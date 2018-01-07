从“心”发出的交通灯

(德国之声中文网）德国城市美因河畔法兰克福对一些行人交通信号标志作出永久性的更改。绿灯上显示一对相互拥抱的男同性恋者情侣，与一对手牵手的女同性恋者情侣， 在他们的上方还各有一颗爱心。
7月20日，在法兰克福的康斯塔普勒瓦赫(Konstablerwache)，十盏行人交通信号灯改装上带有男性及女性情侣的红绿灯号，该行动正好赶上克里斯托弗大街纪念日（CSD/LGBT群体的年度庆典和游行活动）。法兰克福负责教育与整合事务的韦伯（社民党）说："这款交通信号标志具有很重要的象征意义，是反对排斥歧视支持平等接纳的标志。" 它们表明了性别平等政策的重要性。
马德里的男同志情侣红绿灯
在过去一年里，康斯塔普勒瓦赫为庆祝克里斯托弗大街纪念日，暂时将10个红绿灯改装成同志版本的信号灯。 韦伯表示，目前像是汉堡和弗伦斯堡都已经实现了"永久性安装"。这样一项看似容易的小小改变，"其实很费工夫"。"我们需要获得特别许可证，因为交通标志是不可以随便更换的。"韦伯说。
从上周五到上周日， 男同性恋者、女同性恋者，跨性别者、双性恋者及双性人在法兰克福庆祝为期三天的克里斯托弗大街纪念日。周六的游行将整场活动带到最高潮。"我的身份不能妥协"是该纪念日的标语。估计有超过10万名访客一同参加活动。这个世界性节日的起源是为了纪念1969年6月27日同性恋者在纽约克里斯托弗街上针对警察的示威行动。
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德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴
美因茨小人红绿灯
美因茨人首先想到，把这个全国闻名的动漫人物放到红绿灯里去。从2016年底起，德特一伙人（Det und Co）装饰了这个莱茵兰—普法尔茨州首府的交通信号灯。其特殊之处：小人们可以绿红两色亮起。在奥格斯堡可就不一样啦……
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红绿灯卡斯佩尔
在奥格斯堡，卡斯佩尔（Kasperl）只以绿色显身。出于安全考虑，红色只采用传统的红绿灯小人。除了冰人乌尔默尔（Urmel）和基姆·克诺普夫（Jim Knopf）外，卡斯佩尔是奥格斯堡儿童木偶剧院最脍炙人口的演员。
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未实现：“马驹”和“小猴”红绿灯
迄今，未能进入斯图加特市内红绿灯的是西南德意志电台的吉祥物“马驹和小猴”（Pferdle und Äffle）。“马驹和小猴”粉丝俱乐部尚在为此奋斗。这两个动画人物的粉丝们已征集到1.2万多人的签名，要求安装相关红绿灯。
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政治意义：同性伴侣红绿灯
政治意义：同性伴侣红绿灯 进入红绿灯的不一定非“电视明星”不可。法兰克福市计划在克里斯托弗大街游行日（Christopher Street Day）期间，在整整一个周末，让男女同性恋伴侣标志出现在内城的红绿灯里。维也纳早在2015年5月便已开风气之先。
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红绿灯女性
去年3月，在澳大利亚的墨尔本，10个红绿灯小男人为红绿灯女性所替代。虽然，总共只持续了12个月。由一公益性组织倡导的这一交通灯项目本意是为鼓励性别平等，但也遭致讥嘲。在德国，也时不时出现个别的红绿灯女性，比如，在科隆和莱比锡。
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“真正的柏林约伦”
德国最著名的红绿灯小人恐怕是来自柏林的“约伦”（Jören）。它不仅出现在红绿灯里，也可在钥匙串、T恤衫或背包上见到。它的发明人是卡尔·佩格劳（Karl Peglau）。他并非设计家，而是前东德的一名交通心理学家。1969年，头一批东德交通信号灯小人出现在柏林的弗里德里希大街。佩格劳曾称它们是“真正的柏林约伦”。
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可以让红绿灯驴出现吗？
可以让红绿灯驴出现吗？ 现在，下莱茵城市韦瑟尔也想在交通信号灯上采用一个别出心裁的标志。这头小驴是否真能进入市内交通，还是问题。灯光信号规则要求红绿灯显示的是行人，而非动物。杜塞尔多夫主管当局正审查韦瑟尔市的建议。