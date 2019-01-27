从《教父》到《爱尔兰人》阿尔·帕西诺宝刀未老

在好莱坞，阿尔·帕西诺可算得上是另类。尽管在影界辉煌腾达，他却始终忠实于戏剧。身处洛杉矶，他怀念家乡纽约。80岁的他，竟成了连续剧明星。
（德国之声中文网）阿尔·帕西诺（Al Pacino）是银幕神话。不过，在他新近表现于《爱尔兰人》（TheIrishman）一片（2019）的变形艺术里，也应用了数字效果。本周六（4月25日）度过80岁生日的这位美国表演艺术家在这个有关黑手党的叙事片中大量使用了让人显得年轻的特技效果。大牌导演斯科塞（Martin Scorsese）也延揽了罗伯特·德尼罗（RobertDeNiro）和乔·佩西（JoePesci）担纲，让他们在片中度过整整40个春秋。不过，最终还是精湛的表演艺术让辉煌的帕西诺今年获得从影以来的第９个奥斯卡奖提名。
《爱尔兰人》是有关歹徒弗兰克（Frank）--"爱尔兰人"希兰（Sheeran，德尼罗饰演）--的故事。希兰受黑手党之命，要干掉工会领袖霍法（JimmyHoffa，帕西诺饰演）。真实的霍法在上世纪六、七十年同黑社会关系密切，并一度系狱。帕西诺将这个火爆性子、固执的霍法演得惟妙惟肖。真是让人难以置信，这可是他和导演斯科塞斯的首度合作。和德尼罗，他是老搭档，两人曾联袂出演经典片《教父II》（The Godfather Part II）和《盗火线》（Heat）。
精力旺盛
将近80岁时，帕西诺同时参与了3部片子的制作。在《爱尔兰人》中出演配角后，今年春季，他在连续剧《纳粹猎人》（Hunters）担任主角。在由Amazon Prime出品的这一纳粹猎手系列剧中，年事已高的这位明星饰演一名犹太大屠杀的幸存者，与助手一起，追捕隐遁的纳粹分子。此前，他在塔伦蒂诺（QuentinTarantino）的《好莱坞往事》（OnceUponATimein Hollywood）一片中饰演一电影经纪人，介绍由迪卡普里奥（LeonardoDiCaprio）饰演的西部电视片明星道尔顿（RickDalton）去好莱坞。
殊不料，在今年2月份的奥斯卡颁奖典礼上，恰是他在《好莱坞往事》一片中的搭档明星、饰演配角的布拉德·皮特（BradPitt）获奖，因《爱尔兰人》被提名的他却两手空空。在因《教父》（1973年）而首获奥斯卡奖提名2０年后，他在第８次提名战中终以《闻香识女人》（1993）中所扮演的退役盲人军官斯拉德（FrankSlade）摘得最佳男主角桂冠。此前，他因在《冲突》（Serpico）、《热天午后》（Dog Day Afternoon）、和《拜金一族》（GlengarryGlen Ross）等片中所饰演的角色而分别获得提名。
当然是在黑手党大片《教父》（TheGodfather）中的迈克·科里昂（MichaelCorleone）角色让帕西诺一举成为好莱坞明星。起初，制片人起初颇有疑虑，担心这个年轻的意大利-美国人不能胜任马龙·白兰度（MarlonBrando）饰演的教父唐·科里昂（DonCorleone）之子这一角色。导演科波拉（FordCoppola）力排众议，终使他如愿以偿。
"我热爱这样的生活"
在《教父》三部曲（1972-1990）中，帕西诺从老实巴交的大学生变成了冷血家族首领。帕西诺童年不易。父母很早离异后，他在纽约的布朗克斯区来自西西里的祖父母家长大，生活艰辛。母亲罗西一度在电影院打工。还在孩提时代，他就发现自己钟爱表演艺术。
今年2月，帕西诺在接受《每日问讯报》（Daily Inquirer）采访，谈及自己的艺术生涯初始情况时告知，上世纪六十年代初，他曾在纽约戏剧团体«TheLivingTheatre»与马丁·辛（MartinSheen）合作过。他说，当时，他俩穷得丁当响，不过，"我热爱这样的生活"。他称，在纽约格林威治村，他度过了一个富于创造力的年代。
1961年 帕西诺因为非法持枪被警方逮捕时拍摄的照片
帕西诺让劳顿（CharlesLaughton）和著名的"方法"大师斯特拉斯伯（LeeStrasberg）给自己授业。29岁时，他出现在纽约舞台；1970年，他因在《毒海鸳鸯》（The Panic in Needle Park）成功饰演一名神经质贩毒者而首次引人注目。不过，尽管在好莱坞发迹，这位莎士比亚迷仍对戏剧忠贞不渝，并一再重返舞台，参与演出的剧中就包括王尔德的《莎乐美》（Salome）、莎士比亚的《尤利乌斯·凯撒》（The life and death of Julius Caesar）、布莱希特的《教父亚图发迹史》(The Resistible Rise of Arturo Ui)、索福克勒斯的《俄狄浦斯王》（Oedipus the King）。
近80而不惑
他对《每日问讯报》说，他想念家乡纽约市，但为了3个孩子，他生活在洛杉矶。他称，孩子们的生活是他自己生活的一个重要部分。
帕西诺从未结过婚。双胞胎安东和奥利维亚是他同女演员德安姬罗（BeverlyD'Angelo）之间爱情的结晶，现在19岁。他的大女儿尤丽（30岁）是制片人，尤丽的母亲是演员。帕西诺曾有多年情史，《教父》一片的女同事基顿（DianeKeaton）便是其中之一。谈及自己年满80，帕西诺在报纸采访时表示，他将以平和心态度过这个完整的寿日。
他告知，75岁时，他感觉到了自己生活中的变化。他说："我现在这么处事，我很喜欢。我希望，我早20年就感觉到了；不过，现在我理解这种变化啦。"
凝练/任琛（德新社）