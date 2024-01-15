从德国对台湾历届大选表态 看德台关系变化

（德国之声中文网）四年一度的台湾总统选举于1月13日落幕，新一届台湾总统、副总统将由民进党的赖清德、萧美琴接任。据台湾外交部称，包含美国、日本、德国、捷克等50多国的政府或国会都已向台湾发出祝贺。

其中，德国外交部在1月14日发布声明称，「台湾自由、和平的选举再次表明，民主在台湾是多么根深蒂固，选民是多么恪守民主价值观。我们向所有选民、参加选举的候选人和当选者表示祝贺。」声明提到，希望能根据「德国的一个中国政策」，继续扩大与台湾在许多领域的紧密良好关系。同时强调，德国致力于维护现状，建立信任，「改变现状只能在和平以及双方都同意的情况下进行，我们希望双方努力推动恢复对话」。

德国外长贝尔博克的团队发布声明祝贺台湾选民和当选者

未提及「总统」

不过，该则声明未提及「总统」选举，仅以「联邦外交部就2024年1月13日台湾选举发表声明」为标题，内容也以「参加选举的候选人」和「当选者」称呼总统参选人以及胜选者。

对此，台媒中央社报导称这是「12年来德国政府首次祝贺台湾选举，凸显对台政策的转变」。而常驻台湾的德国记者白德瀚（Klaus Bardenhagen）也在个人社媒平台上表示，这是德国外交部自2012年以来首次对台湾的选举表示祝贺，而不仅仅是表示肯定或认可。他写道，虽然现任外长贝尔博克的德国外交官员避免使用「总统」一词，但与施泰因迈尔或马斯担任外交官时期相比，已是一种进步。

以下德国之声梳理自2008年至2020年间，德国政府和官员在各届台湾总统大选过后所做出的表态。

2008年，马英九和萧万长代表国民党在选举中获得胜利，完成政党轮替。时任德国外长施泰因迈尔就台湾选举发表讲话时提到：「联邦政府对台湾的选举表示肯定，德国支持台湾的民主价值观和该岛屿的经济发展。为了该地区的和平与安全，我们现在希望双方进行和平对话，从而使台海局势得到持久的缓和。」

2012年德外长祝贺马英九「总统」

四年过后，马英九于2012年总统大选再度获胜，顺利连任。当时的德国外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle）发布声明称：「台湾举行了自由公平的选举，我祝贺马英九总统连任，此次选举过程再次展现了台湾高度的民主法治。作为一个中国政策的一部分，德国未来将继续推动台湾与德国的交流。」

接着在2016总统选举中，民进党籍的蔡英文胜选，台湾再度完成政党轮替。当时二度担任德国外长的施泰因迈尔在外交部声明中提到：「自由公平的选举清楚地表明，民主在台湾是多么根深蒂固，民主价值在台湾是多么崇高。维护台海和平与稳定是我们的首要任务，我们肯定台海两岸关系迄今取得的进展，希望当前已经开始的对话以及得到双边认可的缓和政策能够继续下去。」

此外，与韦斯特韦勒的表态相同，施泰因迈尔也指出，德国将根据「一个中国政策」继续促进德台之间的交流。

总理府2020年回应台选举：无可奉告

2020年，蔡英文以高达57%的得票率连任总统，但当时的德国政府对此却反应冷淡，仅时任德国在台协会处长王子陶（Thomas Prinz）在社媒上对蔡英文连任表示了祝贺。

当被问到时任德国外长马斯（Heiko Maas）对台湾选举的表态时，德国外交部发言人仅称，上述问题更适合在联邦政府新闻发布会上提出。而在德国总理府例行记者会上，政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）被问及德国政府是否会对蔡英文连任台湾总统表示祝贺时，仅以无可奉告作为回应。但他谈及选举本身时表示：「我们对这些自由民主的选举得以和平顺利举行表示肯定」。

（综合报导）

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