曾经的“万人迷”小天后

1981年12月2日出生的布兰妮(Britney Spears)童年时期就加盟了当时的热门电视节目《米老鼠俱乐部》,并在15岁时与Jive唱片公司签约。她的前两张专辑大获成功,布兰妮成为最受欢迎的青少年艺人,风靡全球,一时间,全世界都在唱:Hit me baby one more time!