对美国构成"关键威胁"，27%的人认为是"重要威胁"，2004年时，相关比例分别是39%和46%。2023年，64%的受访者认为，中国的经济力量对美国构成"关键威胁"，30%的人认为是"重要威胁"，2015年时分别是40%和44%。

对于"台海冲突是否威胁到美国的利益？"这一问题，2023年有47%的受访者认为这将是"关键威胁"（2004年为23%），42%的人认为是"重要威胁"，（2004年为51%）。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。