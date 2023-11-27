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在运至加沙地带的救援物资被哄抢，以色士兵开枪造成混乱导致百余人死伤的惨剧发生后，美国开始向加沙地带空投人道物资。但这种“从天而降”的援助得到的并不都是赞许。
美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。
空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。
空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。
但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。
上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。
联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。
加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。
加沙平民在争抢援助物资时遭以军士兵射杀，国际社会因此加大了对以色列的施压力度，要求以方彻查此案并尽快实施人道主义停火。美国、德国等国则酝酿直接向加沙平民空投救援物资。
美军表示，已出动多架C130运输机向加沙民众空投了3.8万人份食品。此前，以军士兵射杀围抢物资的民众，引发国际社会对当地人道危机的高度关切。联合国则指出，对于基本物资急缺的加沙地区，空投只是杯水车薪。
周四在加沙城，分发救援物资时再度出现混乱场面。以色列军人向巴勒斯坦人群开火，哈马斯称超过100人死亡。包括中国、法国在内的许多国家对以色列发出了强烈谴责。
柏林电影节周末落下帷幕。颁奖式上，有获奖者痛斥加沙正在发生“种族屠杀”，领奖台上惊现停战标语和巴勒斯坦头巾。这一被誉为最具政治色彩国际影展的电影节再度成为争议点。
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