从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？

“我们必须下架民进党”

在8月28日举行的记者会上，72岁的亿万富翁郭台铭称“必须下架民进党”，批评“民进党七年多来的执政，对外，把台湾带向战争的危险，对内，国政方针充满各种错误”。他警告说，“台湾不能成为乌克兰”，并表示，“给我四年时间，我承诺给台海带来五十年的和平，为两岸互信打下最深厚的基础。”