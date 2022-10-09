从小兵到将军：卡德罗夫何许人也？

（德国之声中文网）拉姆赞·卡德罗夫（Achmad Kadyrow）自称他本人是“普京的小兵”，在多数人眼中，卡德罗夫也的确是普京最忠诚的盟友。但两人的关系并不是一直如此密切。九十年代苏联解体后，卡德罗夫曾是激进的伊斯兰分裂分子，积极投身于车臣独立运动。



为了阻止车臣分裂，俄罗斯出兵介入，并于1996年结束了第一次车臣战争。第二次车臣战争结束后，刚刚就任俄罗斯总统的普京将车臣置于克里姆林宫的直接管辖之下，并委任拉姆赞·卡德罗夫的父亲，艾哈迈德·卡德罗夫为车臣行政长官。

卡迪罗夫的父亲Achmat Kadyrow九十年代曾发动反俄罗斯伊斯兰圣战。



这一时期，卡德罗夫父子俩已经放弃车臣分裂运动，转而效忠于克里姆林宫。2003年，艾哈迈德·卡德罗夫出任车臣总统，而其子拉姆赞则担任了安全部长一职。就此，卡迪罗夫手下有了一支亲俄派的车臣民兵武装，并誓言要消灭车臣境内残留的分裂势力。



按照大赦国际的说法，卡德罗夫的民兵武装犯下了一系列严重践踏人权的行为，包括绑架、酷刑以及残杀无辜，而卡德罗夫本人也直接参与了上述罪行。据称，卡德罗夫武装还曾为了勒索钱财，绑架过成功商人。

“俄罗斯英雄”

2004年5月，车臣总统艾哈迈德·卡德罗夫在一次炸弹袭击事件中丧生。其子拉姆赞·卡德罗夫随即成为车臣副总理，并跃升车臣政坛的实际掌控者。

此时的卡德罗夫已经深得普京信任，并被授予“俄罗斯英雄”称号。不久之后，卡德罗夫就正式成为车臣总理。2007年，卡德罗夫一到三十岁法定年龄之后，就立即接到了普京任命其为车臣总统的命令。

残暴打压异己

从那时至今，卡德罗夫一直在车臣实行铁腕统治。人权组织宣称，在车臣境内，任何人胆敢批评当局，都会面临逮捕、关押，甚至被绑架和杀害的风险。



人权观察称，记者、异议人士、人权捍卫者以及博客作家，以及这些人的家属，处境都相当危险。2022年的《世界人权报告》中写道：“同过去一样，卡德罗夫仍在继续残暴打击任何形式的反对意见。除此之外，LGBTQ 性少数群体也遭受越来越严厉的打压。



卡德罗夫的高压政策令车臣实现了稳定，他本人也因此深得普京信任。卡德罗夫甚至表示，普京是俄罗斯军队的最高统帅，因此，只要是普京下达的军事命令，他都会严格执行。



乌克兰军事行动

也正因为深得普京信任，卡德罗夫在俄罗斯政坛享受着异乎寻常的自由度。例如，前不久他就俄军在乌克兰接连吃败仗，对俄罗斯领导层提出强烈批评，甚至要求俄方动用轻型核武器。



多年来，尽管车臣武装一直以所谓志愿兵身份在乌克兰东部同亲俄势力协同作战，但直到2022年二月底，卡德罗夫才正式宣布车臣已向乌克兰派兵的消息。

今年三月，卡德罗夫表示，乌克兰境内目前大约有一千名车臣士兵，不过这一数据一直无法得到独立证实。卡德罗夫旗下的车臣武装是一支以残暴著称的“网红军队”，曾参与对马里乌波尔的围困和占领。

卡德罗夫一直对侵乌战争表示支持，甚至宣称愿意送自己的几个儿子上前线。前不久，卡德罗夫自称普京已任命他为俄军上将。看来，这位自诩“普京小兵”的车臣领袖正在俄罗斯政坛上平步青云。

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