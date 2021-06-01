从库克到哥伦布：航海家们及其著名船只

《卡蒂萨克》号（Cutty Sark）

1885 年，《卡蒂萨克》号在第七任船长理查德·伍德杰（Richard Woodget）指挥下，创造了多项航海速度记录。如今，她成了博物馆，停泊在伦敦城郊格林威治区的泰晤士河段上。曾几何时，这艘快船被用来将茶叶和易腐烂的货物运往大英帝国。最快情况下，从澳大利亚到伦敦只需 73 天。它被收入联合国教科文组织文化遗产名录。