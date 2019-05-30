 从士兵到艺术家：六四改变人生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.06.2019

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时政风云

从士兵到艺术家：六四改变人生

5年前六四25周年的时候，陈光因“六四”艺术作品被国保带走关押了数个星期。今年5月，他在向记者打开了自己通州工作室的门。

China Radfahrer in Peking (Imago/robertharding)

六四改变了许多人的人生

（德国之声中文网）1989年春天，陈光还是一名17岁的军人。八九学运的时候他曾被派到天安门广场。坦克清场当晚他也在现场。六四后他离开军队，成为一名艺术家，直到今天这段经历还是会体现在他的作品之中。

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美联社报道，军人出身的艺术家陈光周六（6月14日）被释放。他的朋友透露了这个消息。在“六四”25周年纪念日前夕，陈光展示了纪念“六四”的行为艺术后被北京警方羁押。 (14.06.2014)

六四天安门血腥镇压踏入第30周年，中国政府的统治策略也产生了巨大转变。旅美的中国著名维权律师滕彪针对中国极权主义转型进行了深入研究，他接受德国之声專訪時分析，中国「高科技极权主义」不仅使民间动员难度增高，也威胁全球自由和民主体制。 (22.05.2019)

这是中国互联网最敏感的日子——六四天安门事件纪念日。随着这个日子的临近，中国的网络审查“机器人”在加班加点紧张运转。 (26.05.2019)

陈光是一名画家、摄影师，通州的工作室，既是他工作的地方，也是他的住所。一楼摆着一张巨大的木质桌子，傍边挂着一副他的摄影作品：一个上半身的背影，头发被剃光，剃掉的头发散落在裸露的后背上。

这张照片也和六四有关系。他解释说："我清早清理学生们落在广场东西的时候，在看到了一个女孩自行车轮间烧焦的头发。我忘不了这一幕。我总是在想象这个女孩的模样，她的年纪，会是哪所大学的学生。从那以后，看到床上或者浴室里的头发，我变得对头发非常敏感。对我来说，头发与人们的生命紧紧相连。"

八九民运当时席卷到中国各个地区。那时他还是一个17岁的小兵，他所在的部队也参加了戒严行动，当时他就心有质疑："他们是民众和学生！谁是坏人？我当时并不知道。我也不知道怎么去执行命令。内心是有质疑的。谁站在邪恶的一方？"

1989年6月3日，陈光的任务是将步枪和弹药运送到人民大会堂，随后，因为他懂得使用相机，就被安排做摄影师进行记录。当天夜间，北京政府军队血腥镇压民众，造成数百、也许数千人死亡。

陈光并非是唯一一个心存质疑的人。这一年6月，数百名士兵因不愿向民众开枪干脆选择离开。一名军队高官因为不愿执行命令被逮捕。

陈光此后离开了军队，就读中央美术学院。他的画作上出现在天安门广场清理现场的士兵，呆望着被破坏的帐篷和撕毁海报的学生。那是他当年亲身经历的画面。不过触及这种话题，在中国不无风险。陈光说："我当时在北京798有一个工作室。管理员过来告诉我，不能在工作室展示这些画，就连放存都不行。我虽然可以画，但是不能给别人看，得藏起来。我别无选择。"

  • Hongkong Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    為了不忘却

    筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    为了不忘却

    筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

  • Hongkong Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    一波三折

    香港六四纪念馆在2019年4月26日重新开馆，此前该纪念馆因法律、迁址等一系列因素而数次处于关闭状态。地址也从九龙尖沙咀柯士甸路3号，迁至旺角艺旺商业大厦。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    唯一的一家

    这是中国唯一一家针对天安门事件的纪念馆。香港六四纪念馆汇集了大量照片、文件、影像、学生遗物等历史资料，讲述六四事件的经过。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    政治敏感

    图左是遇难学生王楠在镇压中遇害时所戴的眼镜。2019年是八九民运30周年。在这个敏感的时间点，该馆再次向公众开放，免费入场。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    历史报道

    图中的是六四天安门广场镇压事件发生时《香港时报》和《南华早报》的报道。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    曾遭恶意破坏

    在开馆前数周，纪念馆曾遭到恶意破坏。警方对此进行了调查，但是没有查出作案人的背景和动机。


中国安全部门没收了这些作品，不过互联网上还是可以看到它们。中国禁止纪念八九民运，艺术的形式也不行。陈光说："我不理解。已经30年过去了。如果政府认为他们是合法的，就不应回避这个事件，应该允许民众公开讨论。我不知道为什么不能提。"

八九民运依旧是一个禁忌话题。5年前因为纪念六四的行为艺术陈光被关了好几个星期后，他变得更为谨慎了。

"长期来看这会给我们国家带来负面影响。我们距离自由社会会更远。显而易见，因为领导人故意回避话题。这不好，这也是会让中国陷入危机的原因之一。如果一个历史事件被列为禁题，就会导致政府与人民之间发生矛盾。"

中国至今处在这种矛盾之中。1989年以后的路线是：财富代替自由。六四是一个转折点--对陈光来说这也是一个人生的转折点。看到他挂在工作室作品的人可以感受到，他的生活在六四之后出现了根本的转变。从年轻的士兵到批判艺术家。

 

 

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民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

在八九民运30周年即将到来之际，由香港支联会运作的、纪念“天安门事件”的六四纪念馆重新开馆。 (26.04.2019)  

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