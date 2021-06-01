从库克到哥伦布：航海家们及其著名船只

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研究人员称，发现了 200 多年前沉没的詹姆斯·库克（ James Cook）的《奋进号》残骸。它不是为殖民主义开道的唯一船只。
著名的《奋进》号（Endeavour）有复制品。现在，澳大利亚研究人员称，发现了该船残骸。库克船长曾率领《奋进》号从英格兰航行至塔希提（Tahiti）和新西兰， 1770 年抵澳大利亚并在那里绘出东海岸地图。他由此成为英国殖民主义先驱。 1778 年，此船在纽波特港（Newport）沉没。当时，库克早已是另一艘船的船长。
哥伦布原想经由最短海路抵达印度，岂料， 1492 年，他登陆的是美洲。这一大洲的发现开启了一段残酷的征服史。殖民统治者杀害或压迫土著人。本图显示的是历史悠久的哥伦布帆船的精确复制品：《平塔》（Pinta）、《尼娜》（Nina）和《圣玛利亚》（Santa Maria）号。
这名葡萄牙航海家与《圣克里斯托旺》号（ São Cristóvão） 和《圣潘塔雷奥》号（São Pantaleão） 一起作了伟大的航行。葡萄牙国王约翰二世委托他找到非洲最南端。 1488 年，首次绕行好望角，并深探印度洋，从而使得瓦斯科·达·伽马（Wasco da Gama）能在10年后经由海路抵达印度。
1497/98 年，这位葡萄牙航海家发现了通向印度的海路。阿拉伯和印度商人视葡萄牙人的出现是对其贸易垄断地位的攻击，大洋上，冲突遂起。其实，远早于达·加马，公元前 600 年左右，腓尼基人已受法老尼乔二世（Necho II）之托探访过非洲之角。
1519年，这位葡萄牙人代表西班牙王室率领“维多利亚”号等多艘船只远航，寻找通往印度尼西亚香料群岛的西部航线。他被认为是第一个环球航行者，且经由航行发现，地球不是一块平板。 1521年，他登陆菲律宾。在试图强使当地土著承认西班牙国王权时，他遭岛民砍杀。
1620 年 9 月 6 日，满载极端保守朝圣先驱的《五月花》号起航，前往美国。克里斯托弗·琼斯是船长。在英国清教徒眼里，欧洲不够虔诚。随着他们抵达东海岸，以基督教为标志的美国的观念殖民化开启。海路带来观念殖民化，《五月花》号写下历史。
1000 多年前，维京人便曾横渡大西洋。莱夫·埃里克松当时乘坐的船一定与图上的这艘类似，长 20 米、宽 6 米。他比哥伦布早５个世纪发现美洲。
没有著名的船长：当德国受德皇及帝国总理俾斯麦之命占领了所谓的“德属新几内亚保护区”时，卢夫船（Luf-Boot ）被盗。该船是精湛手工艺的范例，整体不用一根铆钉。它作为殖民时代遗产陈列于德国博物馆，对此，有人提出批评。
1885 年，《卡蒂萨克》号在第七任船长理查德·伍德杰（Richard Woodget）指挥下，创造了多项航海速度记录。如今，她成了博物馆，停泊在伦敦城郊格林威治区的泰晤士河段上。曾几何时，这艘快船被用来将茶叶和易腐烂的货物运往大英帝国。最快情况下，从澳大利亚到伦敦只需 73 天。它被收入联合国教科文组织文化遗产名录。
“台湾总统府”的建筑雏形是德国柏林的“红色市政厅”？真的吗？这种联结并非不可能，因为台湾早期在接受西方文化时，经常透过第三地的转介，特别是日本殖民台湾五十年的期间。
历经5年多谈判，德国与纳米比亚达成和解协议。德国政府承认殖民时代对赫雷罗和纳马族群的暴行是种族灭绝，并将为该国重建项目提供巨额资金。
德国为曾在如今的纳米比亚犯下的殖民罪行道歉，并承诺出资发展援助项目。其他欧洲国家又是如何处理他们的殖民历史的？相关赔偿是否合理？
许多德国学生对自己国家的殖民历史一无所知。例如，纳米比亚的种族灭绝事件仅由教师自行决定是否讲授。现在，维权人士想要改变这种状况。
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