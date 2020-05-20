从性骚扰到器官捐赠 中国民法典草案热门盘点

（德国之声中文网）离婚、性骚扰、器官捐赠和个人隐私：在本周召开的全国人大会议上，中国首部民法典草案将成为重要议题。

常被西方媒体称为"橡皮图章"的全国人大还很少出现驳回某个立法草案的先例。而这次提交审议的民法典草案，从2017年就开始了制订工作。如果这份草案得以通过，很多规范中国社会生活（从婚姻到领养）的现行法律都将会全部或者部分被废除，由新的民法典取而代之。民法典草案中最受关注的热点话题包括：

颇受争议的"离婚冷静期"

草案中关于离婚手续的一项规定引起广泛讨论--夫妻双方到婚姻登记机关提交离婚申请之后，会进入一个为期30天的缓冲期。但是一位中国高级官员上周曾表示，这项规定有可能会被取消。根据该草案，在这一个月的离婚冷静期当中，夫妻双方应该有足够的时间去冷静思考，是否真的要离婚。

全国人大常委会法工委民法室相关负责人上周对《中国妇女报》表示，有关离婚冷静期需要加以限制界定。有的立法专家认为，对于存在家庭暴力、重婚、婚内强奸或者其他侵犯人权行为的离婚案例，不应该规定离婚冷静期。而因其它原因申请协议离婚的夫妇，则应该适用这一冷静期。

这位负责人指出："由于协议离婚登记手续过于简便，轻率离婚的现象增多，不利于家庭稳定。"

如何界定隐私权

这部民法典也将首次为14亿中国公民定义隐私权。目前的草案中规定，隐私是自然人不愿为他人知晓的私密空间、私密活动和私密信息等。任何个人、组织--甚至是政府机关--都不能非法收集个人信息。

中国美国商会法律顾问、WilmerHale律师事务所合伙人罗斯（Lester Ross）认为，这份草案也留下了很多漏洞。因为在列举个人信息所包括的内容时，草案没有提到个人账户密码、医疗病史、财务数据、通讯纪录、婚姻状况和宗教信仰等信息。罗斯向法新社表示，预期中国会在未来五年内制定一部更全面的隐私保护法。

国家征用土地行为面临更多限制

在中国，土地只能是国家或者集体所有。私人或者企业只能购买土地最多70年的使用权。地方政府可以为了服务"公共利益"的项目征用土地，或者撤销个人购买的土地使用权，这一行政权力在过去被滥用。

新的民法典物权编草案将"公共利益"的范围界定缩小，以避免地方政府滥用权力征用土地。它还规定地方政府有义务对"国家对私人财产所采取的所有行为"予以公示，从而使得土地交易变得更透明。

其它热点话题

在这部民法典草案中引起热议的元素还包括对"性骚扰"的定义，将职场性骚扰和校园性骚扰也纳入这一范畴--这也是中国#Metoo运动的主要诉求之一。

民法典还允许公民做出捐赠去世亲属器官的决定。这也旨在缓解中国此前禁止摘取死刑犯器官之后，捐赠器官严重短缺的问题。

避而不谈的话题

这部民法典草案没有提到计划生育--按照目前中国的规定，每对夫妇可以生育两个孩子。专家此前也指出，中国放开二胎的政策并不意味着实行数十年且备受争议的计划生育政策就此寿终正寝。

此外同性婚姻也是在审议稿征求社会公众意见时，被民众提出的建议之一。不过，目前提交人大的草案中，仍然将婚姻定义为"一夫一妻"、"男女双方"的结合。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 台湾：宪法保障 平权路遥 台湾大法官在2017年5月释宪保障同性婚姻，要求相关部门在两年内修法。这让台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。不过迄今为止，修法停滞不前。选民将在在周六（11月24日）的选举中，同时会就该议题进行公投。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 澳大利亚议会通过同性婚姻法案 2017年12月7日，澳大利亚联邦议会通过法案让同性婚姻合法化。由此，同性婚姻将正式写进澳大利亚法律。从明年1月开始，澳大利亚的同性伴侣就可以迈入婚姻殿堂了。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 奥地利宪法法院批准同性婚姻 2017年12月5日，奥地利宪法法院为同性婚姻开绿灯。宪法法院陈述称，将异性婚姻与同性伴侣登记关系区别对待是一种歧视的做法。根据宪法法院的裁决，从2019年1月起，奥地利境内同性恋人可以正式登记结婚。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 德国迎来历史性时刻 6月30日，德国联邦议院在暑期休会到来前一天，以393票对应226票大比分优势通过德国同性婚姻合法化提案。默克尔在投票中投出的是反对票。图中是德国政论电视节目的"一姐"安妮·威尔（Anne Will）和她的生活伴侣传播学学者梅克尔（Miriam Meckel）。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 亚洲第一 台湾迈向同婚合法 今年5月台湾大法官认定民法未保障同性婚姻是“违宪”的，大法官并要求2年内改正。换句话说，同性婚姻2年后合法。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 爱尔兰人多数赞成同性婚姻 爱尔兰2015年5月举行的全民公投中，支持同性婚姻合法化的票数超过62%。反对这一法案的天主教会在公投结果面前自认失败。深受天主教影响的保守国家爱尔兰是欧洲又一个同性婚姻合法化国家，也是第一个通过公民表决让同性婚姻合法化的国家。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 荷兰是先锋 2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 卢森堡首相大婚 2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 冰岛总理携夫人访华 冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 南美国家并不落后 南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 美国全面实现同性婚姻合法化 北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 新西兰有个例外 物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 承认境外缔结的同性恋婚姻 以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。



除了民法典之外，中国还在制定一部生物安全法。据中国媒体报道，在防控重大新发突发传染病、动植物疫情方面，草案增加了监测预警制度。这也是中国立法机构在新冠疫情爆发之后所作出的反应。

在多种迹象指向新冠病毒与非法买卖野生动物以及食用野生动物有关之后，中国已经禁止了野生动物的买卖交易--医药用途除外。

以上两项法律草案和修订草案都还在征询公众意见，截至6月13日。这意味着相关草案将不会在本届全国人大会议期间加以表决。

雨涵/苗子（法新社）