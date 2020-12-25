从常回家看看到就地过年

（德国之声中文网）在通常年景，一俟农历新年将至，中国国内就会有数亿人上路，返回家乡，与家人共度佳节。而今年，他们当中有很多人将待在原地。原因分别是对染疫、强制隔离或饭碗不保的担忧。

刘心红（音译）一脸失望的样子。对这位47岁的妇女来说，农历新年本是全年最重要的日子，一月底到二月初的这个节庆周才是一年里唯一真正的假期、回家的唯一机会。她和丈夫都在上海干活，她是清洁工，丈夫受雇于一家保安公司。这对夫妇的老家是安徽省安庆，距上海以西约400公里。

刘欣虹告诉说，老家的村长给她丈夫发了微信，明确要求俩人留在上海，别想着回家，如果还是要回，就得居家隔离14天。她说：“肯定不用说嘛。 我们的问题是，我们每年都是要回家拜年。现在就是说都取消了，不准拜年。我们村里也说今年不准拜年。我们拜年就是说， 你家到我家，吃吃喝喝，聚在一起是吧。 所以说，现在就是说，不要拜年 。就是说大型聚会都不准。另外今年因为疫情，回家要居家隔离，要七天做一次核酸检测，很麻烦的。”

这是一种有点怪异的局面：一方面，在Covid-19新冠大流行瘟疫的起源国，新染疫病例已经很少，在大多数人民的日常生活中，新冠已不再扮演重要作用；另一方面，全国各地当局却极度紧张，为数月以来所仅见。官方要求，无论如何必须防止出现新的感染热点。至上周四（2月4日），在2500万人口的上海，只有21例新染疫病例。尽管这样，外省政府仍视来自大都市的返乡者们是潜在的风险。受到这种逻辑思维影响的首先就是像清洁工刘欣虹这样的人们。对她和大约3亿低薪劳工中的大多数人来说，今年春节回家过年算是泡汤了。

鉴于新冠预警，收入较高的人士也在是否回乡过年的问题上犹豫不决。周文育（音译）就是其中的一个。她在一家国际财税咨询公司工作。她还决定，是否在从2月11日开始的这个节庆周离开上海返乡。27岁的她原计划探望在华南的父母。但她担心，或许，就在那里会爆发新一波疫情。在中国，只要近距离接触过某个染疫者，那就得准备至少会被强制隔离两星期。周文育便担心，那样的话，同上司之间肯定会发生冲突。她说：“ 有各种各样的担心，然后再加上本身就很想回家的心情 。所以，就会从现在开始到春节的这段期间，都会有点焦虑吧 。就是在没有做决定之前都会有一点焦虑。 整个公司的环境不能说是会强制员工有什么要在春节期间会做什么样的一些决定。 但是由于工作上的安排，我还是会担心，我会不能够回到上海来。 ”

今年在上海，受新冠影响，长途汽车站、列车站和虹桥等机场明显空荡。往年春运这个时候，整个中国可都只见旅行人潮。

为至少能有些假日感受，很多大城市居民今年干脆就在本市度假。

中国在线度假门户网携程（Ctrip）工作人员彭小明（音译）表示：“ 实际上，在宣布希望所有居民就地过年的情况下，我们看到了就地过年以及当地酒店的搜索量和业务量都已经得到了很大的增长。以上海为例，上海本地的酒店和上海本地的旅行的搜索已经增长了61%。 ”

为能至少尝到点年味儿，清洁工刘心红想到了一招。她告诉说：“ 我前几天就是说想着今年肯定回不了家。我就让老家用快递寄点咸肉过来，我们过年吃一点。我们过年就是想吃老家的这些东西。上海没有我们老家的味道。 ”

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