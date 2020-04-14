从塞尔维亚到柬埔寨 新冠疫情下的大外宣

（德国之声中文网） 上个月，6名中国医护人员搭乘塞尔维亚航空的班机抵达塞尔维亚首都首都贝尔格莱德（Belgrade），塞尔维亚总统武西奇（Aleksandar Vucic） 与多名内阁成员铺红地毯迎接他们。双方在以互碰手肘的方式打过招呼后，武西奇分别吻了塞尔维亚与中国国旗。

事实上，塞尔维亚与数个跟北京友好的欧洲国家，目前正在接受中国医疗团队协助抗疫。为了摆脱各国指控它在新冠疫情初期没有实时防疫，中国正在全球推动大外宣，试图借此巩固其全球领导力。

加拿大阿尔伯塔大学中国研究中心主任霍顿 （Gordon Houlden） 向路透社表示：「中国正在利用新冠疫情，来进一步巩固其在国际社会中的利益，这包含了向国际社会推广中国的领导模式以及抗疫方法。」

北京否认输出中国模式

中国外交部发言人赵立坚在4月9日的例行记者会上表示，中国派遣医疗专家组到各国，是为了帮助这些国家提高防疫和诊疗能力，提振共同战胜疫情的信心，而非向任何一国输出中国模式，也从未要求任何一国「抄中国作业」。

除了塞尔维亚外，中国也派遣医疗专家组到柬埔寨、伊朗、伊拉克、老挝、委内瑞拉、菲律宾、缅甸等10个国家，另外捐赠或贩售医疗器材给将近90个国家，其中包含美国。中国也与不同国家与国际组织召开多场视讯会议，分享中国的防疫经验。

广东省疾控中心主任在塞尔维亚接受路透社访问时表示：「我们希望在中国发生的悲剧不要在其他国家重演。」

复制中国抗疫策略

根据路透社报道，中国医疗团队在这些国家协助建造临时医院收治新冠病患，并分享中国的防疫策略，比如在疫情爆发初期隔离轻症状病患、在公共场所大量进行体温检测等，以及交流治疗重症病患的经验。

在中方协助下，塞尔维亚开始对轻症病患进行隔离，并派遣军队去搭建专门收治轻症病患的临时医院。塞尔维亚政府向路透社表示，中国的协助对该国受益良多，有助他们减缓病毒传播的速度。

一名政府成员告诉路透社：「透过中国医疗团队的支持，我们改变了防疫策略，也扩大检疫。我们全面实行中国的抗疫模式，尽可能扩大接受治疗病患的数量。」

柬埔寨则是透过大幅减少签证发放数量来推动防疫，并且正在考虑把旅馆和学校改建成返国国民的隔离场所。一名中国医疗团队成员向路透社表示，柬埔寨主要是透过控制人民移动自由与禁止外国旅客入境来防止疫情扩散。

「感谢您，习大哥」

疫情初期中国被指隐瞒讯息，但近期努力向各国提供医疗援助。美国智库布鲁金斯学会的研究员哈斯（Ryan Hass）向路透社表示：「我认为很多国家不久之后，便会忘记中国在疫情初期所犯下的错误，导致现在新冠病毒肆虐全球。」

目前为止，塞尔维亚当地对于中国的评价仍算正面。在塞尔维亚首都贝尔格莱德市中心的街道上，插着一个立牌，上面除了有习近平的肖像外，还用中文写着「感谢您，习大哥」。

杨威廉 （路透社）