从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？

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台湾鸿海集团创办人、富士康创史人郭台铭宣布将以独立候选人身份投入台湾2024年总统选举，并展开联署以取得参选资格。郭台铭2019年曾希望角逐2020年的台湾总统大选，但因未获得国民党提名而退出。今年5月，郭台铭再度未获国民党总统候选人提名。
8月28日上午，富士康母公司鸿海集团的创办人郭台铭，在台北正式宣布投入2024年1月举行的台湾总统大选。作为未经政党推荐的独立候选人，郭台铭必须在 11 月 2 日之前收集至少29万人的签名（占台湾最近一次立法委员选举的选举人总数的1.5%)，才有资格成为独立候选人参加竞选。
在8月28日举行的记者会上，72岁的亿万富翁郭台铭称“必须下架民进党”，批评“民进党七年多来的执政，对外，把台湾带向战争的危险，对内，国政方针充满各种错误”。他警告说，“台湾不能成为乌克兰”，并表示，“给我四年时间，我承诺给台海带来五十年的和平，为两岸互信打下最深厚的基础。”
郭台铭1950年10月18日生于台北县板桥镇，祖籍山西，毕业自中国海事专科学校，求学期间因需自筹学费在多家工厂打工。从中华民国空军高炮预官退伍后，郭台铭创建了鸿海塑胶公司（后改名鸿海工业），1974年与友人创建了代工厂富士康。1982年鸿海工业更名为“鸿海精密”，1985年在美国成立分公司，1988年开始投资中国大陆 。2001年，鸿海超越台积电，成为台湾第一大民营企业，2005年成为台湾最大企业。
据福布斯榜单，郭台铭多年位居台湾首富。而根据《壹周刊》历年“台湾50富豪”榜单，他从2002年起蝉联台湾首富至2020年。郭台铭长期参与国际教育以及针对贫困青少年的慈善和社会发展计划，2016年被《福布斯》评选为全球30位改变世界的人物之一、2017年被《哈佛商业评论》评为全球百大CEO第29名。
2018年6月，富士康在美国威斯康辛州兴建新工厂，时任总统特朗普和郭台铭一起出席了破土动工仪式。郭台铭说，若不是因为特朗普做总统，他不会来这里设厂。
郭台铭1970年加入中国国民党，2012年力挺马英九连任总统。2019年4月，郭台铭称妈祖托梦，表示愿意参加国民党的总统初选，并于6月辞去鸿海董事长一职。同年7月，郭台铭在国民党总统提名选举中输给韩国瑜（图右）。他随即批评国民党“迂腐”，宣布退出国民党。
2023年2月，郭台铭宣布参选国民党总统候选人初选。但国民党5月征召新北市市长侯友宜为2024年中华民国总统选举参选人，郭台铭未获提名。郭台铭8月28日宣布以独立候选人身份参选总统后，国民党表示极度遗憾，并警告党内为郭台铭助选者会被严肃处理。
刚刚结束对巴拉圭的访问并过境美国的台湾副总统赖清德在周六播出的电视专访中表示，台湾“不是中华人民共和国的一部分”，“不是今天中国喜欢谁，谁就可以担任（总统）职位”。他强调台湾大选是“民主与专制”之间的选择。
民进党总统参选人、现任副总统赖清德近日做出对两岸关系的表态。除了重申支持两岸现状，称台湾从现行制度而言就是一个主权国家之外，他也表示不愿与中国为敌。他还提到，与中国交流合作的前提是保有台湾自身的主权。
台湾鸿海创办人郭台铭在《华盛顿邮报》撰文，批民进党及其总统候选人赖清德对"九二共识"必除之以后快。郭台铭称，唯有在"一中各表"框架下，与中国共同推进，才能达到目标。台陆委会批郭台铭"不是完全不瞭解中共對臺的政治圖謀，就是故意美化中共消滅中華民國、併吞臺灣的企圖"。
台湾副总统赖清德本月“过境”美国返台隔日，中国解放军立即展开对台军演。不过路透社报道指出，中方的军演被认为是“雷声大雨点小”，这可能与中美正致力于改善关系有关联。
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