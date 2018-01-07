从“心”发出的交通灯

(德国之声中文网）德国城市美因河畔法兰克福对一些行人交通信号标志作出永久性的更改。绿灯上显示一对相互拥抱的男同性恋者情侣，与一对手牵手的女同性恋者情侣， 在他们的上方还各有一颗爱心。

7月20日，在法兰克福的康斯塔普勒瓦赫(Konstablerwache)，十盏行人交通信号灯改装上带有男性及女性情侣的红绿灯号，该行动正好赶上克里斯托弗大街纪念日（CSD/LGBT群体的年度庆典和游行活动）。法兰克福负责教育与整合事务的韦伯（社民党）说："这款交通信号标志具有很重要的象征意义，是反对排斥歧视支持平等接纳的标志。" 它们表明了性别平等政策的重要性。

马德里的男同志情侣红绿灯

在过去一年里，康斯塔普勒瓦赫为庆祝克里斯托弗大街纪念日，暂时将10个红绿灯改装成同志版本的信号灯。 韦伯表示，目前像是汉堡和弗伦斯堡都已经实现了"永久性安装"。这样一项看似容易的小小改变，"其实很费工夫"。"我们需要获得特别许可证，因为交通标志是不可以随便更换的。"韦伯说。

从上周五到上周日， 男同性恋者、女同性恋者，跨性别者、双性恋者及双性人在法兰克福庆祝为期三天的克里斯托弗大街纪念日。周六的游行将整场活动带到最高潮。"我的身份不能妥协"是该纪念日的标语。估计有超过10万名访客一同参加活动。这个世界性节日的起源是为了纪念1969年6月27日同性恋者在纽约克里斯托弗街上针对警察的示威行动。